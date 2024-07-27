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Могла ли Вселенная появиться из точки? В уютном лектории Байкальской обсерватории узнаете о современных представлениях об устройстве Вселенной и свежих открытиях в этой области.



Лекция популяризатора науки Михаила Меркулова расскажет о формировании звёзд и планет, новостях космонавтики и астрофизики, а также о влиянии Солнца на нашу цивилизацию. Подходит для всех, кто ищет интересные активности в Листвянке

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