1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
«Ну и конечно, живописные уголки байкальской природы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дайвинг на Байкале: эксклюзивное погружение с инструктором
Познайте тайны Байкала под водой в сопровождении опытного инструктора. Уникальное погружение ждёт вас
«Байкал очаровывает пейзажами с самых разных ракурсов»
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в бухту Песчаная на Байкале на катере
Откройте для себя красоту бухты Песчаная в увлекательной морской прогулке и пешем туре с гидом
«Мы предлагаем Вам совершить поездку в одно из самых живописных и труднодоступных мест на Байкале»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
12 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина9 марта 2024Мы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую из локаций,загадывали вместе желания, любуясь
- ББорис19 февраля 2024У нас был гид Андрей, весёлый и добродушный дядька, был очень приветлив с нами и с нашими детьми. Построил интересный маршрут, подробно отвечал на всё наши вопросы! Очень довольны экскурсией! В восторге от Байкала!
- ААлексей22 октября 2023Отличная экскурсия! Перед поездкой все подробно обговорили с организатором, помимо основной программы согласовали корректировку маршрута по моим пожеланиям. Всё очень
- РРоман15 июня 2023Прекрасная возможность увидеть что скрывается под водой Байкала
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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