-
5%
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
Начало: Г. Улан-Удэ
«Катаемся на снегоходах с инструктором по трассе»
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
от 189 301 ₽
200 000 ₽ за человека
23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и марте
Начало: Иркутск
«Прокатиться на собачьей упряжке и снегоходе, попариться в сибирской баньке и просто отдохнуть от городской суеты – что еще нужно для настоящего зимнего праздника»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 138 000 ₽ за человека
Выходные в Листвянке
Начало: Россия, Иркутск
«Катание на снегоходах по лесу, либо по льду Байкала (в зависимости от погодных условий)»
Завтра в 10:00
17 окт в 10:00
от 109 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «На снегоходах»
Самые популярные туры этой рубрики в Листвянке
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Листвянке в октябре 2025
Сейчас в Листвянке в категории "На снегоходах" можно забронировать 3 тура от 109 300 до 189 301 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Листвянке на 2025 год на снегоходах, 9 ⭐ отзывов, цены от 109300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь