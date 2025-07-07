Бухта Песчаная славится кристально чистыми водами, золотистыми пляжами, изумрудной водой и необычными ходульными деревьями.
Добраться сюда можно только по воде или на вертолете, благодаря чему удалось сохранить первозданность местной природы.
Вы узнаете о редких видах растений и животных, истории и легендах, а также о названии «Байкальская Ривьера» и жизни местных.
Описание экскурсииДобраться до бухты возможно только водным транспортом или на вертолете, поэтому это место сумело сохранить всё своё великолепие и первозданность. Всю дорогу Вас будет сопровождать гид, который расскажет интересные и увлекательные истории о Байкале, и, конечно, покажет самые красивые места во время экскурсии. Важная информация: Обратите внимание! За 14 дней до даты экскурсии организатор попросит вас подтвердить свое участие путем внесения предоплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Академическая
- Бухта Песчаная
- Бухта Бабушка
Что включено
- Услуги гида
- Услуги катера и капитана
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер до места отправления
Где начинаем и завершаем?
Начало: Листвянка, ул Лазо, 1 (ресторан «Прошлый век»)
Завершение: Листвянка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! За 14 дней до даты экскурсии организатор попросит вас подтвердить свое участие путем внесения предоплаты
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Добрый день! 18.07.2025 с подругой побывали на увлекательной и интересной экскурсии к Байкальской Ривьере. Прошла экскурсия на хорошем уровне. Экскурсовод Анна рассказала много интересного о Байкале и показала такие чудесные места!!! Спасибо всем за массу приятных и теплых впечатлений!!!
