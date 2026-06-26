Сергей — ваш гид в Листвянке Организатор данного мероприятия

На сайте с 2021 года

По профессии я инструктор по водному туризму и опытный гид-экскурсовод. Прошёл много км по Байкалу на байдарке и по льду, по рекам на катамаране, по Прибайкалью под рюкзаком. Знаю, как сделать ваше пребывание на Байкале безопасным и интересным, а также много походных историй, и все — со счастливым концом.