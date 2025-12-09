Хотим вам показать одну из самых красивых и труднодоступных бухт Байкала в её зимнем волшебстве. Вы прокатитесь на хивусе по хрустальному льду и откроете для себя пейзажи байкальской Ривьеры — бухты Песчаной. По пути заедем в Большое Голоустное, чтобы полюбоваться пузырьковым льдом. А на обратном пути увидим краски байкальского заката.

10:00 — сбор группы в Листвянке

Встречаемся на берегу Байкала, знакомимся с гидом и капитаном и садимся на судно на воздушной подушке. Короткий инструктаж — и начинаем путешествие по прозрачному зимнему льду

10:10–12:30 — переход по льду Байкала

Скользим вдоль западного побережья. Перед глазами — голубой лёд, морозные узоры, скалы и сосны, уходящие в небо. По пути делаем несколько остановок для фото на льду. Отдельно сделаем остановку в Большом Голоустном, чтобы полюбоваться метановыми ледяными пузырьками

12:30 — прибытие в бухту Песчаную

Вас ждут прогулки по берегу и среди ходульных деревьев, подъём к природным террасам и смотровым точкам. При желании можете покататься на коньках по зеркальному льду

13:00–13:40 — обед (ланч-боксы)

Тёплый и сытный ланч на берегу — идеальная пауза, чтобы восстановить силы и насладиться видами

13:40–15:00 — свободное время

Красивые локации, ледяные гроты и панорамы — отличная возможность почувствовать тишину и мощь зимнего Байкала

15:00–16:00 — обратный путь в Листвянку

Возвращаемся тем же живописным маршрутом. Лёд на закате становится ещё более прозрачным, а побережье — золотистым

16:00–17:00 — прибытие в Листвянку

Тайминг может корректироваться в зависимости от погодных условий.

Вы узнаете:

почему именно зимой в бухте Песчаной открываются виды, которые недоступны в другое время года

как двигаются ходульные деревья

как формируется байкальский лёд, почему он такой прозрачный, какие звуки он издаёт и как по его структуре можно «читать» зиму

чем уникальны хивусы

И многое другое!

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на хивусе, обед (ланч-боксы), билеты в Прибайкальский национальный парк

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)