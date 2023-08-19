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Отвечала на интересующие вопросы. Времени для фотографий и осмотра окресностей было достаточно. Виды неописуемые и непередаваемые ни одной камерой. Не смотря на непрогретую воду(4с') мы успели поймать шикарную погоду,немного обгореть и окунуться в Байкал! Безумно довольны что решали выбрать эту локацию!