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очень довольны. Когда уставали и останавливались для перерыва, Алексей не спешил и не торопил нас. Ближе к концу похода угостил чаем, для приготовления которого использовали горную воду (которую набрали во время похода). Мы делали много фото, Алексей также фотографировал нас и потом поделился сделанными фотографиями, за что мы также ему благодарны. В общем мы всем довольны, всем рекомендуем этот поход с Алексеем.