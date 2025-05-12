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23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и марте
Начало: Иркутск
«После завтрака мы загружаемся в экспедиционные внедорожники и отправляемся в мини-питомник сибирских животных»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 132 000 ₽
151 000 ₽ за человека
Байкальский драйв
Начало: Г. Иркутск
«В туре комфортное размещение и удобное передвижение на джипах и “хивусах”, опытный гид и компания единомышленников»
18 фев в 10:00
25 фев в 10:00
98 900 ₽ за человека
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
Начало: Г. Улан-Удэ
«Как правило, это могут быть автомобили класса УАЗ (улучшенные и более комфортные) или катера на воздушной подушке, а также другая техника — аэросани, аэролодки и т»
14 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 189 300 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВенера12 мая 2025Можно смело ехать с Большой страной. Гостиница была заказана в центре, забирали на машине вовремя. К договору прикрепили по ошибке некорректную программу, но с этим разобрались. Все закончилось хорошо! В туре гиды - водители, не гиды - экскурсоводы… просто знать)))
- ААлександр17 марта 2025Насыщенный интересный тур с прекрасным гидом Денисом.
- ЕЕлена26 февраля 2025Спасибо организаторам, программа интересная. Отдельное спасибо нашему гиду-экскурсоводу Оксане! Это вовлеченный в свое дело человек. Она рассказывала нам о Байкале не только как экскурсовод, но и как опытный путешественник
- ААлексей24 февраля 2025Организация тура хорошая! Нас гид встретил, отвез. В походах не торопил. Если не успевали, ждал. Каждый своим темпом шёл.
- ООльга21 февраля 2025Отличная организация абсолютно всего в туре, начиная от встречи, логистики и заканчивая ланчами на свежем воздухе! Всё продумано и организовано максимально комфортно для туристов.
- ААртем4 октября 2024Поход прошел отлично. Организационные моменты + моменты с арендой снаряжения решились быстро. Кстати аренда снаряжения стоит очень не больших денег.
- ППолина8 сентября 2024Алексей - прекрасный гид!
- EEkaterina10 марта 2022Спасибо большое. Нам очень понравилось?. Мы в восторге. Отличная организация все тура! Байкал великолепен во всех его проявления!
- ВВероника17 марта 2021Тур получился замечательный. 5 дней активного отдыха - оптимально для зимнего Байкала. Посмотрели много разной красоты, исколесили пол Байкала. Видели его
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Джиппинг»
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