Эта экскурсия собирает яркие впечатления от Байкала в цельный маршрут.
Вы познакомитесь с историей и бытом Прибайкалья в музейном комплексе «Тальцы» и побываете в Листвянке. Прокатитесь на канатке и при желании — на катере или хивусе.
Архитектура, природа, наука и местные легенды складываются в живой опыт, после которого регион ощущается глубже и объёмнее.
Вы познакомитесь с историей и бытом Прибайкалья в музейном комплексе «Тальцы» и побываете в Листвянке. Прокатитесь на канатке и при желании — на катере или хивусе.
Архитектура, природа, наука и местные легенды складываются в живой опыт, после которого регион ощущается глубже и объёмнее.
Описание экскурсии
Музейный комплекс под открытым небом «Тальцы» — одно из самых цельных и выразительных собраний памятников истории, архитектуры и этнографии 17–20 веков. Музей расположен на берегу Ангары, на 47-м километре Байкальского тракта.
Вы посетите несколько исторических зон:
- Русскую Ангаро-Илимскую экспозицию с памятниками деревянного зодчества Прибайкалья 17 – начала 20 века
- Экспозиционный комплекс «Волостное село» — воссозданный административный центр конца 19 – начала 20 века
- Комплекс «Волостное правление»: церковно-приходская школа, усадьбы псаломщика и городового казака
- Спасскую проезжую башню Илимского острога 1667 года и Казанскую церковь 1679 года
- Каскад водяных мельниц конца 19 века и деревню-малодворку с крестьянскими усадьбами 17–19 вв.
На территории музея можно приобрести изделия народного творчества из бересты, глины и лозы.
Листвянка и Байкал. Здесь можно посетить:
- Байкальский лимнологический музей
- Нерпинарий
- Байкальскую обсерваторию с самым большим вакуумным телескопом
- Смотровые площадки
- Музей «Ретропарк»
По желанию возможна водная прогулка на катере или корабле и знакомство с байкальской кухней.
Вы узнаете об истории Листвянки, Кругобайкальской железной дороги — «Золотой пряжки» Транссиба, ледокольного флота на Байкале, легендах и сказаниях об Ангаре, а также об освоении Восточной Сибири.
Примерный тайминг
- Музей «Тальцы» — 1,5 ч
- Байкальский лимнологический музей — 1 ч
- Камень Черского и канатная дорога — 1 ч
- Байкальская обсерватория — от 1 до 2 ч
- Рыбный и сувенирный рынок — 40 мин
- Прогулка на катере или хивусе — от 1 до 3 ч
- Обед — 1 ч 15 мин
Тайминг ориентировочный и корректируется под ваш запрос.
Организационные детали
Едем на автомобиле Subaru Outback.
Дополнительные расходы
- Музей «Тальцы» — 350 ₽ за чел.
- Лимнологический музей — 600 ₽ за чел.
- Байкальская обсерватория — 2000 ₽ за чел.
- Канатная дорога — 500 ₽ за чел.
- Обед, водные прогулки — по желанию
- Катание на хивусе или катере — стоимость обсуждается дополнительно
- Катание на собачьих упряжках — согласно прайсу
- Дегустация блюд сибирской кухни по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Листвянке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1130 туристов
Я коренной иркутянин, гид и тревел-фотограф. Интересуюсь историей Сибири, Байкала и России. С радостью поделюсь с вами красотой родного края и расскажу о нём много интересного!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное время, что немаловажно в популярный сезон. Олега интересно было слушать, он хорошо эрудирован и
+4
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Е
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня было такое впечатление, что за эту экскурсию мы увидели Все, и прекрасный лед, и даже поезд, мчащийся по КБЖД, и нерп, и наплески, и не замерзающий исток реки Ангары и даже быт людей. Больше бы таких гидов, как Олег
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