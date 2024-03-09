Мы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую из локаций,загадывали вместе желания, любуясь

истоком Ангары, обедали в бурятской юрте. Звезду снимаю за некорректную информацию про дополнительные расходы, они не соответствуют совершенно действительности, публикую экскурсию необходимо проверять такие данные. Попали в неловкую ситуацию с Хаски (которые даже не похожи на Хасок), вместо заявленных 1700 заплатили 3000. Цены на вход в музеи также иные.

Б Борис

У нас был гид Андрей, весёлый и добродушный дядька, был очень приветлив с нами и с нашими детьми. Построил интересный маршрут, подробно отвечал на всё наши вопросы! Очень довольны экскурсией! В восторге от Байкала!