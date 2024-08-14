Красоты бескрайнего Байкала. Летнее или осеннее путешествие

Красоты бескрайнего Байкала
Вы посетите поселок Листвянку и остров Ольхон, которые по праву можно считать главными курортами озера Байкал.

Интересная экскурсионная программа в поселке Листвянка, красивые пейзажи острова Ольхон – все это долго будет напоминать Вам о Байкале!
4.67
3 отзыва
Красоты бескрайнего Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Красоты бескрайнего Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Красоты бескрайнего Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.

Прибытие и размещение в гостинице.

Питание: не включено.

Продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Иркутск - ЛиствянкаИркутск - ЛиствянкаИркутск - Листвянка
2 день

Смотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музей

Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.

Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Смотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музейСмотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музейСмотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музей
3 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
4 день

Байкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадка

Экскурсия в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Знакомство с двумя телескопами, один из которых самый большой в мире линзовый телескоп.

Прогулка к обзорной площадке с чарующим видом на Байкал.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 2 ч.

Байкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадкаБайкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадкаБайкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадка
5 день

Листвянка - Ольхон

Отправление из Листвянки в Иркутск.

Пересадка и переезд к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие на остров и размещение на турбазе.

Питание: завтрак, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Листвянка - ОльхонЛиствянка - ОльхонЛиствянка - Ольхон
6 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
7 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Возможность прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
8 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон в Иркутск.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Ольхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе в двухместном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

хостелэкономстандарт
обычные даты87 00088 500101 600
праздничные даты89 40090 900106 900
доплата за одноместное размещение в обычные даты -13 50022 000
доплата за одноместное размещение в праздничные даты -15 00025 500

Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);

Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства на этаже на несколько номеров);

Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере)

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 20 июля – 10 августа.

Варианты проживания

Гостиница «Байкальский кедр»

4 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.

В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Гостиница «Арабеска»

4 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.

К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание: День 6: завтрак, обед, ужинДень 5, 7: завтрак, ужинДень 2-4, 8: завтрак
  • День 6: завтрак, обед, ужин
  • День 5, 7: завтрак, ужин
  • День 2-4, 8: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ЛиствянкаДень 2: по ЛиствянкеДень 4: по ЛиствянкеДень 5: Листвянка - Иркутск - ОльхонДень 6: по ОльхонуДень 8: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Листвянка
  • День 2: по Листвянке
  • День 4: по Листвянке
  • День 5: Листвянка - Иркутск - Ольхон
  • День 6: по Ольхону
  • День 8: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникеДень 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея) День 4: Байкальская астрофизическая обсерваторияДень 6: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
  • День 6: поездка в северную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой Байкал летом и осенью?

В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.
В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.

Золотая осень – очень красивая пора путешествий на озеро. Солнечная погода, тихий Байкал и золотая листва деревьев.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Сезон золотой осени обычно длится до середины октября, а в ноябре на Байкале уже появляется первый снег. Зимние развлечения появляются уже в декабре, когда выпадает достаточное количество снега и можно насладиться живописными красотами озера и его окрестностей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
14 авг 2024
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
В
4 авг 2024
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

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