Водная прогулка
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
23 окт в 10:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
Начало: От вашего отеля
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
19 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: В Иркутске
Расписание: ежедневно в 07:00
6 ноя в 07:00
7 ноя в 07:00
13 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила26 сентября 2025Добрый день! Это, действительно, был лучший день на Байкале! Наш гид Анна, день прошел как с родственником, который с любовью к Байкалу показала нам "свои" места! Спасибо
- ИИван30 августа 2025Сложно описать ту гамму эмоций, которую подарила нам Мария! Она гид высшей категории, очень структурировано и, главное, интересно подает информацию,
- ЛЛюдмила27 августа 2025Добрый день! Спасибо большое за лучший день на Байкале! У нас была гид Анна и в ходе общения сказала, что она работает по принципу- все для туриста, чтобы он полюбил Байкал и захотел приехать еще раз! Надеюсь приехать еще раз!
- ППавел23 августа 2025Действительно лучший день на Байкале. Спасибо Марии!
- ВВиталий22 июля 2025Всё прошло очень хорошо. Гид Евгений рассказывал очень интересно. Жаль из-за погоды не покатались на канатной дороге.
- ЕЕмельянова21 июля 2025Экскурсовод Евгений очень позитивный, молодец очень много интересной информации, знание обычаев, природы, гастрономии. Очень советую как экскурсовода. С данным экскурсоводом время пролетит незаметно.
- ЕЕлена14 июля 20256 июля мы провели ОТЛИЧНЫЙ ДЕНЬ на Байкале!!!
Мы путешествовали вместе с Евгением.
Это замечательный человек! 👏
Экскурсия продумана до мелочей!
Много информации об
- ССтанислав15 июня 2025Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!
- ЛЛюбовь11 июня 2025Огромное спасибо гиду Евгению(он из команды Марии) за проведённые экскурсии по Листвянке и по острову Ольхон. Всё было очень познавательно и интересно. Евгений отличный гид. Мы узнали много нового о Байкале.
- ЕЕлена9 июня 2025Замечание одно-не попали на экскурсию в музее Байкала,все рассказывал экскурсовод.
- ККулешов7 апреля 2025В принципе всё неплохо, но хочу отметить пару моментов. 1) цена - дороговато, всё было отлично, но не стоит это
- ААнна25 марта 202511 марта 2025 мы посетили данную экскурсию. Нас забрали прям из гостиницы и сразу на гид Евгений начал свой рассказ
- ООльга19 марта 2025Провели действительно лучший день на Байкале с гидом Евгением. Отличный собеседник, все наши вопросы получили исчерпывающие ответы. Интересные локации, маршруты.
- ЮЮлия17 января 2025Экскурсия очень понравилась. За 1 день успели посмотреть много красивых мест и узнать историю Байкала. Евгений очень интересный рассказчик, который сумел заинтересовать даже моих шумных детей.
- ИИрина13 января 2025Все отлично
- ММаргарита9 января 2025Не было ощущения, что я на экскурсии с экскурсоводом. Было, что встретилась со старым другом, который живет в удивительном месте и готов много о нем рассказать.
- ООльга15 августа 2024Мы провели замечательный день, из тех, что по впечатлениям сродни неделе.
Сначала поехали в Тальцы, где и окунулись в быт древних
- ССергей13 августа 2024Выражаем огромную благодарность гиду Евгению за незабываемые впечатления в поездке в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и на Байкал.
Евгений очень квалифицированный экскурсовод
- ММария11 августа 2024Спасибо гиду Евгению, хорошая подача информации. Остались приятные впечатления и фото от путешествия
- ССветлана20 июля 2024Дарья показала нам Байкал, таким, каким его видит и любит она сама. Очень много интересной и полезной информации, которой она делится очень доступно и с удовольствием.
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Листвянке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Листвянке в октябре 2025
Сейчас в Листвянке в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Листвянке на 2025 год на машине, 28 ⭐ отзывов, цены от 13000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь