Листвянка хороша со смотровой площадки и с пирса катера.
Но по-настоящему Байкал открывается только тогда, когда вы оказываетесь с ним на одной волне — с веслом наперевес и ветром в лицо.
Мы
Но по-настоящему Байкал открывается только тогда, когда вы оказываетесь с ним на одной волне — с веслом наперевес и ветром в лицо.
Мы
Описание экскурсии
Вы увидите:
- исток Ангары — место, где байкальская глубина внезапно обрывается и уходит в речное русло. С байдарки вы отчётливо увидите, как тёмно-синяя вода озера сменяется прозрачной, почти изумрудной стремниной.
- «Порт Байкал» — дореволюционную железнодорожную станцию и морской порт в одном месте. Здесь мы причалим и посетим музей Кругобайкальской железной дороги (в сопровождении штатного гида).
- Шаман-камень — вы приблизитесь к нему на байдарке и сможете буквально коснуться героя самой известной легенды Байкала.
- байкальских тюленей, которые часто выныривают и высоко поднимают туловище над водой, чтобы рассмотреть байдарочников.
Вы узнаете:
- как устроена байкальская впадина в районе Листвянки и почему исток Ангары выглядит именно так.
- что меняло исток Ангары с конца 17 века до наших дней.
- какую роль в истории Российского государства сыграл левый берег Ангары.
- почему на станции «Порт Байкал» железная дорога встречается с водой.
Организационные детали
- Программа подойдёт людям любого роста, веса и уровня физической подготовки. Главное, чтобы не было серьёзных проблем с опорно-двигательным аппаратом.
- Вы получите спасательные жилеты по размеру, я проведу подробный инструктаж по безопасности на воде.
- Билеты в музей входят в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста через реку Крестовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Листвянке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
По профессии я инструктор по водному туризму и опытный гид-экскурсовод. Прошёл много км по Байкалу на байдарке и по льду, по рекам на катамаране, по Прибайкалью под рюкзаком. Знаю, как сделать ваше пребывание на Байкале безопасным и интересным, а также много походных историй, и все — со счастливым концом.
Входит в следующие категории Листвянки
Похожие экскурсии на «На одной волне с Байкалом: байдарочный поход к станции «Порт Байкал» и Шаман-камню»
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш лучший день на Байкале
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере
Увлекательная водная прогулка вдоль Кругобайкальской железной дороги на катере. Откройте для себя уникальные места и истории Байкала, наслаждаясь природой
Начало: В Листвянке
Завтра в 11:00
28 июн в 11:00
12 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
Побывать в музейном комплексе под открытым небом и исследовать знаменитый посёлок
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
Начало: От вашего отеля
29 июн в 08:00
9 июл в 08:00
25 350 ₽ за всё до 5 чел.
от 5500 ₽ за человека