В насыщенном путешествии по байкальским просторам вы проедете по всему югу острова Ольхон и посетите скалу Шаманка, 13 столбов Сэргэ, заснеженные бухты, утёсы и обзорные точки с эффектными видами. При

желании выполните буддистские ритуалы на исполнение желаний. Покатаетесь на коньках, отведаете горячую уху из местной рыбы и травяной чай. И увезёте с собой фотографии, которые мы сделаем в самые яркие моменты дня.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание фото-прогулки

Маршрут

Иркутск → Тажеранские степи → озеро Ханхой (пузырьки во льду) → мыс Елга → остров Огой → посёлок Хужир → скала Шаманка и 13 столбов Сэргэ → Сарайский пляж → ледяные гроты и наплески → возвращение в Иркутск

Тажеранские степи

По пути на Ольхон мы проедем через место удивительной красоты с видом на бескрайние Тажеранские степи. Остановимся на смотровой площадке у памятника «Бродяге». С высоты полюбуемся островом Ольхон и переправой, по которой летом мы будем передвигаться на судне, а зимой переедем по льду Малого моря.

Малое море

Летом мы на пароме переправимся через узкий пролив Ольхонские Ворота. Будем любоваться красотой и кормить чаек, которые ловят еду на лету!

До крепкого льда на остров доберёмся на хивусе, а зимой проедем по льду официальной переправы на «Соболе». Именно здесь ветер Сарма выдувает снег, оставляя огромные ледовые поля. По ним мы покатаемся на коньках! И, конечно, фотограф сделает для вас лучшие снимки.

Остров Ольхон

Летом и до крепкого льда мы пересядем на Соболь и отправимся по югу острова в сторону посёлка Хужир. Начнём экскурсию со скального комплекса Трезубец, который гости нередко принимают за разрушенное основание древнего замка. Фотограф сделает для вас снимки на фоне живописного пролива.

Во время крепкого льда вы увидите гроты, покрытые сосульками, словно произведения искусства. Всё благодаря сильному ветру — он забрасывает волны на скалы, образуя завораживающие наплески и создавая идеальные фотолокации! Одно из самых узнаваемых мест Байкала.

Остров Огой

С февраля по март на острове Огой мы загадаем желание у буддийской ступы просветления — места паломничества людей со всего мира. Здесь же находится та самая фотогеничная скала «драконий хвост», снимки которой покоряют сердца в соц. сетях.

Посёлок Хужир

Мы пройдёмся по магазинам в Хужире и выберем сувениры на память об этом путешествии, а заодно купим яркие ленты. Зачем? Они нам понадобятся позже для священного ритуала. Каждый цвет имеет определенное значение — вы всё узнаете на экскурсии. А фотограф снимет сам момент обряда, чтобы позже вы вспоминали о своих самых сокровенных желаниях.

Скала Шаманка

Визитная карточка Байкала. С любого ракурса она получается великолепно — настоящее эстетическое удовольствие. Также вы увидите 13 столбов Сэргэ, а после отведаете вкуснейшую уху из байкальской рыбы.

Кому подойдёт

Путешественникам, которые готовы рано встать и целый день быть активными. Подойдёт всем, кто хочет получить максимум впечатлений за один день, и, главное, оставить множество красивых и качественных фотографий себе на память.

Организационные детали

Путешествие можно начать в посёлке Хужир или Листвянке. В этом случае программа пройдёт ориентировочно с 12 до 17 (Хужир) или с 6 до 23 (Листвянка).

В цену включено:

— трансфер на минивэне или легковом проходимом автомобиле до Малого моря

— трансфер на полноприводном автомобиле «УАЗ» по острову

— пикник-обед или обед в кафе (уха, чай, хлеб)

— разрешение на посещение национального парка

— сопровождение гида и водителя или гида-водителя

— съёмка на профессиональную камеру и 15-25 фотографий на каждого в свето- и цветокоррекции

