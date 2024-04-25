4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Берендеевому царству
Исследуйте два живописных ущелья в Лазаревском. Прогулка к водопадам, дольменам и Лунному камню с ароматным кофе и увлекательными рассказами
Начало: По договоренности
«В завершение посетим водопады и каньоны Свирского ущелья, оценим прекрасную купель между скал и по желанию искупаемся в ее прохладной воде»
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Каньоны реки Бешенка: природное чудо Лазаревского
Вас ждет путешествие по каньонам реки Бешенка, где водопады и купели с чистой водой оставят незабываемые впечатления
Начало: Лазаревское
«Колоритные места Каньоны — первозданная красота и природная достопримечательность»
Расписание: Ежедневно с 07:00
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поход в каньон реки Таштай: незабываемое приключение в Лазаревском
Приглашаем вас на экскурсию в каньон реки Таштай, где вас ждут живописные пейзажи, водопады и уникальная флора и фауна
Начало: Лазаревское
«Что вас ожидает: На протяжении тысячелетий река Таштай и её соседка — река Букепка вытачивали глубокие ущелья среди отвесных скал, соединяясь в один большой каньон»
Расписание: Начало возможно с 06.00 до 09.00.
Завтра в 06:00
13 ноя в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей25 апреля 2024Все прекрасно! Шикарная прогулка по горам с опытным гидом.
- ННаталья18 июля 2021Сегодня в походе мы вышли, наконец, из зоны комфорта и преодолели себя! Спасибо Алексею за надёжное сопровождение на маршруте и
- ССветлана14 июля 2021Отличный гид, прекрасно знает местность, может ответить на любой интересующий вопрос касательно местности. Мы были в походе для новичков и
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Каньоны»
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