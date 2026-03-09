Индивидуальная
до 4 чел.
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
Побывать в музейном комплексе под открытым небом и исследовать знаменитый посёлок
«Музейный комплекс под открытым небом «Тальцы» — одно из самых цельных и выразительных собраний памятников истории, архитектуры и этнографии 17–20 веков»
Завтра в 09:00
19 июн в 09:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Листвянка: сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре + музей Тальцы
Начало: Рп Листвянка, ул. Судзиловского, 2Б
«С посещением архитектурно-этнографического музея Тальцы»
Расписание: Любой день по вашему запросу
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за человека
Индивидуальная
На одной волне с Байкалом: байдарочный поход к станции «Порт Байкал» и Шаман-камню
Увидеть исток Ангары, старый порт и легендарное место силы
Начало: У моста через реку Крестовая
«Здесь мы причалим и посетим музей Кругобайкальской железной дороги (в сопровождении штатного гида)»
Завтра в 11:00
19 июн в 10:00
от 5500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Т
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное время, что немаловажно в
+8
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Е
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня было такое впечатление, что
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Всего 2 отзыва в Листвянке в категории "Музеи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Музеи»
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