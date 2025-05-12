В Венера 23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и марте Можно смело ехать с Большой страной. Гостиница была заказана в центре, забирали на машине вовремя. К договору прикрепили по ошибке некорректную программу, но с этим разобрались. Все закончилось хорошо! В туре гиды - водители, не гиды - экскурсоводы… просто знать)))

А Александр Байкальский драйв Насыщенный интересный тур с прекрасным гидом Денисом.

Е Елена 23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и марте Спасибо организаторам, программа интересная. Отдельное спасибо нашему гиду-экскурсоводу Оксане! Это вовлеченный в свое дело человек. Она рассказывала нам о Байкале не только как экскурсовод, но и как опытный путешественник

А Алексей Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска Организация тура хорошая! Нас гид встретил, отвез. В походах не торопил. Если не успевали, ждал. Каждый своим темпом шёл.

О Ольга 23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и марте Отличная организация абсолютно всего в туре, начиная от встречи, логистики и заканчивая ланчами на свежем воздухе! Всё продумано и организовано максимально комфортно для туристов.

А Артем Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска Поход прошел отлично. Организационные моменты + моменты с арендой снаряжения решились быстро. Кстати аренда снаряжения стоит очень не больших денег.

П Полина Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска Алексей - прекрасный гид!

E Ekaterina Байкальский драйв Спасибо большое. Нам очень понравилось?. Мы в восторге. Отличная организация все тура! Байкал великолепен во всех его проявления!