читать дальше уменьшить за эту экскурсию мы увидели Все, и прекрасный лед, и даже поезд, мчащийся по КБЖД, и нерп, и наплески, и не замерзающий исток реки Ангары и даже быт людей. Больше бы таких гидов, как Олег

Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня было такое впечатление, что