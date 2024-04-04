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Авторский тур
5 дней
Рождество на Байкале
Начало: Иркутск
«Рождество на Байкале 2024 года — это интересный, уютный и разнообразный тур по Байкалу во время рождественских каникул»
1 янв в 10:00
66 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы на Байкале
Начало: г. Иркутск
«Снежные вершины гор, пушистые ели, бескрайный прозрачный Байкал – прекрасное начало Нового года»
29 дек в 10:00
99 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
62 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда4 апреля 2024Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
- ККирилл28 марта 2024Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
- ООльга19 марта 2024Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!
- ССветлана6 августа 2023Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.
- ВВиктория9 января 2023Прекрасные получились новогодние каникулы, полная перезагрузка! Всем рекомендую посетить зимний Байкал, это место огромной энергетики, и никакие морозы не мешают наслаждаться
- ЛЛюбовь12 января 2022Спасибо большое за отдых. Все очень понравилось. Все четко организовано. Все продумано. Интересные экскурсии и профессиональные экскурсоводы. Действительно отдохнули.
- ВВера10 января 2022Тур был хорошо организован. Познователен. Логично построен.
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Новогодние 2024»
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Сколько стоит тур в Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 3 тура от 62 000 до 99 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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