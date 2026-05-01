1 день

Прибытие и знакомство с регионом. Программа на выбор

После прибытия в Иркутск вас встретит комфортабельный трансфер и мы отправимся в живописный поселок Листвянку – ворота Байкала.

По дороге вы выбираете:

обзорная экскурсия по городу – от 3000 руб. /чел.;

Музей Тальцы – от 600 руб. /чел.;

Байкальский музей – от 600 руб. /чел.;

Обзорная площадка «Камень Черского» – от 800 руб. /чел.;

После заселения в уютный отель в альпийском стиле «Байкал Шале» решайте, как продолжить день:

посетить нерпинарий – от 2500 руб.;

баня – 7500 руб. /час;

прокат квадроцикла – от 9000 руб. /час;

аренда катера – от 13 500 руб. /час;

посещение обсерватории – от 1500 руб.

Ваш день – ваши впечатления. Просто скажите, что вам по душе!

