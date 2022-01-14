Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре

Вас ожидает водная прогулка на байдарках по реке Ангара и Байкалу с посещением Байкальского лимнологического музея

Индивидуально
для 4 чел.
Вас ожидает водная прогулка на байдарках по реке Ангара и Байкалу с посещением Байкальского лимнологического музея и архитектурно-этнографического музея Тальцы.

Во время этого маленького путешествия вы также узнаете много интересного о Байкале и его обитателях.

В прогулку включена экскурсия по архитектурно-этнографическому музею, где опытные экскурсоводы расскажут вас об истории освоения байкальской земли.
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре

Что вы можете увидеть 🤩

  • озеро Байкал
  • исток реки Ангара
  • Шаман-камень
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Водная прогулка на байдарках по Байкалу и реке Ангара от её истока. С посещением Байкальского лимнологического музея и архитектурно-этнографического музея Тальцы. Включает в себя трансфер из Иркутска и в Иркутск. Во время этого маленького путешествия вы также узнаете много интересного о Байкале, его обитателях. В прогулку включена экскурсия по архитектурно-этнографическому музею, где вы узнаете также об истории освоения байкальской земли.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы (при необходимости может быть организован трансфер из Иркутска и обратно без доп. платы)
  • доставка необходимого снаряжения
  • услуги гида
  • прогулка на байдарках с пикником
  • входные билеты в музей Тальцы
Что не входит
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Листвянка / Иркутск, по договоренности
Завершение: Листвянка / Иркутск по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Любой день по вашему запросу
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия-прогулка рассчитана на целый день.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Любой день по вашему запросу

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