Астровечер в Листвянке: лекция в Байкальской обсерватории

Посетите увлекательную лекцию в Байкальской обсерватории и узнайте о новейших открытиях в космонавтике и астрофизике. Подходит для всей семьи
Могла ли Вселенная появиться из точки? В уютном лектории Байкальской обсерватории узнаете о современных представлениях об устройстве Вселенной и свежих открытиях в этой области.

Лекция популяризатора науки Михаила Меркулова расскажет о формировании звёзд и планет, новостях космонавтики и астрофизики, а также о влиянии Солнца на нашу цивилизацию. Подходит для всех, кто ищет интересные активности в Листвянке
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌌 Узнайте о новейших открытиях в космонавтике
  2. 👨‍🚀 Встреча с иркутским астрономом Михаилом Меркуловым
  3. 🔭 Посещение Байкальской астрофизической обсерватории
  4. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  5. ✨ Уютный лекторий на 25 человек
Астровечер в Листвянке: лекция в Байкальской обсерватории
Астровечер в Листвянке: лекция в Байкальской обсерватории
Астровечер в Листвянке: лекция в Байкальской обсерватории
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Байкальская астрофизическая обсерватория

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • Как формируются звёзды, планеты и звёздные системы
  • О современных представлениях об устройстве Вселенной
  • Что нового произошло в астрономии и астрофизике с тех пор, как вы окончили школу
  • Какие открытия сделали в последние годы в области космонавтики
  • Какое влияние оказывает Солнце на нашу цивилизацию

Кому подойдёт материал лекции

Не только любителям астрономии, но и всем желающим взрослым и детям. В первую очередь наше мероприятие рассчитано на путешественников, которые ищут интересные активности в свободное вечернее время в Листвянке.

Организационные детали

  • Лекцию прочитает популяризатор науки, иркутский астроном Михаил Меркулов
  • Встреча пройдёт на территории Байкальской астрофизической обсерватории, в специально установленном для проведения вечерних лекций куполе, рассчитанном на 25 человек

в пятницу в 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 200 ₽
Дети до 7 лет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Байкальской астрофизической обсерватории
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 20:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
А
27 июл 2024
Очень интересно и познавательно. Спасибо и организатору и лектору.

Входит в следующие категории Листвянки

ГрупповыеМожно с детьмиДля школьниковНеобычныеЛетние

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