Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
Вас ждёт Байкал! Он покажет вам бескрайние просторы и волшебный пузырьковый лёд. А ещё — Белую гору, Женский и мужской камни и солнечный посёлок Большое Голоустное.
Во время путешествия мы будем любоваться видам, при желании кататься на коньках и говорить о самом изучаемом, но самом неизученном озере мира.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Посёлок Большое Голоустное
Мы отправимся в солнечный край, где в году 2524 часа светит солнце. Посёлок расположен прямо на берегу Байкала. Вас ждут потрясающие виды, чистейший воздух и увлекательная история старейшего поселения, сыгравшего важную роль в торговых отношениях России и Китая.
Байкал
Летом вам откроется бескрайняя гладь священного озера-моря. А зимой Байкал восхитит льдом невероятной красоты с метановыми пузырьками и гигантскими торосами. Я подробно расскажу о Байкале — самом изучаемом, но самом неизученном озере в мире.
Сухое озеро
Озеро-призрак, которое наполняется водой раз в 4 года. Мы совершим прогулку по лесной тропе и попытаемся снять завесу тайны с этого магического места.
Женский и Мужской камни
Прикоснёмся к камню, способному даровать женское счастье и мужскую силу. Обсудим веру коренных жителей — шаманизм: основы, пантеон богов, обрядность.
Храм Святого Николая Мирликийского
Вы увидите чудотворную икону, выполненную в виде скульптуры. А я расскажу трогательную историю об иконе и легенду о том, как с ней связано крещение бурят.
Гора Мудрости, или Белая гора
При желании мы поднимемся на гору, с которой открывается великолепный вид на Байкал и посёлок. Гора имеет ещё одно название — Кудыкина. Я расскажу, откуда пошло такое чудное название.
Дополнительные возможности
Питомник маламутов. При желании мы сможем посетить с экскурсией частный питомник маламутов. Узнаем историю древнейшей породы собак и полюбуемся на этих великолепных животных
На коньках по Байкалу. Перед вами раскинется самый большой каток в мире. На берегу в Большом Голоустном есть прокат коньков, и вы сможете покататься
Примерный тайминг
Дорога в одну сторону занимает 2–2,5 часа. Если забираем вас из Листвянки, то время в пути увеличится на 1 час в одну сторону.
Активности в Большом Голоустном
Берег Байкала (прогулка, фото, катание на коньках, на СВП (судно на воздушной подушке) — 1–1,5 часа
Прогулка к Сухому озеру и женскому/мужскому камню — 1 ч
Подъём на Кудыкину гору — 40 мин
Свято-Никольская церковь — 30 мин
Питомник маламутов — 1 ч
Обед — 1 ч
Время ориентировочное. Нахождение на каждой локации мы будем планировать исходя из ваших предпочтений.
Организационные детали
Едем на комфортабельном минивэне Toyota Noah.
Дополнительные расходы
Прокат коньков — 250 ₽ за чел. за 1 час
Оформление разрешения на посещение нацпарка — 250 ₽ за чел.
Питомник маламутов — 500 ₽ за чел.
Обед
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Листвянке
Провела экскурсии для 1094 туристов
Дорогие путешественники, меня зовут Ольга. Иркутск и Байкал стали для меня любовью с первого взгляда. Я с радостью готова поделиться своими знаниями и впечатлениями. Я организую вам интересную и познавательную поездку по незабываемым местам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Саша
3 дек 2025
Все очень понравилось. Ольга приятный человек, делает максимум, чтобы поездкой все остались довольны