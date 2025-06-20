Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к Байкальской Ривьере - в бухту Песчаная
Начало: Листвянка, ул Лазо, 1 (ресторан «Прошлый век»)
Завтра в 11:00
23 окт в 11:00
15 700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
Начало: От вашего отеля
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
19 000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 7 чел.
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска
Открыть самые фотогеничные локации озера и почувствовать его особую энергетику
Начало: В Иркутске
Расписание: ежедневно в 07:00
6 ноя в 07:00
7 ноя в 07:00
13 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна20 июня 2025Добрый день! 18.07.2025 с подругой побывали на увлекательной и интересной экскурсии к Байкальской Ривьере. Прошла экскурсия на хорошем уровне. Экскурсовод Анна рассказала много интересного о Байкале и показала такие чудесные места!!! Спасибо всем за массу приятных и теплых впечатлений!!!
