За один день увидеть всё многообразие зимнего озера
Хотим вам показать одну из самых красивых и труднодоступных бухт Байкала в её зимнем волшебстве.
Вы прокатитесь на хивусе по хрустальному льду и откроете для себя пейзажи байкальской Ривьеры — бухты Песчаной. По пути заедем в Большое Голоустное, чтобы полюбоваться пузырьковым льдом. А на обратном пути увидим краски байкальского заката.
Описание экскурсии
10:00 — сбор группы в Листвянке
Встречаемся на берегу Байкала, знакомимся с гидом и капитаном и садимся на судно на воздушной подушке. Короткий инструктаж — и начинаем путешествие по прозрачному зимнему льду
10:10–12:30 — переход по льду Байкала
Скользим вдоль западного побережья. Перед глазами — голубой лёд, морозные узоры, скалы и сосны, уходящие в небо. По пути делаем несколько остановок для фото на льду. Отдельно сделаем остановку в Большом Голоустном, чтобы полюбоваться метановыми ледяными пузырьками
12:30 — прибытие в бухту Песчаную
Вас ждут прогулки по берегу и среди ходульных деревьев, подъём к природным террасам и смотровым точкам. При желании можете покататься на коньках по зеркальному льду
13:00–13:40 — обед (ланч-боксы)
Тёплый и сытный ланч на берегу — идеальная пауза, чтобы восстановить силы и насладиться видами
13:40–15:00 — свободное время
Красивые локации, ледяные гроты и панорамы — отличная возможность почувствовать тишину и мощь зимнего Байкала
15:00–16:00 — обратный путь в Листвянку
Возвращаемся тем же живописным маршрутом. Лёд на закате становится ещё более прозрачным, а побережье — золотистым
16:00–17:00 — прибытие в Листвянку
Тайминг может корректироваться в зависимости от погодных условий.
Вы узнаете:
почему именно зимой в бухте Песчаной открываются виды, которые недоступны в другое время года
как двигаются ходульные деревья
как формируется байкальский лёд, почему он такой прозрачный, какие звуки он издаёт и как по его структуре можно «читать» зиму
чем уникальны хивусы
И многое другое!
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на хивусе, обед (ланч-боксы), билеты в Прибайкальский национальный парк
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
аренда коньков — 1500 ₽ за пару
трансфер из Иркутска — стоимость по запросу
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ресторана «Прошлый век»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Листвянке
Провели экскурсии для 2666 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конёк: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!