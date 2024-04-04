Туры на новогодние праздники 2024 в Листвянке

Найдено 3 тура в категории «Новогодние туры 2024» в Листвянке, цены от 62 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождество на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале
Начало: Иркутск
«Рождество на Байкале 2024 года — это интересный, уютный и разнообразный тур по Байкалу во время рождественских каникул»
1 янв в 10:00
66 700 за человека
Новогодние каникулы на Байкале
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы на Байкале
Начало: г. Иркутск
«Снежные вершины гор, пушистые ели, бескрайный прозрачный Байкал – прекрасное начало Нового года»
29 дек в 10:00
99 000 за человека
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Байкале. Экспресс-тур
Начало: г. Иркутск
1 янв в 10:00
62 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    4 апреля 2024
    Рождество на Байкале
    Нам всем очень понравился наш гид Анна, всем рекомендую только с ней отдыхать! Очень интересно рассказывала, скрасила наш отпуск на все 100%. Наше огромное спасибо таким увлеченным своей работе людям!
  • К
    Кирилл
    28 марта 2024
    Рождество на Байкале
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре озера, всё показали рассказали, потом так же отвезли назад. доволен)))
    Спасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центреСпасибо организаторам тура, забрали из аэропорта в Иркутске, довезли до острова Ольхон, что почти в центре
  • О
    Ольга
    19 марта 2024
    Рождество на Байкале. Экспресс-тур
    Остались очень довольны организацией поездки. Всё было продумано до мелочей, учтены малейшие детали и все наши пожелания, чувствуется мощнейшая поддержка. Это был наш первый опыт путешествия с Большой Страной, и мы очень довольны. Обязательно к вам и в следующий раз!
  • С
    Светлана
    6 августа 2023
    Рождество на Байкале. Экспресс-тур
    Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали.
    Всё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов далиВсё понравилось. Программу скинули, контакты гидов дали
  • В
    Виктория
    9 января 2023
    Рождество на Байкале
    Прекрасные получились новогодние каникулы, полная перезагрузка! Всем рекомендую посетить зимний Байкал, это место огромной энергетики, и никакие морозы не мешают наслаждаться
    читать дальше

    красотой этих мест. Теперь хотим посмотреть на летний Байкал. Огромная благодарность гиду Леониду Буюнову, очень интересное и душевное получилось путешествие в том числе благодаря его интереснейшим рассказам о Байкале!

  • Л
    Любовь
    12 января 2022
    Новогодние каникулы на Байкале
    Спасибо большое за отдых. Все очень понравилось. Все четко организовано. Все продумано. Интересные экскурсии и профессиональные экскурсоводы. Действительно отдохнули.
  • В
    Вера
    10 января 2022
    Рождество на Байкале. Экспресс-тур
    Тур был хорошо организован. Познователен. Логично построен.

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Новогодние туры 2024»

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Сколько стоит тур в Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 3 тура от 62 000 до 99 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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