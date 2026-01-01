Мини-группа
Айс-флоатинг на Байкале в мини-группе
Погружение в ледяную воду Байкала в специальном костюме подарит незабываемые эмоции. Подходит для всех, даже если не умеете плавать
Начало: В посёлке Листвянка
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
24 янв в 12:00
25 янв в 12:00
4000 ₽ за человека
Водная прогулка
Ваш лучший день на Байкале
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
Начало: От вашего отеля
21 янв в 08:00
26 янв в 08:00
25 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Погрузитесь в атмосферу Байкала и Ангары на байдарке. Увлекательное путешествие с остановкой у Шаман-камня и пикником на свежем воздухе
Начало: У Байкальского музея
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
от 30 000 ₽ за всё до 10 чел.
