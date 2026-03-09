Эта экскурсия собирает яркие впечатления от Байкала в цельный маршрут. Вы познакомитесь с историей и бытом Прибайкалья в музейном комплексе «Тальцы» и побываете в Листвянке. Прокатитесь на канатке и при желании — на катере или хивусе. Архитектура, природа, наука и местные легенды складываются в живой опыт, после которого регион ощущается глубже и объёмнее.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 17 000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Листвянке

Описание экскурсии

Музейный комплекс под открытым небом «Тальцы» — одно из самых цельных и выразительных собраний памятников истории, архитектуры и этнографии 17–20 веков. Музей расположен на берегу Ангары, на 47-м километре Байкальского тракта.

Вы посетите несколько исторических зон:

Русскую Ангаро-Илимскую экспозицию с памятниками деревянного зодчества Прибайкалья 17 – начала 20 века

Экспозиционный комплекс «Волостное село» — воссозданный административный центр конца 19 – начала 20 века

Комплекс «Волостное правление»: церковно-приходская школа, усадьбы псаломщика и городового казака

Спасскую проезжую башню Илимского острога 1667 года и Казанскую церковь 1679 года

Каскад водяных мельниц конца 19 века и деревню-малодворку с крестьянскими усадьбами 17–19 вв.

На территории музея можно приобрести изделия народного творчества из бересты, глины и лозы.

Листвянка и Байкал. Здесь можно посетить:

Байкальский лимнологический музей

Нерпинарий

Байкальскую обсерваторию с самым большим вакуумным телескопом

Смотровые площадки

Музей «Ретропарк»

По желанию возможна водная прогулка на катере или корабле и знакомство с байкальской кухней.

Вы узнаете об истории Листвянки, Кругобайкальской железной дороги — «Золотой пряжки» Транссиба, ледокольного флота на Байкале, легендах и сказаниях об Ангаре, а также об освоении Восточной Сибири.

Примерный тайминг

Музей «Тальцы» — 1,5 ч

Байкальский лимнологический музей — 1 ч

Камень Черского и канатная дорога — 1 ч

Байкальская обсерватория — от 1 до 2 ч

Рыбный и сувенирный рынок — 40 мин

Прогулка на катере или хивусе — от 1 до 3 ч

Обед — 1 ч 15 мин

Тайминг ориентировочный и корректируется под ваш запрос.

Организационные детали

Едем на автомобиле Subaru Outback.

Дополнительные расходы