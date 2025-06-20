Т Татьяна

Добрый день! 18.07.2025 с подругой побывали на увлекательной и интересной экскурсии к Байкальской Ривьере. Прошла экскурсия на хорошем уровне. Экскурсовод Анна рассказала много интересного о Байкале и показала такие чудесные места!!! Спасибо всем за массу приятных и теплых впечатлений!!!