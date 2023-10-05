Индивидуальная прогулка на катамаране Галсан ВИП по Байкалу из Листвянки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Предлагаем вам аренду водного транспорта на Байкале. Скоростные катера на 8 – 11 мест.
Катамаран Галсан ВИП Яхты (Azimut 55) и др.
Теплоход «Бабушкин» на 100 мест
Катер с прозрачным дном «Лукер» на 28 мест
Корабль «Победа», «Переплут» И многие другие
Часовые прогулки, суточный фрахт, многодневные круизы.
Программа
Время: минимальное время аренды 1 час.
Маршрут: обговаривается индивидуально.
Протяженность маршрута: любая.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда скоростного катера
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Листвянке
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Дата и количество участников выбирается при бронировании