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На одной волне с Байкалом: байдарочный поход к станции «Порт Байкал» и Шаман-камню

Увидеть исток Ангары, старый порт и легендарное место силы
Листвянка хороша со смотровой площадки и с пирса катера.

Но по-настоящему Байкал открывается только тогда, когда вы оказываетесь с ним на одной волне — с веслом наперевес и ветром в лицо.

Мы
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пройдём по границе озера и реки, увидим, как рождается Ангара, и пристанем там, где катера не останавливаются.

И да, вы сможете коснуться Шаман-камня — того самого, о котором слагают легенды уже несколько веков.

На одной волне с Байкалом: байдарочный поход к станции «Порт Байкал» и Шаман-камню
На одной волне с Байкалом: байдарочный поход к станции «Порт Байкал» и Шаман-камню
На одной волне с Байкалом: байдарочный поход к станции «Порт Байкал» и Шаман-камню

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • исток Ангары — место, где байкальская глубина внезапно обрывается и уходит в речное русло. С байдарки вы отчётливо увидите, как тёмно-синяя вода озера сменяется прозрачной, почти изумрудной стремниной.
  • «Порт Байкал» — дореволюционную железнодорожную станцию и морской порт в одном месте. Здесь мы причалим и посетим музей Кругобайкальской железной дороги (в сопровождении штатного гида).
  • Шаман-камень — вы приблизитесь к нему на байдарке и сможете буквально коснуться героя самой известной легенды Байкала.
  • байкальских тюленей, которые часто выныривают и высоко поднимают туловище над водой, чтобы рассмотреть байдарочников.

Вы узнаете:

  • как устроена байкальская впадина в районе Листвянки и почему исток Ангары выглядит именно так.
  • что меняло исток Ангары с конца 17 века до наших дней.
  • какую роль в истории Российского государства сыграл левый берег Ангары.
  • почему на станции «Порт Байкал» железная дорога встречается с водой.

Организационные детали

  • Программа подойдёт людям любого роста, веса и уровня физической подготовки. Главное, чтобы не было серьёзных проблем с опорно-двигательным аппаратом.
  • Вы получите спасательные жилеты по размеру, я проведу подробный инструктаж по безопасности на воде.
  • Билеты в музей входят в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У моста через реку Крестовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Листвянке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
По профессии я инструктор по водному туризму и опытный гид-экскурсовод. Прошёл много км по Байкалу на байдарке и по льду, по рекам на катамаране, по Прибайкалью под рюкзаком. Знаю, как сделать ваше пребывание на Байкале безопасным и интересным, а также много походных историй, и все — со счастливым концом.

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