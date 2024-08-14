Интересная экскурсионная программа в поселке Листвянка, красивые пейзажи острова Ольхон – все это долго будет напоминать Вам о Байкале!
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка
Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.
Прибытие и размещение в гостинице.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Смотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музей
Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.
Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Листвянке
Свободный день в Листвянке.
Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Байкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадка
Экскурсия в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.
Знакомство с двумя телескопами, один из которых самый большой в мире линзовый телескоп.
Прогулка к обзорной площадке с чарующим видом на Байкал.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 2 ч.
Листвянка - Ольхон
Отправление из Листвянки в Иркутск.
Пересадка и переезд к острову Ольхон.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие на остров и размещение на турбазе.
Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Возможность прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Ольхон - Иркутск
Отправление с острова Ольхон в Иркутск.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе в двухместном номере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|хостел
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|87 000
|88 500
|101 600
|праздничные даты
|89 400
|90 900
|106 900
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|-
|13 500
|22 000
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|-
|15 000
|25 500
Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);
Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства на этаже на несколько номеров);
Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере)
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 20 июля – 10 августа.
Варианты проживания
Гостиница «Байкальский кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Арабеска»
Гостиница «Арабеска» расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.
К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение, согласно выбранной цене
- Питание: День 6: завтрак, обед, ужинДень 5, 7: завтрак, ужинДень 2-4, 8: завтрак
- День 6: завтрак, обед, ужин
- День 5, 7: завтрак, ужин
- День 2-4, 8: завтрак
- Транспортные услуги: День 1: Иркутск - ЛиствянкаДень 2: по ЛиствянкеДень 4: по ЛиствянкеДень 5: Листвянка - Иркутск - ОльхонДень 6: по ОльхонуДень 8: Ольхон - Иркутск
- День 1: Иркутск - Листвянка
- День 2: по Листвянке
- День 4: по Листвянке
- День 5: Листвянка - Иркутск - Ольхон
- День 6: по Ольхону
- День 8: Ольхон - Иркутск
- Экскурсионные услуги: День 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникеДень 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея) День 4: Байкальская астрофизическая обсерваторияДень 6: поездка в северную часть острова Ольхон
- День 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
- День 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
- День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
- День 6: поездка в северную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой Байкал летом и осенью?
В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.
В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.