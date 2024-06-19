1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лермонтову в категории «Популярные места»
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