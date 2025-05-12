Покататься на джипах в Листвянке

Найдено 3 тура в категории «Джиппинг» в Листвянке, цены от 98 900 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и марте
Джиппинг
На снегоходах
4 дня
-
13%
3 отзыва
23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и марте
Начало: Иркутск
«После завтрака мы загружаемся в экспедиционные внедорожники и отправляемся в мини-питомник сибирских животных»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 132 000 ₽151 000 ₽ за человека
Байкальский драйв
Джиппинг
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Байкальский драйв
Начало: Г. Иркутск
«В туре комфортное размещение и удобное передвижение на джипах и “хивусах”, опытный гид и компания единомышленников»
18 фев в 10:00
25 фев в 10:00
98 900 ₽ за человека
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
Джиппинг
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
Начало: Г. Улан-Удэ
«Как правило, это могут быть автомобили класса УАЗ (улучшенные и более комфортные) или катера на воздушной подушке, а также другая техника — аэросани, аэролодки и т»
14 фев в 10:00
19 фев в 10:00
от 189 300 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Венера
    12 мая 2025
    23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и марте
    Можно смело ехать с Большой страной. Гостиница была заказана в центре, забирали на машине вовремя. К договору прикрепили по ошибке некорректную программу, но с этим разобрались. Все закончилось хорошо! В туре гиды - водители, не гиды - экскурсоводы… просто знать)))
  • А
    Александр
    17 марта 2025
    Байкальский драйв
    Насыщенный интересный тур с прекрасным гидом Денисом.
    Насыщенный интересный тур с прекрасным гидом ДенисомНасыщенный интересный тур с прекрасным гидом ДенисомНасыщенный интересный тур с прекрасным гидом ДенисомНасыщенный интересный тур с прекрасным гидом ДенисомНасыщенный интересный тур с прекрасным гидом Денисом
  • Е
    Елена
    26 февраля 2025
    23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и марте
    Спасибо организаторам, программа интересная. Отдельное спасибо нашему гиду-экскурсоводу Оксане! Это вовлеченный в свое дело человек. Она рассказывала нам о Байкале не только как экскурсовод, но и как опытный путешественник
    Спасибо организаторам, программа интересная. Отдельное спасибо нашему гиду-экскурсоводу Оксане! Это вовлеченный в свое дело человек. Она
  • А
    Алексей
    24 февраля 2025
    Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
    Организация тура хорошая! Нас гид встретил, отвез. В походах не торопил. Если не успевали, ждал. Каждый своим темпом шёл.
  • О
    Ольга
    21 февраля 2025
    23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и марте
    Отличная организация абсолютно всего в туре, начиная от встречи, логистики и заканчивая ланчами на свежем воздухе! Всё продумано и организовано максимально комфортно для туристов.
    Отличная организация абсолютно всего в туре, начиная от встречи, логистики и заканчивая ланчами на свежем воздухе!Отличная организация абсолютно всего в туре, начиная от встречи, логистики и заканчивая ланчами на свежем воздухе!Отличная организация абсолютно всего в туре, начиная от встречи, логистики и заканчивая ланчами на свежем воздухе!
  • А
    Артем
    4 октября 2024
    Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
    Поход прошел отлично. Организационные моменты + моменты с арендой снаряжения решились быстро. Кстати аренда снаряжения стоит очень не больших денег.
  • П
    Полина
    8 сентября 2024
    Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
    Алексей - прекрасный гид!
    Алексей - прекрасный гид!Алексей - прекрасный гид!Алексей - прекрасный гид!
  • E
    Ekaterina
    10 марта 2022
    Байкальский драйв
    Спасибо большое. Нам очень понравилось?. Мы в восторге. Отличная организация все тура! Байкал великолепен во всех его проявления!
  • В
    Вероника
    17 марта 2021
    Байкальский драйв
    Тур получился замечательный. 5 дней активного отдыха - оптимально для зимнего Байкала. Посмотрели много разной красоты, исколесили пол Байкала. Видели его
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    в самых разных состояниях, в самое разное время суток - он прекрасен. Одно сплошное удовольствие! Было, конечно не жарко, но рядом был транспорт, в котором всегда была печка и в номерах тепло и уют. Питание было подстроено под наш не мясной рацион. Хотя кто-то в нашей группе испытывал сложности с питанием - нам понравилось всё. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Джиппинг»

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Сколько стоит тур в Листвянке в мае 2025
Сейчас в Листвянке в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 тура от 98 900 до 189 300 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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