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Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка

Побывать в музейном комплексе под открытым небом и исследовать знаменитый посёлок
Эта экскурсия собирает яркие впечатления от Байкала в цельный маршрут.

Вы познакомитесь с историей и бытом Прибайкалья в музейном комплексе «Тальцы» и побываете в Листвянке. Прокатитесь на канатке и при желании — на катере или хивусе.

Архитектура, природа, наука и местные легенды складываются в живой опыт, после которого регион ощущается глубже и объёмнее.
5
2 отзыва
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка

Описание экскурсии

Музейный комплекс под открытым небом «Тальцы» — одно из самых цельных и выразительных собраний памятников истории, архитектуры и этнографии 17–20 веков. Музей расположен на берегу Ангары, на 47-м километре Байкальского тракта.

Вы посетите несколько исторических зон:

  • Русскую Ангаро-Илимскую экспозицию с памятниками деревянного зодчества Прибайкалья 17 – начала 20 века
  • Экспозиционный комплекс «Волостное село» — воссозданный административный центр конца 19 – начала 20 века
  • Комплекс «Волостное правление»: церковно-приходская школа, усадьбы псаломщика и городового казака
  • Спасскую проезжую башню Илимского острога 1667 года и Казанскую церковь 1679 года
  • Каскад водяных мельниц конца 19 века и деревню-малодворку с крестьянскими усадьбами 17–19 вв.

На территории музея можно приобрести изделия народного творчества из бересты, глины и лозы.

Листвянка и Байкал. Здесь можно посетить:

  • Байкальский лимнологический музей
  • Нерпинарий
  • Байкальскую обсерваторию с самым большим вакуумным телескопом
  • Смотровые площадки
  • Музей «Ретропарк»

По желанию возможна водная прогулка на катере или корабле и знакомство с байкальской кухней.

Вы узнаете об истории Листвянки, Кругобайкальской железной дороги — «Золотой пряжки» Транссиба, ледокольного флота на Байкале, легендах и сказаниях об Ангаре, а также об освоении Восточной Сибири.

Примерный тайминг

  • Музей «Тальцы» — 1,5 ч
  • Байкальский лимнологический музей — 1 ч
  • Камень Черского и канатная дорога — 1 ч
  • Байкальская обсерватория — от 1 до 2 ч
  • Рыбный и сувенирный рынок — 40 мин
  • Прогулка на катере или хивусе — от 1 до 3 ч
  • Обед — 1 ч 15 мин

Тайминг ориентировочный и корректируется под ваш запрос.

Организационные детали

Едем на автомобиле Subaru Outback.

Дополнительные расходы

  • Музей «Тальцы» — 350 ₽ за чел.
  • Лимнологический музей — 600 ₽ за чел.
  • Байкальская обсерватория — 2000 ₽ за чел.
  • Канатная дорога — 500 ₽ за чел.
  • Обед, водные прогулки — по желанию
  • Катание на хивусе или катере — стоимость обсуждается дополнительно
  • Катание на собачьих упряжках — согласно прайсу
  • Дегустация блюд сибирской кухни по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Листвянке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1130 туристов
Я коренной иркутянин, гид и тревел-фотограф. Интересуюсь историей Сибири, Байкала и России. С радостью поделюсь с вами красотой родного края и расскажу о нём много интересного!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное время, что немаловажно в популярный сезон. Олега интересно было слушать, он хорошо эрудирован и
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любит свой край. Мы узнали много познавательной информации, посетили красивые места. На всем протяжении экскурсии Олег был тактичен, внимателен, заботился, чтобы мы не замерзли. Поездка в Тальцы и Листвянку оставила только приятные впечатления.

Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное+4
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
Спасибо Олегу за проведенную экскурсию. Заранее все обговорили, обсудили план поездки, даже кафе забронировали на нужное
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Е
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня было такое впечатление, что за эту экскурсию мы увидели Все, и прекрасный лед, и даже поезд, мчащийся по КБЖД, и нерп, и наплески, и не замерзающий исток реки Ангары и даже быт людей. Больше бы таких гидов, как Олег
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня
Хочется сказать Олегу, большое спасибо за экскурсию. Она была настолько полной и насыщенной, что у меня
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