По Байкалу на катерах

Индивидуальная прогулка на катамаране Галсан ВИП по Байкалу из Листвянки

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
По Байкалу на катерах
По Байкалу на катерах
По Байкалу на катерах
По Байкалу на катерах
По Байкалу на катерах
По Байкалу на катерах
По Байкалу на катерах
По Байкалу на катерах
По Байкалу на катерах
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Предлагаем вам аренду водного транспорта на Байкале. Скоростные катера на 8 – 11 мест.

Катамаран Галсан ВИП Яхты (Azimut 55) и др.

Теплоход «Бабушкин» на 100 мест

Катер с прозрачным дном «Лукер» на 28 мест

Корабль «Победа», «Переплут» И многие другие

Часовые прогулки, суточный фрахт, многодневные круизы.

Программа

Время: минимальное время аренды 1 час.

Маршрут: обговаривается индивидуально.

Протяженность маршрута: любая.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда скоростного катера
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
На катере

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