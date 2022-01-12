1 день

Встреча, Малое море, Новогодний банкет

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Для проводов уходящего года и встречи нового вы отправитесь на озеро Байкал, а именно – на побережье Малого моря (~ 6 часов).

Прибыв и разместившись в комфортных теплых номерах турбазы, любители тишины и природного спокойствия смогут прогуляться вдоль берега по чистому льду озера и насладиться прекрасным видом, открывающимся на остров Ольхон и западный берег Байкала.

А для тех, чья душа просит праздника, турбаза предлагает увеселительную программу с байкальскими угощениями, конкурсами и играми перед началом празднества.

Ну а вечером в ресторане турбазы – Новогодний банкет с развлекательной программой!

Ночь на турбазе.

(вкл. питание: ужин – банкет).