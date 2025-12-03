Вас ждёт Байкал! Он покажет вам бескрайние просторы и волшебный пузырьковый лёд. А ещё — Белую гору, Женский и мужской камни и солнечный посёлок Большое Голоустное. Во время путешествия мы будем любоваться видам, при желании кататься на коньках и говорить о самом изучаемом, но самом неизученном озере мира.

Описание экскурсии

Посёлок Большое Голоустное

Мы отправимся в солнечный край, где в году 2524 часа светит солнце. Посёлок расположен прямо на берегу Байкала. Вас ждут потрясающие виды, чистейший воздух и увлекательная история старейшего поселения, сыгравшего важную роль в торговых отношениях России и Китая.

Байкал

Летом вам откроется бескрайняя гладь священного озера-моря. А зимой Байкал восхитит льдом невероятной красоты с метановыми пузырьками и гигантскими торосами. Я подробно расскажу о Байкале — самом изучаемом, но самом неизученном озере в мире.

Сухое озеро

Озеро-призрак, которое наполняется водой раз в 4 года. Мы совершим прогулку по лесной тропе и попытаемся снять завесу тайны с этого магического места.

Женский и Мужской камни

Прикоснёмся к камню, способному даровать женское счастье и мужскую силу. Обсудим веру коренных жителей — шаманизм: основы, пантеон богов, обрядность.

Храм Святого Николая Мирликийского

Вы увидите чудотворную икону, выполненную в виде скульптуры. А я расскажу трогательную историю об иконе и легенду о том, как с ней связано крещение бурят.

Гора Мудрости, или Белая гора

При желании мы поднимемся на гору, с которой открывается великолепный вид на Байкал и посёлок. Гора имеет ещё одно название — Кудыкина. Я расскажу, откуда пошло такое чудное название.

Дополнительные возможности

Питомник маламутов. При желании мы сможем посетить с экскурсией частный питомник маламутов. Узнаем историю древнейшей породы собак и полюбуемся на этих великолепных животных

На коньках по Байкалу. Перед вами раскинется самый большой каток в мире. На берегу в Большом Голоустном есть прокат коньков, и вы сможете покататься

Примерный тайминг

Дорога в одну сторону занимает 2–2,5 часа. Если забираем вас из Листвянки, то время в пути увеличится на 1 час в одну сторону.

Активности в Большом Голоустном

Берег Байкала (прогулка, фото, катание на коньках, на СВП (судно на воздушной подушке) — 1–1,5 часа

Прогулка к Сухому озеру и женскому/мужскому камню — 1 ч

Подъём на Кудыкину гору — 40 мин

Свято-Никольская церковь — 30 мин

Питомник маламутов — 1 ч

Обед — 1 ч

Время ориентировочное. Нахождение на каждой локации мы будем планировать исходя из ваших предпочтений.

Организационные детали

Едем на комфортабельном минивэне Toyota Noah.

Дополнительные расходы