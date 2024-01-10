1 день

Листвянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжках

Приготовьтесь к настоящему персональному рождественскому празднику!

Мы встретим вас в иркутском аэропорту и сразу повезём на берег Байкала в Листвянку. В это время озеро ещё не замерзает, и насыщенно-синие волны со всей своей грацией будут биться о прибрежные камни.

Расположимся мы в самом туристическом посёлке Листвянка, в уютном отеле “Крестовая падь” и следом отправимся на обзорную экскурсию.

Конечно же заглянем на местный рынок. Ещё приближаясь к нему, вы издали почувствуете сочный аромат копченого омуля. Помимо деликатесов гостеприимные местные жители предложат сувениры и другие изделия местных умельцев.

Не пройдём мимо Лимнологического музея, полностью посвящённого истории и легендам озера.

И поднимемся на канатной дороге к смотровой площадке, чтобы насладиться завораживающим видом горных пиков Хамар-Дабана и величественной водной гладью северного моря.

После обеда вас будет ждать развлечение — катание на упряжке с сибирскими ездовыми собаками. Эти по заслугам награждённые на мировых соревнованиях, активные и сильные животные никого не оставят равнодушными.

Когда необходимо отдохнуть душой и воссоединиться с природой, такая прогулка по заснеженному зимнему лесу – истинное наслаждение.

Питание включено: обед, ужин.