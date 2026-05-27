Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На этой экскурсии вас ждет множество разнообразных тоннелей, врезанных в скалы, мостики, виадуки и другие архитектурные конструкции.



Все это позволит окунуться в историю строительства одного из самых дорогих и грандиозных проектов XIX века — Кругобайкальской железной дороги, вдоль которой мы проследуем на катере.

Мария Ваш гид в Листвянке Задать вопрос Групповая экскурсия 13 900 ₽ за человека 5 часов 1-9 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Кругобайкальская железная дорога — уникальный памятник архитектуры России с непростой историей. Она проходит по берегу глубочайшего озера нашей планеты. Мы отправимся исследовать ее на катере. Выедем из посёлка Листвянка на скоростном катере с дальнейшим движением к порту «Байкал», близ истока Ангары. Далее маршрут пролегает вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД), мимо мостов и тоннелей эпохи начала прошлого века. Инженерные сооружения КБЖД уникальны своими нестандартными проектами и потрясающей степенью сохранности. Здесь практически ничего не перестраивалось и дошло до наших дней в нетронутом виде. У вас будет возможность исследовать тоннель, сделать памятные фотографии. Важная информация: Обратите внимание! За 14 дней до даты экскурсии организатор попросит вас подтвердить свое участие путем внесения предоплаты.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату