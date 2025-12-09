Мои заказы

Байкальская Ривьера: на хивусе - к бухте Песчаной

За один день увидеть всё многообразие зимнего озера
Хотим вам показать одну из самых красивых и труднодоступных бухт Байкала в её зимнем волшебстве.

Вы прокатитесь на хивусе по хрустальному льду и откроете для себя пейзажи байкальской Ривьеры — бухты Песчаной. По пути заедем в Большое Голоустное, чтобы полюбоваться пузырьковым льдом. А на обратном пути увидим краски байкальского заката.
Описание экскурсии

10:00 — сбор группы в Листвянке

Встречаемся на берегу Байкала, знакомимся с гидом и капитаном и садимся на судно на воздушной подушке. Короткий инструктаж — и начинаем путешествие по прозрачному зимнему льду

10:10–12:30 — переход по льду Байкала

Скользим вдоль западного побережья. Перед глазами — голубой лёд, морозные узоры, скалы и сосны, уходящие в небо. По пути делаем несколько остановок для фото на льду. Отдельно сделаем остановку в Большом Голоустном, чтобы полюбоваться метановыми ледяными пузырьками

12:30 — прибытие в бухту Песчаную

Вас ждут прогулки по берегу и среди ходульных деревьев, подъём к природным террасам и смотровым точкам. При желании можете покататься на коньках по зеркальному льду

13:00–13:40 — обед (ланч-боксы)

Тёплый и сытный ланч на берегу — идеальная пауза, чтобы восстановить силы и насладиться видами

13:40–15:00 — свободное время

Красивые локации, ледяные гроты и панорамы — отличная возможность почувствовать тишину и мощь зимнего Байкала

15:00–16:00 — обратный путь в Листвянку

Возвращаемся тем же живописным маршрутом. Лёд на закате становится ещё более прозрачным, а побережье — золотистым

16:00–17:00 — прибытие в Листвянку

Тайминг может корректироваться в зависимости от погодных условий.

Вы узнаете:

  • почему именно зимой в бухте Песчаной открываются виды, которые недоступны в другое время года
  • как двигаются ходульные деревья
  • как формируется байкальский лёд, почему он такой прозрачный, какие звуки он издаёт и как по его структуре можно «читать» зиму
  • чем уникальны хивусы

И многое другое!

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на хивусе, обед (ланч-боксы), билеты в Прибайкальский национальный парк
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • аренда коньков — 1500 ₽ за пару
  • трансфер из Иркутска — стоимость по запросу

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ресторана «Прошлый век»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Листвянке
Провели экскурсии для 2666 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!

