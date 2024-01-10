Великолепные просторы Байкала, скалистые мысы острова Ольхон и, конечно же, первостепенная зимняя достопримечательность — кристальный байкальский лёд.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Листвянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжках
Приготовьтесь к настоящему персональному рождественскому празднику!
Мы встретим вас в иркутском аэропорту и сразу повезём на берег Байкала в Листвянку. В это время озеро ещё не замерзает, и насыщенно-синие волны со всей своей грацией будут биться о прибрежные камни.
Расположимся мы в самом туристическом посёлке Листвянка, в уютном отеле “Крестовая падь” и следом отправимся на обзорную экскурсию.
Конечно же заглянем на местный рынок. Ещё приближаясь к нему, вы издали почувствуете сочный аромат копченого омуля. Помимо деликатесов гостеприимные местные жители предложат сувениры и другие изделия местных умельцев.
Не пройдём мимо Лимнологического музея, полностью посвящённого истории и легендам озера.
И поднимемся на канатной дороге к смотровой площадке, чтобы насладиться завораживающим видом горных пиков Хамар-Дабана и величественной водной гладью северного моря.
После обеда вас будет ждать развлечение — катание на упряжке с сибирскими ездовыми собаками. Эти по заслугам награждённые на мировых соревнованиях, активные и сильные животные никого не оставят равнодушными.
Когда необходимо отдохнуть душой и воссоединиться с природой, такая прогулка по заснеженному зимнему лесу – истинное наслаждение.
Питание включено: обед, ужин.
Переправа на хивусе к острову Ольхон. Скала Шаманка
После вкусного завтрака отправимся исследовать новые земли зимнего Байкала!
Комфортабельный микроавтобус доставит нас к Малому Морю. Здесь вас встретит судно на воздушной подушке — хивус, чтобы переправить к острову Ольхон прямо по льду.
Заселение в отель и экскурсия по Хужиру — самому большому поселению на всём острове.
Во время экскурсии вам предстоит увидеть одну из девяти святынь Азии — священную скалу Шаманку. Местные шаманы тут и сейчас проводят свои обряды.
Рядом находится ещё одна достопримечательность — 13 ритуальных столбов Сэргэ. Локацию называют местом силы, потому что из поколения в поколение последователи культуры шаманизма здесь молятся своим божествам и приносят им жертвы ради процветания своего народа.
За десятилетия в этом месте накопилась сильнейшая энергия, поэтому и сама скала словно намагничена, она приковывает взгляды окружающих.
После насыщенной прогулки в объятиях сказочных прозрачных льдов и трепещущих байкальских панорам, вы соберётесь большой и тёплой компанией, поужинаете и обсудите полученные впечатления.
Питание включено: завтрак, ужин.
Мыс Хобой
Сегодняшний день путешествия снова будет наполнен потрясающе красивыми локациями и яркими эмоциями, будьте готовы!
Отправимся в ещё одно место, которое особенно ценят любители заряженных, «сильных» мест. Чистейшая энергетика шаманских обрядов и мощные таинственные легенды предков — всё это о мысе Хобой.
Но энергетическая составляющая не единственное достоинство этого потрясающего места: мыс является самой северной точкой Ольхона.
С него откроется вашему взору захватывающий дух панорамный вид на просторы Байкала и горный хребет противоположного берега, до которого порядка 80 километров! Туристы сравнивают ощущения от пребывания на Хобое с “краем мира”.
А нашим транспортом станет самый удобный и надёжный по меркам ольхонских дорог автомобиль — УАЗ или “буханка”. В дороге изрядно потрясёт, но вознаградит вас за терпение вид, открывающийся с мыса.
Прямо на лоне природы для вас устроят обед-пикник с горячительным глинтвейном.
По возвращению в отель отдохните и сходите на ужин.
Вечером же соберёмся вместе, будем пить чай из таёжных трав, развлекать себя настольными играми и завораживающими историями про древний остров, чтобы сильнее проникнуться атмосферой Рождества.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Южная часть острова Ольхон. Праздник Рождества. Гастрономический ужин
Сегодня канун Рождества.
Но сначала нас ждёт богатый на приключения день — отправимся к южной части острова на хивусе.
Вам предстоит увидеть ещё одну зимнюю достопримечательность Байкала — это сокуи или ледяные наплески на прибрежных склонах.
Образуются они благодаря влаге, попадающей на отвесные берега, она замерзает и создаёт невероятные фигуры, ледяные пещеры и гроты. Ледяное “убранство” контрастирует с синим льдом - это создаёт поистине волнующий пейзаж.
На локации “Кобылья голова” заберёмся на самую высокую точку, чтобы насладиться захватывающим видом на синие льды Ольхонского пролива. Сделаем чудесные снимки на память и отправимся к острову Огой.
Здесь возведена священная буддийская Ступа Просветления. Последователи религии верят, что ступы способствуют рассеиванию негатива и концентрируют положительную энергию.
Также сооружение символизирует главную цель буддийского пути — самопознание и духовное возвышение. Познакомьтесь с колоритной культурой и ощутите ту самую неподдельную энергетику Байкала.
Обед состоится на свежем воздухе с видом на необъятные байкальские просторы.
А вечером устроим завершающий ужин.
Встретим Рождество в кругу уже близких людей: обменяемся впечатлениями от поездки и подарим друг другу подарки. Будем много болтать, веселиться и петь.
Вечер станет громким и красочным завершающим словом всего путешествия! Поверьте, Рождество на Байкале запомнится вам надолго!
Питание включено: завтрак, обед — ланч-боксы, ужин.
Отъезд
Наша зимняя, но тёплая сказка подошла к завершению.
Вас, отдохнувших, наполненных эмоциями, отвезут в город.
Тепло попрощаемся и отправим вас на трансфере в аэропорт.
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке и на Ольхоне.
Стоимость тура на 1 человека при группе 15 человек, в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|Скидка детям до 12 лет
|Обычная стоимость
|85 000
|15 000
|10%
|Акция РБ до 1.07.24
|76 500
|15 000
|5%
Ниже представлены возможные варианты размещения. Уточняйте при бронировании ближе в дате тура.
Варианты проживания
Гостиница «Крестовая Падь»
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
База отдыха «Ольхонские терема»
База отдыха «Ольхонские терема» находится в поселке Хужир Ольхонского район Иркутской области в непосредственной близости от жемчужины Сибири - озера Байкал. Уникальное место для рыбалки, пеших, автомобильных и водных экскурсий, а также спокойного и размеренного досуга вдали от шума и суеты большого города.
Номерной фонд турбазы предлагает постояльцам размещение в комфортных двухместных домиках со всеми удобствами.
Отель «Усадьба Бенчаровых»
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Гостевой дом LakePlace
Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир. К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса. В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж. В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории.
Гости могут пользоваться бесплатной частной парковкой. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро.
Гостевой дом Olkhon Story
В самом центре поселка Хужир расположен гостевой дом «История Ольхона» со всеми удобствами. Это идеальное место для отдыха в комфортных условиях вдали от городской суеты. Большим преимуществом является, что хозяева владеют несколькими иностранными языками и могут принимать гостей из заграницы.
Есть номерной фонд с видом на сад или озеро Байкал, горы. Чистые и светлые номера считаются главным плюсом пребывания здесь. Кровати удобные, матрасы ортопедические, всегда свежее постельное белье. Интерьер современный с элементами классического стиля, есть ванная со всеми удобствами и принадлежностями.
Гостиница «Хотэй»
Отель «Хотэй» расположен в городе Хужире, в 1,4 км от центра Хужира. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. Комплекс с бесплатным Wi-Fi расположен примерно в 5,4 км от деревни Малый Хужир и в 6 км от деревни Харанцы. В распоряжении гостей общая кухня и караоке. В числе удобств номеров — письменный стол, собственная ванная комната, телевизор с плоским экраном, а также патио с видом на озеро. Предоставляется постельное белье и полотенца. В номерах установлен шкаф для одежды и чайник.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в Иркутске
- Трансферы по программе: трансфер аэропорт - Листвянка, микроавтобус Mercedesтрансфер Листвянка - паромная переправа на МРС, микроавтобус Mercedesтрансфер паромная переправа - Хужир, УАЗытрансфер паромная переправа - Иркутск, микроавтобус Mercedesтрансфер по завершению тура в Иркутск к 19:00
- Трансфер аэропорт - Листвянка, микроавтобус Mercedes
- Трансфер Листвянка - паромная переправа на МРС, микроавтобус Mercedes
- Трансфер паромная переправа - Хужир, УАЗы
- Трансфер паромная переправа - Иркутск, микроавтобус Mercedes
- Трансфер по завершению тура в Иркутск к 19:00
- Проживание в Листвянке, в отеле «Крестовая падь», двухместные номера категории Стандарт (1 ночь)
- Проживание в Хужире в отеле, двухместные номера категории Стандарт (3 ночи)
- Обзорная экскурсия по Листвянке
- Посещение канатной дороги
- Посещение Лимнологического музея
- Катание на собачьих упряжках (10 минут)
- Экскурсия на УАЗе на мыс Хобой
- Экскурсия на хивусе по югу острова Ольхон
- Сопровождение гида
- Питание:1 день - обед, ужин2 день - завтрак, ужин3 день - завтрак, обед-пикник, ужин4 день - завтрак, обед - ланч-боксы, ужин5 день - завтрак
- 1 день - обед, ужин
- 2 день - завтрак, ужин
- 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин
- 4 день - завтрак, обед - ланч-боксы, ужин
- 5 день - завтрак
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Алкогольная/табачная продукция
- Услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.
- Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
- Бафф или шарф (для защиты шеи).
- Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
- Флисовый джемпер.
- Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
- Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
- Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
- Перчатки непродуваемые + варежки.
Обувь:
- Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
- Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики
Дополнительно:
- Грелки / стельки химические для ног и рук.
- Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
- Очки солнцезащитные – обязательно.
- Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
- Помада гигиеническая.
- Powerbank (для быстро разряжающегося на морозе телефона).
Pекомендовано:
- Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
- Сушилки для обуви.
- Фонарик.
- Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).
Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.
Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если я путешествую один/одна?
Если вы отправляетесь путешествовать в одиночку, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать.
Как организован встреча и сопровождение в туре?
Пожалуйста, не вносите оплату до получения подтверждения бронирования от нашего координатора и не приобретайте авиа и ж/д билеты до согласования с нашей командой выбранного Вами тура и его подтверждения.
Обычно мы встречаем всех туристов в аэропорту или на ж/д вокзале, в зависимости от времени Вашего прибытия. После получения багажа участники путешествия, в сопровождении встречающего следуют на посадку в автотранспорт. Могут быть исключения, об этом необходимо заранее договориться с менеджером, у которого вы бронируете тур.
На каждом маршруте работают опытные гиды, сопровождающие группы. По различным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) маршрут и программа тура могут быть перестроены.
Сильно просим Вас с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения Байкала. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Мы влюбились в немноголюдный и морозный Байкал❄️
Размещение в первый день было неудачное (холодная комната) проблема была решена при обращении на ресепшн мгновенно, в общем всем довольны