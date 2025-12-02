Групповая
до 18 чел.
Байкальская Ривьера: на хивусе - к бухте Песчаной
За один день увидеть всё многообразие зимнего озера
Начало: У ресторана «Прошлый век»
Расписание: ежедневно в 10:00
2 дек в 10:00
3 дек в 10:00
₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
Начало: От вашего отеля
5 дек в 08:00
7 дек в 08:00
21 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска
Почувствовать энергетику Байкала и получить профессиональные фотокарточки
Начало: В Иркутске
Расписание: ежедневно в 07:00
13 дек в 07:00
14 дек в 07:00
13 000 ₽ за человека
