Н Надежда Рождество на Байкале Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!

К Кирилл Рождество на Байкале Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))

О Ольга Рождество на Байкале. Экспресс-тур Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!

С Светлана Рождество на Байкале. Экспресс-тур Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.

В Виктория Рождество на Байкале читать дальше красотой этих мест. Теперь хотим посмотреть на летний Байкал. Огромная благодарность гиду Леониду Буюнову, очень интересное и душевное получилось путешествие в том числе благодаря его интереснейшим рассказам о Байкале! Прекрасные получились новогодние каникулы, полная перезагрузка! Всем рекомендую посетить зимний Байкал, это место огромной энергетики, и никакие морозы не мешают наслаждаться

Л Любовь Новогодние каникулы на Байкале Спасибо большое за отдых. Все очень понравилось. Все четко организовано. Все продумано. Интересные экскурсии и профессиональные экскурсоводы. Действительно отдохнули.