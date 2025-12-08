Мои заказы

Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска

Почувствовать энергетику Байкала и получить профессиональные фотокарточки
В насыщенном путешествии по байкальским просторам вы проедете по всему югу острова Ольхон и посетите скалу Шаманка, 13 столбов Сэргэ, заснеженные бухты, утёсы и обзорные точки с эффектными видами. При
При

желании выполните буддистские ритуалы на исполнение желаний. Покатаетесь на коньках, отведаете горячую уху из местной рыбы и травяной чай. И увезёте с собой фотографии, которые мы сделаем в самые яркие моменты дня.

Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска© Валентина
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска© Валентина
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска© Валентина

Описание фото-прогулки

Маршрут

Иркутск → Тажеранские степи → озеро Ханхой (пузырьки во льду) → мыс Елга → остров Огой → посёлок Хужир → скала Шаманка и 13 столбов Сэргэ → Сарайский пляж → ледяные гроты и наплески → возвращение в Иркутск

Тажеранские степи

По пути на Ольхон мы проедем через место удивительной красоты с видом на бескрайние Тажеранские степи. Остановимся на смотровой площадке у памятника «Бродяге». С высоты полюбуемся островом Ольхон и переправой, по которой летом мы будем передвигаться на судне, а зимой переедем по льду Малого моря.

Малое море

  • Летом мы на пароме переправимся через узкий пролив Ольхонские Ворота. Будем любоваться красотой и кормить чаек, которые ловят еду на лету!
  • До крепкого льда на остров доберёмся на хивусе, а зимой проедем по льду официальной переправы на «Соболе». Именно здесь ветер Сарма выдувает снег, оставляя огромные ледовые поля. По ним мы покатаемся на коньках! И, конечно, фотограф сделает для вас лучшие снимки.

Остров Ольхон

  • Летом и до крепкого льда мы пересядем на Соболь и отправимся по югу острова в сторону посёлка Хужир. Начнём экскурсию со скального комплекса Трезубец, который гости нередко принимают за разрушенное основание древнего замка. Фотограф сделает для вас снимки на фоне живописного пролива.
  • Во время крепкого льда вы увидите гроты, покрытые сосульками, словно произведения искусства. Всё благодаря сильному ветру — он забрасывает волны на скалы, образуя завораживающие наплески и создавая идеальные фотолокации! Одно из самых узнаваемых мест Байкала.

Остров Огой

  • С февраля по март на острове Огой мы загадаем желание у буддийской ступы просветления — места паломничества людей со всего мира. Здесь же находится та самая фотогеничная скала «драконий хвост», снимки которой покоряют сердца в соц. сетях.

Посёлок Хужир

Мы пройдёмся по магазинам в Хужире и выберем сувениры на память об этом путешествии, а заодно купим яркие ленты. Зачем? Они нам понадобятся позже для священного ритуала. Каждый цвет имеет определенное значение — вы всё узнаете на экскурсии. А фотограф снимет сам момент обряда, чтобы позже вы вспоминали о своих самых сокровенных желаниях.

Скала Шаманка

Визитная карточка Байкала. С любого ракурса она получается великолепно — настоящее эстетическое удовольствие. Также вы увидите 13 столбов Сэргэ, а после отведаете вкуснейшую уху из байкальской рыбы.

Кому подойдёт

Путешественникам, которые готовы рано встать и целый день быть активными. Подойдёт всем, кто хочет получить максимум впечатлений за один день, и, главное, оставить множество красивых и качественных фотографий себе на память.

Организационные детали

Путешествие можно начать в посёлке Хужир или Листвянке. В этом случае программа пройдёт ориентировочно с 12 до 17 (Хужир) или с 6 до 23 (Листвянка).

  • В цену включено:
    — трансфер на минивэне или легковом проходимом автомобиле до Малого моря
    — трансфер на полноприводном автомобиле «УАЗ» по острову
    — пикник-обед или обед в кафе (уха, чай, хлеб)
    — разрешение на посещение национального парка
    — сопровождение гида и водителя или гида-водителя
    — съёмка на профессиональную камеру и 15-25 фотографий на каждого в свето- и цветокоррекции
  • Переправа на Ольхон в период некрепкого льда оплачивается отдельно — 500 ₽ с чел.
  • Мы делаем по несколько снимков на каждой красивой локации — это не полноценная фотосессия с разными образами
  • Фото будут готовы в течение 10 дней, их можно будет скачать по ссылке в течении месяца
  • Если вы против публикации ваших фотографий в социальных сетях, пожалуйста, сообщите об этом заранее
  • Чтобы добраться до Ольхона, нужно преодолеть долгую дорогу — мы будем ехать 4 часа в машине. Непоседливым детям будет тяжело, поездка им, к сожалению, не подойдёт
  • Возможен выезд из Листвянки (в таком случае экскурсия начнётся для вас в 6:00, а закончится после 23:00), продолжительность маршрута увеличится на 2 часа. Стоимость зависит от количества участников — уточняйте в переписке у гида
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный13 000 ₽
Дети до 12 лет11 000 ₽
Пенсионеры12 500 ₽
Студенты12 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Иркутске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваша команда гидов в Листвянке
Провели экскурсии для 793 туристов
С самого детства мы влюблены в Байкал — знаем его секретные тропинки, места силы и самые живописные уголки. Покажем не туристический, а настоящий Байкал, каким видим его мы — местные
читать дальше

жители. Встречаем гостей как давних друзей, создавая атмосферу тепла и заботы. Заботимся о вашем комфорте, впечатлениях и воспоминаниях, которые останутся не только в сердце, но и на ярких кадрах — ведь каждое путешествие сопровождается профессиональной фотосъёмкой. Составим маршрут вашей мечты и отвезём в самые удивительные места Байкала — от величественной Шаманки до диких пляжей Ольхона. С 2022 года проводим экскурсии по Байкалу и с радостью дарим гостям незабываемые эмоции. Хотите увидеть Байкал так, как его видят местные? Давайте путешествовать вместе!

Входит в следующие категории Листвянки

