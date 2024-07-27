Могла ли Вселенная появиться из точки? В уютном лектории Байкальской обсерватории узнаете о современных представлениях об устройстве Вселенной и свежих открытиях в этой области.
Лекция популяризатора науки Михаила Меркулова расскажет о формировании звёзд и планет, новостях космонавтики и астрофизики, а также о влиянии Солнца на нашу цивилизацию. Подходит для всех, кто ищет интересные активности в Листвянке
Лекция популяризатора науки Михаила Меркулова расскажет о формировании звёзд и планет, новостях космонавтики и астрофизики, а также о влиянии Солнца на нашу цивилизацию. Подходит для всех, кто ищет интересные активности в Листвянке
5 причин купить эту экскурсию
- 🌌 Узнайте о новейших открытиях в космонавтике
- 👨🚀 Встреча с иркутским астрономом Михаилом Меркуловым
- 🔭 Посещение Байкальской астрофизической обсерватории
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- ✨ Уютный лекторий на 25 человек
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Байкальская астрофизическая обсерватория
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Как формируются звёзды, планеты и звёздные системы
- О современных представлениях об устройстве Вселенной
- Что нового произошло в астрономии и астрофизике с тех пор, как вы окончили школу
- Какие открытия сделали в последние годы в области космонавтики
- Какое влияние оказывает Солнце на нашу цивилизацию
Кому подойдёт материал лекции
Не только любителям астрономии, но и всем желающим взрослым и детям. В первую очередь наше мероприятие рассчитано на путешественников, которые ищут интересные активности в свободное вечернее время в Листвянке.
Организационные детали
- Лекцию прочитает популяризатор науки, иркутский астроном Михаил Меркулов
- Встреча пройдёт на территории Байкальской астрофизической обсерватории, в специально установленном для проведения вечерних лекций куполе, рассчитанном на 25 человек
в пятницу в 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 200 ₽
|Дети до 7 лет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Байкальской астрофизической обсерватории
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Листвянке
Провели экскурсии для 107 туристов
Большой иркутский планетарий — самый крупный школьный планетарий в России. Он оснащён оборудованием, способным показывать небо в расширении 8К. Мы расскажем вам космическую историю нашего города и покажем созвездия, которые можно увидеть над Байкалом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артур
27 июл 2024
Очень интересно и познавательно. Спасибо и организатору и лектору.
Входит в следующие категории Листвянки
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