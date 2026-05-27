На этой экскурсии вас ждет множество разнообразных тоннелей, врезанных в скалы, мостики, виадуки и другие архитектурные конструкции.
Все это позволит окунуться в историю строительства одного из самых дорогих и грандиозных проектов XIX века — Кругобайкальской железной дороги, вдоль которой мы проследуем на катере.
Описание экскурсииКругобайкальская железная дорога — уникальный памятник архитектуры России с непростой историей. Она проходит по берегу глубочайшего озера нашей планеты. Мы отправимся исследовать ее на катере. Выедем из посёлка Листвянка на скоростном катере с дальнейшим движением к порту «Байкал», близ истока Ангары. Далее маршрут пролегает вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД), мимо мостов и тоннелей эпохи начала прошлого века. Инженерные сооружения КБЖД уникальны своими нестандартными проектами и потрясающей степенью сохранности. Здесь практически ничего не перестраивалось и дошло до наших дней в нетронутом виде. У вас будет возможность исследовать тоннель, сделать памятные фотографии. Важная информация: Обратите внимание! За 14 дней до даты экскурсии организатор попросит вас подтвердить свое участие путем внесения предоплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- КБЖД
- Мыс Половинный
- Порт «Байкал»
- Станция Шумиха
Что включено
- Трансфер по маршруту экскурсии
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Листвянка, ул Лазо, 1 (ресторан «Прошлый век»)
Завершение: Листвянка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
