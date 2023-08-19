Водная прогулка
Легенды Кругобайкалки: вдоль КБЖД на катере
Начало: Листвянка, ул Лазо, 1 (ресторан «Прошлый век»)
«Мы отправимся исследовать ее на катере»
Завтра в 10:00
15 мая в 10:00
13 900 ₽ за человека
Водная прогулка
Из Листвянки на катере - к бухтам Песчаная, Синичка, Бабушка
Погрузитесь в мир Байкала на водной прогулке. Катер доставит вас в бухту Синичка, откуда начнется пешее приключение к малой колокольне и Бакланьему камню
Начало: В Листвянке
«Домчим на катере из Листвянки в бухту Синичка и оттуда начнём пешую прогулку»
1 июн в 11:00
2 июн в 11:00
12 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере
Увлекательная водная прогулка вдоль Кругобайкальской железной дороги на катере. Откройте для себя уникальные места и истории Байкала, наслаждаясь природой
Начало: В Листвянке
«В 11:00 мы отплывём на катере из посёлка Листвянка»
1 июн в 11:00
2 июн в 11:00
8000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 августа 2023На катере в бухты Синичка, Песчаная и БабушкаЭкскурсия отличная. Нас прокатили на катере, мы прошлись по побережью Байкала от бухты Синичка до бухты Бабушка, познакомились с флорой
- ИИрина17 июля 2023На катере в бухты Синичка, Песчаная и БабушкаВеликолепная экскурсия,очень насыщенная,и интересная! Гид Кристина,очень интересно и подробно рассказывает,создала все условия для удовлетворения нашего любопытства и для поддержания интереса.
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «На катере»
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