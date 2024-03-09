Е Екатерина Ваш лучший день на Байкале читать дальше истоком Ангары, обедали в бурятской юрте. Звезду снимаю за некорректную информацию про дополнительные расходы, они не соответствуют совершенно действительности, публикую экскурсию необходимо проверять такие данные. Попали в неловкую ситуацию с Хаски (которые даже не похожи на Хасок), вместо заявленных 1700 заплатили 3000. Цены на вход в музеи также иные. Мы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую из локаций,загадывали вместе желания, любуясь

Б Борис Ваш лучший день на Байкале У нас был гид Андрей, весёлый и добродушный дядька, был очень приветлив с нами и с нашими детьми. Построил интересный маршрут, подробно отвечал на всё наши вопросы! Очень довольны экскурсией! В восторге от Байкала!

А Алексей Ваш лучший день на Байкале читать дальше понравилось: интересные рассказы об истории и современной жизни Иркутска, о деревянном зодчестве окрестных деревень, посещение музея, а также прогулки на катере и по Листвянке. Увёз с собой приятные впечатления! Отличная экскурсия! Перед поездкой все подробно обговорили с организатором, помимо основной программы согласовали корректировку маршрута по моим пожеланиям. Всё очень

О Ольга На катере в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка читать дальше и фауной, увидели ходульные деревья, пообедали на пляже. И даже поплавали в водах Байкала. Отдельное спасибо гиду Никите и капитану катера Алексею за комфортную и запоминающуюся экскурсию Экскурсия отличная. Нас прокатили на катере, мы прошлись по побережью Байкала от бухты Синичка до бухты Бабушка, познакомились с флорой

И Ирина На катере в бухты Синичка, Песчаная и Бабушка читать дальше Отвечала на интересующие вопросы. Времени для фотографий и осмотра окресностей было достаточно. Виды неописуемые и непередаваемые ни одной камерой. Не смотря на непрогретую воду(4с') мы успели поймать шикарную погоду,немного обгореть и окунуться в Байкал! Безумно довольны что решали выбрать эту локацию! Великолепная экскурсия,очень насыщенная,и интересная! Гид Кристина,очень интересно и подробно рассказывает,создала все условия для удовлетворения нашего любопытства и для поддержания интереса.

Р Роман Дайвинг на Байкале Прекрасная возможность увидеть что скрывается под водой Байкала

И Ирина Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка» Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.

С Светлана Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка» Спасибо. Было комфортно.