Л Людмила Ваш лучший день на Байкале Добрый день! Это, действительно, был лучший день на Байкале! Наш гид Анна, день прошел как с родственником, который с любовью к Байкалу показала нам "свои" места! Спасибо

И Иван Ваш лучший день на Байкале читать дальше отвечает на все вопросы и всегда готова помочь! Остались от экскурсии под неизгладимым впечатлением! Мария, спасибо Вам огромное за Вашу работу 😊 Сложно описать ту гамму эмоций, которую подарила нам Мария! Она гид высшей категории, очень структурировано и, главное, интересно подает информацию,

Л Людмила Ваш лучший день на Байкале Добрый день! Спасибо большое за лучший день на Байкале! У нас была гид Анна и в ходе общения сказала, что она работает по принципу- все для туриста, чтобы он полюбил Байкал и захотел приехать еще раз! Надеюсь приехать еще раз!

П Павел Ваш лучший день на Байкале Действительно лучший день на Байкале. Спасибо Марии!

В Виталий Ваш лучший день на Байкале Всё прошло очень хорошо. Гид Евгений рассказывал очень интересно. Жаль из-за погоды не покатались на канатной дороге.

Е Емельянова Ваш лучший день на Байкале Экскурсовод Евгений очень позитивный, молодец очень много интересной информации, знание обычаев, природы, гастрономии. Очень советую как экскурсовода. С данным экскурсоводом время пролетит незаметно.

Е Елена Ваш лучший день на Байкале

Мы путешествовали вместе с Евгением.

Это замечательный человек! 👏

Экскурсия продумана до мелочей!

Много информации об читать дальше истории края, о проживающем ранее и сейчас населении, о природе.

Евгений обладает ысоким уровнем знаний и рассказывает очень доходчиво, отвечая на наши вопросы!!

Очень рекомендуем начать знакомство с Байкалом, проехав по маршруту этой экскурсии. 6 июля мы провели ОТЛИЧНЫЙ ДЕНЬ на Байкале!!!Мы путешествовали вместе с Евгением.Это замечательный человек! 👏Экскурсия продумана до мелочей!Много информации об

С Станислав Ваш лучший день на Байкале Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!

Л Любовь Ваш лучший день на Байкале Огромное спасибо гиду Евгению(он из команды Марии) за проведённые экскурсии по Листвянке и по острову Ольхон. Всё было очень познавательно и интересно. Евгений отличный гид. Мы узнали много нового о Байкале.

Е Елена Ваш лучший день на Байкале Замечание одно-не попали на экскурсию в музее Байкала,все рассказывал экскурсовод.

К Кулешов Ваш лучший день на Байкале читать дальше 15.000 ₽. 2) подойдёт тем, кто любит историю, культуру и познавать новое и забытое старое (нам понравилось), через чур «современному» человеку может не подойти. В принципе всё неплохо, но хочу отметить пару моментов. 1) цена - дороговато, всё было отлично, но не стоит это

А Анна Ваш лучший день на Байкале читать дальше об Иркутске. Затем мы чудесно погуляли в этнодеревне Тальцы. А после поехали в Листвянку. С погодой повезло! Всё было насыщенно, интересно и не забываемо. Очень благодарны нашему экскурсоводу Евгению за чудесный познавательный день и отдельное спасибо за обед, где мы смогли попробовать уху их хариуса, сугудай и некоторые другие деликатесы местной кухни!!! 11 марта 2025 мы посетили данную экскурсию. Нас забрали прям из гостиницы и сразу на гид Евгений начал свой рассказ

О Ольга Ваш лучший день на Байкале читать дальше Встретились вовремя, в назначенном месте, сели в чистую, тёплую машину. Всё время экскурсии прошло легко и непринуждённо, как с хорошим другом. Большое ему спасибо! Провели действительно лучший день на Байкале с гидом Евгением. Отличный собеседник, все наши вопросы получили исчерпывающие ответы. Интересные локации, маршруты.

Ю Юлия Ваш лучший день на Байкале Экскурсия очень понравилась. За 1 день успели посмотреть много красивых мест и узнать историю Байкала. Евгений очень интересный рассказчик, который сумел заинтересовать даже моих шумных детей.

И Ирина Ваш лучший день на Байкале Все отлично

М Маргарита Ваш лучший день на Байкале Не было ощущения, что я на экскурсии с экскурсоводом. Было, что встретилась со старым другом, который живет в удивительном месте и готов много о нем рассказать.

О Ольга Ваш лучший день на Байкале

Сначала поехали в Тальцы, где и окунулись в быт древних читать дальше народов, и побывали в казачьем остроге, и в крестьянской деревне.

Затем побывали у устья Ангары, в Байкальском музее, покатались на канатке, посетили древний храм Николы-Чудотворца..

Нашим гидом был Евгений, исключительной интеллигентный и эрудированный, владеющий материалом, умеющий увлечь повествованием даже самую прихотливую публику.

Безусловно, мы будем рекомендовать и тур, и гида знакомым и друзьям. Мы провели замечательный день, из тех, что по впечатлениям сродни неделе.Сначала поехали в Тальцы, где и окунулись в быт древних

С Сергей Ваш лучший день на Байкале



Евгений очень квалифицированный экскурсовод читать дальше и чуткий, внимательный человек, хорошо знающий историю своего региона.



Мы получили большое удовольствие от общения и самой экскурсии.



Всем рекомендуем гида Евгения!



12 августа 2024



С благодарностью, группа из Красноярска Выражаем огромную благодарность гиду Евгению за незабываемые впечатления в поездке в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и на Байкал.Евгений очень квалифицированный экскурсовод

М Мария Ваш лучший день на Байкале Спасибо гиду Евгению, хорошая подача информации. Остались приятные впечатления и фото от путешествия