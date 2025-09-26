Мои заказы

Экскурсии по Листвянке на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Листвянке, цены от 13 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Ваш лучший день на Байкале
На машине
Прогулки на каяках
8 часов
28 отзывов
Водная прогулка
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
23 окт в 10:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
Начало: От вашего отеля
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
19 000 ₽ за всё до 5 чел.
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска
На машине
На микроавтобусе
13 часов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: В Иркутске
Расписание: ежедневно в 07:00
6 ноя в 07:00
7 ноя в 07:00
13 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    26 сентября 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Добрый день! Это, действительно, был лучший день на Байкале! Наш гид Анна, день прошел как с родственником, который с любовью к Байкалу показала нам "свои" места! Спасибо
  • И
    Иван
    30 августа 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Сложно описать ту гамму эмоций, которую подарила нам Мария! Она гид высшей категории, очень структурировано и, главное, интересно подает информацию,
    читать дальше

    отвечает на все вопросы и всегда готова помочь! Остались от экскурсии под неизгладимым впечатлением! Мария, спасибо Вам огромное за Вашу работу 😊

  • Л
    Людмила
    27 августа 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Добрый день! Спасибо большое за лучший день на Байкале! У нас была гид Анна и в ходе общения сказала, что она работает по принципу- все для туриста, чтобы он полюбил Байкал и захотел приехать еще раз! Надеюсь приехать еще раз!
  • П
    Павел
    23 августа 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Действительно лучший день на Байкале. Спасибо Марии!
  • В
    Виталий
    22 июля 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Всё прошло очень хорошо. Гид Евгений рассказывал очень интересно. Жаль из-за погоды не покатались на канатной дороге.
    Всё прошло очень хорошо. Гид Евгений рассказывал очень интересно. Жаль из-за погоды не покатались на канатной дорогеВсё прошло очень хорошо. Гид Евгений рассказывал очень интересно. Жаль из-за погоды не покатались на канатной дорогеВсё прошло очень хорошо. Гид Евгений рассказывал очень интересно. Жаль из-за погоды не покатались на канатной дорогеВсё прошло очень хорошо. Гид Евгений рассказывал очень интересно. Жаль из-за погоды не покатались на канатной дорогеВсё прошло очень хорошо. Гид Евгений рассказывал очень интересно. Жаль из-за погоды не покатались на канатной дорогеВсё прошло очень хорошо. Гид Евгений рассказывал очень интересно. Жаль из-за погоды не покатались на канатной дорогеВсё прошло очень хорошо. Гид Евгений рассказывал очень интересно. Жаль из-за погоды не покатались на канатной дороге
  • Е
    Емельянова
    21 июля 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Экскурсовод Евгений очень позитивный, молодец очень много интересной информации, знание обычаев, природы, гастрономии. Очень советую как экскурсовода. С данным экскурсоводом время пролетит незаметно.
  • Е
    Елена
    14 июля 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    6 июля мы провели ОТЛИЧНЫЙ ДЕНЬ на Байкале!!!
    Мы путешествовали вместе с Евгением.
    Это замечательный человек! 👏
    Экскурсия продумана до мелочей!
    Много информации об
    читать дальше

    истории края, о проживающем ранее и сейчас населении, о природе.
    Евгений обладает ысоким уровнем знаний и рассказывает очень доходчиво, отвечая на наши вопросы!!
    Очень рекомендуем начать знакомство с Байкалом, проехав по маршруту этой экскурсии.

  • С
    Станислав
    15 июня 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!
    Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!Это действительно был лучший день на Байкале! Мария провела прекрасную экскурсию с удивительными и неочивидными деталями, всё очень понравилось!
  • Л
    Любовь
    11 июня 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Огромное спасибо гиду Евгению(он из команды Марии) за проведённые экскурсии по Листвянке и по острову Ольхон. Всё было очень познавательно и интересно. Евгений отличный гид. Мы узнали много нового о Байкале.
  • Е
    Елена
    9 июня 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Замечание одно-не попали на экскурсию в музее Байкала,все рассказывал экскурсовод.
  • К
    Кулешов
    7 апреля 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    В принципе всё неплохо, но хочу отметить пару моментов. 1) цена - дороговато, всё было отлично, но не стоит это
    читать дальше

    15.000 ₽. 2) подойдёт тем, кто любит историю, культуру и познавать новое и забытое старое (нам понравилось), через чур «современному» человеку может не подойти.

    В принципе всё неплохо, но хочу отметить пару моментов. 1) цена - дороговато, всё было отлично
  • А
    Анна
    25 марта 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    11 марта 2025 мы посетили данную экскурсию. Нас забрали прям из гостиницы и сразу на гид Евгений начал свой рассказ
    читать дальше

    об Иркутске. Затем мы чудесно погуляли в этнодеревне Тальцы. А после поехали в Листвянку. С погодой повезло! Всё было насыщенно, интересно и не забываемо. Очень благодарны нашему экскурсоводу Евгению за чудесный познавательный день и отдельное спасибо за обед, где мы смогли попробовать уху их хариуса, сугудай и некоторые другие деликатесы местной кухни!!!

    11 марта 2025 мы посетили данную экскурсию. Нас забрали прям из гостиницы и сразу на гид11 марта 2025 мы посетили данную экскурсию. Нас забрали прям из гостиницы и сразу на гид11 марта 2025 мы посетили данную экскурсию. Нас забрали прям из гостиницы и сразу на гид
  • О
    Ольга
    19 марта 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Провели действительно лучший день на Байкале с гидом Евгением. Отличный собеседник, все наши вопросы получили исчерпывающие ответы. Интересные локации, маршруты.
    читать дальше

    Встретились вовремя, в назначенном месте, сели в чистую, тёплую машину. Всё время экскурсии прошло легко и непринуждённо, как с хорошим другом. Большое ему спасибо!

    Провели действительно лучший день на Байкале с гидом Евгением. Отличный собеседник, все наши вопросы получили исчерпывающие
  • Ю
    Юлия
    17 января 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Экскурсия очень понравилась. За 1 день успели посмотреть много красивых мест и узнать историю Байкала. Евгений очень интересный рассказчик, который сумел заинтересовать даже моих шумных детей.
    Экскурсия очень понравилась. За 1 день успели посмотреть много красивых мест и узнать историю Байкала. ЕвгенийЭкскурсия очень понравилась. За 1 день успели посмотреть много красивых мест и узнать историю Байкала. Евгений
  • И
    Ирина
    13 января 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Все отлично
  • М
    Маргарита
    9 января 2025
    Ваш лучший день на Байкале
    Не было ощущения, что я на экскурсии с экскурсоводом. Было, что встретилась со старым другом, который живет в удивительном месте и готов много о нем рассказать.
    Не было ощущения, что я на экскурсии с экскурсоводом. Было, что встретилась со старым другом, которыйНе было ощущения, что я на экскурсии с экскурсоводом. Было, что встретилась со старым другом, которыйНе было ощущения, что я на экскурсии с экскурсоводом. Было, что встретилась со старым другом, которыйНе было ощущения, что я на экскурсии с экскурсоводом. Было, что встретилась со старым другом, которыйНе было ощущения, что я на экскурсии с экскурсоводом. Было, что встретилась со старым другом, который
  • О
    Ольга
    15 августа 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    Мы провели замечательный день, из тех, что по впечатлениям сродни неделе.
    Сначала поехали в Тальцы, где и окунулись в быт древних
    читать дальше

    народов, и побывали в казачьем остроге, и в крестьянской деревне.
    Затем побывали у устья Ангары, в Байкальском музее, покатались на канатке, посетили древний храм Николы-Чудотворца..
    Нашим гидом был Евгений, исключительной интеллигентный и эрудированный, владеющий материалом, умеющий увлечь повествованием даже самую прихотливую публику.
    Безусловно, мы будем рекомендовать и тур, и гида знакомым и друзьям.

  • С
    Сергей
    13 августа 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    Выражаем огромную благодарность гиду Евгению за незабываемые впечатления в поездке в архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и на Байкал.

    Евгений очень квалифицированный экскурсовод
    читать дальше

    и чуткий, внимательный человек, хорошо знающий историю своего региона.

    Мы получили большое удовольствие от общения и самой экскурсии.

    Всем рекомендуем гида Евгения!

    12 августа 2024

    С благодарностью, группа из Красноярска

  • М
    Мария
    11 августа 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    Спасибо гиду Евгению, хорошая подача информации. Остались приятные впечатления и фото от путешествия
  • С
    Светлана
    20 июля 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    Дарья показала нам Байкал, таким, каким его видит и любит она сама. Очень много интересной и полезной информации, которой она делится очень доступно и с удовольствием.

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Листвянке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ваш лучший день на Байкале
  2. Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
  3. Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска
Сколько стоит экскурсия по Листвянке в октябре 2025
Сейчас в Листвянке в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 13 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Листвянке на 2025 год на машине, 28 ⭐ отзывов, цены от 13000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь