Две жемчужины Байкала

Откройте для себя Байкал вместе с нами — это сердце Сибири, где царит красивейшая первозданная природа.

Вас ждёт увлекательное знакомство с Прибайкальем: прогулка по парку-музею «Тальцы», путешествие на остров Ольхон с его живописным мысом Хобой, священными местами и бескрайними просторами.

В данном туре мы предусмотрели и свободное время — на Ольхоне вы сможете отдохнуть, насладиться тишиной или выбрать дополнительные экскурсии.
Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Встреча в Иркутске в удобное для вас время и отправление в Листвянку.

Прибытие и размещение в гостинице. Возможность прогуляться по набережной, посетить нерпинарий, колесо обозрения, рынок с местными деликатесами и сувенирами.

Питание: не включено.

Продолжительность: ориентировочно 1 ч.

2 день

Музей деревянного зодчества Тальцы

Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья. Возвращение в гостиницу.

Во второй половине дня можно посетить музей Байкала (лимнологический) и смотровую площадку Камень Черского на кресельном подъемнике.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

3 день

Листвянка - Ольхон

Отправление из Листвянки в Иркутск. Пересадка и переезд к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе. Прибытие на остров и размещение на турбазе.

Можно самостоятельно прогуляться к знаменитой скале Шаманке, которая расположена в 7-10 минутах от турбазы.

Питание: завтрак, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

4 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

5 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне. Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

6 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон, остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие в Иркутск во второй половине дня (точное время зависит от сезона).

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

ЭкономСтандарт
обычные даты 57 00069 000
праздничные даты 61 00073 000
доплата за одноместное размещение в обычные даты18 00025 000
доплата за одноместное размещение в праздничные даты20 50028 000

Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства на этаже на несколько номеров).

Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 20 июля – 10 августа
  • 01 мая – 09 мая

Варианты проживания

Гостевой дом «Байкальский кедр»

2 ночи

Гостевой дом «Baikal cedar» находится в Листвянке. Здесь вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.

К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель.

В некоторых обустроен гостиный уголок либо балкон. Уборка проводится ежедневно. Стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие вас вопросы.

Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках. Из достопримечательностей, которые находятся рядом вы сможете посетить: музей «Тальцы», храм Николы угодника, совсем близко — озеро Байкал. Расстояние до аэропорта составляет примерно 59,5 километров.

Мини-гостиница «Арабеска»

2 ночи

Мини-гостиница «Арабеска» расположилась в поселке Листвянка, от нее идти до озера Байкала около 10-15 минут пешком. К услугам гостей бесплатная парковка, а также прачечная и бильярд. По запросу может быть организован комфортабельный трансфер.

Номерной фонд представляют светлые и уютные номера различной категории, каждый из которых оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха.

Перекусить можно в любом кафе поселка, в них подают вкусные и сытные блюда различных кухонь мира. Также рядом есть магазины.

База отдыха «Усадьба Набаймар»

3 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1неблагоустроенный.

  • вместимость: 13 человек;
  • первый этаж с общей верандой – cтоловая;
  • второй этаж с балконом;
  • количество комнат 3;
  • спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф. Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).

Вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места);

Первый этаж с общей верандой;

  • количество комнат – 7;
  • спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;

Второй этаж:

  • количество комнат – 7;
  • спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван). Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 – благоустроенный (санузел в каждом номере).

Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).

Первый этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);

Второй этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере).

Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).

Первый этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);

Второй этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • детская площадка бесплатно;
  • парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Питание, указанное в прогамме
  • Рекреационные сборы
  • Трансферы и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Примечание к туру

Организатор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Стоимость всех услуг указана только для туристов — граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у организатора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

