Мои заказы

Музеи и искусство Листвянки

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Листвянке, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
На машине
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
Побывать в музейном комплексе под открытым небом и исследовать знаменитый посёлок
«Музейный комплекс под открытым небом «Тальцы» — одно из самых цельных и выразительных собраний памятников истории, архитектуры и этнографии 17–20 веков»
Завтра в 09:00
19 июн в 09:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Листвянка: сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре + музей Тальцы
На байдарках
7 часов
Индивидуальная
Листвянка: сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре + музей Тальцы
Начало: Рп Листвянка, ул. Судзиловского, 2Б
«С посещением архитектурно-этнографического музея Тальцы»
Расписание: Любой день по вашему запросу
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за человека
На одной волне с Байкалом: байдарочный поход к станции «Порт Байкал» и Шаман-камню
3 часа
Индивидуальная
На одной волне с Байкалом: байдарочный поход к станции «Порт Байкал» и Шаман-камню
Увидеть исток Ангары, старый порт и легендарное место силы
Начало: У моста через реку Крестовая
«Здесь мы причалим и посетим музей Кругобайкальской железной дороги (в сопровождении штатного гида)»
Завтра в 11:00
19 июн в 10:00
от 5500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Т
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное время, что немаловажно в
читать дальшеуменьшить

популярный сезон. Олега интересно было слушать, он хорошо эрудирован и любит свой край. Мы узнали много познавательной информации, посетили красивые места. На всем протяжении экскурсии Олег был тактичен, внимателен, заботился, чтобы мы не замерзли. Поездка в Тальцы и Листвянку оставила только приятные впечатления.

Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное+8
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня было такое впечатление, что
читать дальшеуменьшить

за эту экскурсию мы увидели Все, и прекрасный лед, и даже поезд, мчащийся по КБЖД, и нерп, и наплески, и не замерзающий исток реки Ангары и даже быт людей. Больше бы таких гидов, как Олег

Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня+4
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2 отзыва в Листвянке в категории "Музеи"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Листвянке
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка;
  2. Листвянка: сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре + музей Тальцы;
  3. На одной волне с Байкалом: байдарочный поход к станции «Порт Байкал» и Шаман-камню.
Сколько стоит экскурсия по Листвянке в июне 2026
Сейчас в Листвянке в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Листвянке на 2026 год по теме «Музеи», 2 ⭐ отзыва, цены от 5500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август