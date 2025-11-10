Прокатиться на собачьей упряжке и снегоходе, попариться в сибирской баньке и просто отдохнуть от городской суеты – что еще нужно для настоящего зимнего праздника? Тур проводится индивидуально для групп от 2 до 8 человек в период с середины февраля по середину марта.
Программа тура по дням
Листвянка: знакомство с Сибирью
Приветствуем вас на сибирской земле!
После знакомства с гидом группа двигается в сторону Байкала – в пос. Листвянка, расположенный в 70 км от Иркутска.
А по пути вас ждёт целый набор зимних развлечений!
Первая остановка на нашем пути – музей деревянного зодчества "Тальцы".
На территории архитектурно-этнографического комплекса восстановлено несколько исторических зон, которые приглашают посетителей погрузиться в историю освоения Сибири, познакомиться с бытом и традициями коренных народов и совершить настоящее путешествие в прошлое.
Многие архитектурные объекты музея – это реальные исторические здания, вывезенные из разных уголков Сибири и восстановленные до первоначального вида.
Гордостью музея можно считать башню Илимского острога, возраст которой составляет 3,5 века.
Вас ждёт прогулка по территории "Тальцов" в сопровождении гида, который расскажет вам множество неожиданных исторических фактов.
Вы сможете оценить интерьеры крестьянской избы, приходской школы, дома сибирского воеводы и бурятской юрты.
Внутренняя обстановка музейных объектов подобрана настолько тщательно, что кажется, будто в старинных домах кипит жизнь, а их обитатели вот-вот появятся на пороге.
После экскурсии предлагаем вам отправиться на прогулку по центральной части музея, посетить ярмарку местных мастеров, где можно приобрести изделия из глины, бересты и байкальских камней, а также натуральную косметику из сибирских трав, целебные сборы и таёжные чаи, необычные сладости из мёда, орехов и ягод.
Самые активные смогут оценить традиционные сибирские развлечения: пройтись наперегонки на ходулях и лыжах, посоревноваться в перетягивании каната и покачаться на огромной деревянной качели.
На обед мы остановимся в ресторане на берегу Ангары.
Здесь вы попробуете блюда из сибирской рыбы.
Зарядившись положительными эмоциями и пополнив багаж исторических знаний, мы снова отправляемся в путь.
Ведь нас уже ждут в питомнике ездовых собак, расположенном в живописном сосновом лесу.
Вы познакомитесь с обитателями питомника, сделаете множество умилительных фотографий и отправитесь в головокружительную прогулку на собачьей упряжке.
Вековые сосны, пушистый снег, свежий байкальский воздух и дружелюбные хаски, которые просто не могут усидеть на месте – что ещё нужно для праздничного настроения?
Ближе к вечеру вы прибудете в посёлок Листвянка и заселитесь в гостиницу на берегу Байкала.
Оставшееся время вы можете посвятить изучению ассортимента рыбного рынка, местных сувенирных лавок, разнообразных кафе и ресторанов.
А если останутся силы, можно посетить нерпинарий, где дают представления очаровательные байкальские нерпы, или отправиться на вечернюю экскурсию в Солнечную обсерваторию (за доп. плату).
Питание включено: обед.
Снегоходное путешествие и рыбалка
Сегодняшний день будет посвящён активным развлечениям.
После завтрака вас ждёт трансфер на базу снегоходов, откуда начнётся ваше ледовое путешествие по Байкалу.
После экипировки и инструктажа выезжаем на лед и преодолеваем расстояние в 10 км.
Прибываем на рыбное место, где пробиты майны, через которые на много метров под воду уходят промысловые сети.
По прибытии участников начинается вынимание сетей с помощью специального ворота.
Все желающие смогут поучаствовать в этом процессе.
Собрав улов, мы выдвигаемся в сторону берега, на мелководье.
Здесь все уже готово к подлёдному лову на удочку.
Во льду есть несколько готовых лунок, и вы сможете принять участие в бурении новых.
Инструктор продемонстрирует вам процесс подкормки и познакомит со способами зимней рыбалки на Байкале.
Рядом с местом рыбалки накрывается небольшой стол, за которым вы научитесь местной традиции –"бурханить" на хороший лов.
А ещё вас ждёт гастрономический сет из байкальской рыбы: свежая расколотка и уха из только что добытого улова.
И на десерт – домашняя выпечка и ароматный чай.
После пикника на свежем воздухе седлаем железных коней и возвращаемся в Листвянку.
Отдохнуть после активных развлечений вы сможете в сибирской баньке на берегу Ангары.
Нырнуть в прорубь после жаркой парилки – особый вид удовольствия.
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
В царстве байкальских льдин
Сегодняшний день можно назвать самым волнительным и интересным.
Ведь мы отправляемся в экспедицию по байкальскому льду!
Нашим средством передвижения будет красавец-хивус – судно на воздушной подушке, которое без проблем передвигается как по льду, так и по воде.
Держим курс на бухту Песчаную.
Одна из самых живописных бухт Байкала зимой покрывается красивым прозрачным льдом.
Именно здесь можно сделать самые космические фотографии и прокатиться на коньках по самому большому катку в мире.
По пути мы также посетим пос. Большое Голоустное, где можно наблюдать уникальный "пузырьковый" лёд.
От этих завораживающих картин просто невозможно отвести взгляд!
И весь сегодняшний день мы посвятим изучению ледовых чудес, сотворённых Байкалом.
Вечером хивус доставит группу в Листвянку.
Это ваша последняя ночь на Байкале, так что постарайтесь насладиться его магией на полную катушку!
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
Фотосафари на джипах
Сегодня вы возвращаетесь в Иркутск.
Но по пути вас ждёт ещё одно увлекательное приключение.
После завтрака мы загружаемся в экспедиционные внедорожники и отправляемся в мини-питомник сибирских животных.
Мы преодолеем расстояние в 20 км по Байкальскому тракту, а затем съедем на лесную грунтовую дорогу.
Она проходит по долине таёжной реки, где можно сделать шикарные панорамные снимки.
По дороге мы сделаем несколько остановок в самых живописных местах.
История местных поселений началась два с половиной века назад.
А новый виток развития эти земли получили с массовым выселением репрессированных в Сибирь.
Одним из популярных видов деятельности среди местных жителей была добыча и обработка древесины.
Интересны способы её заготовки и транспортировки: молевой сплав и наледевые лотки – обо всем этом можно будет узнать из рассказов инструктора.
Финальной точкой нашего таёжного путешествия станет мини-питомник, где вы можно увидеть диких кабанов, очаровательных оленят, грациозных маралов и лохматых сибирских яков.
Некоторых животных можно погладить, покормить специально предназначенной для них пищей и, конечно же, сделать фото на память.
Далее вас ждёт пикник на лесной опушке: уха из омуля, сибирские разносолы, чай на костре.
Немного подкрепившись, продолжаем общение с животными.
Прогулка по питомнику – прекрасная возможность насладиться тишиной и красотой сибирского леса.
По окончании экскурсии мы вернёмся в пос. Листвянка, где вас будет ждать трансфер до Иркутска.
При необходимости мы забронируем для вас гостиницу в городе (не входит в стоимость).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека рассчитывается в зависимости от количества участников индивидуального тура, руб:
|2 человека
|194 000
|4 человека
|156 000
|6 человек
|138 000
|8 человек
|132 000
Варианты проживания
Гостиница «Крестовая Падь» или аналогичная
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.
Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Гостиница «Никола» или аналогичная
На берегу реки Ангара, в очень спокойном и красивом месте, располагается современный отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта и лифт. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.
В каждом номере выполнен ремонт в современном стиле, с деталями Сибирского Духа. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор и мини-бар. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец и косметические принадлежности.
Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Отель «Байкал» или аналогичный
Отель «Байкал» расположен в посёлке Листвянка.
Для комфортного проживания гостям предоставляют: гладильные принадлежности, выход на лоджию, набор полотенец и постельного белья, шкаф, телефон, сейф, фен, телевизор и Wi-Fi.
Также можно воспользоваться кофемашиной, холодильником и электрочайником. Рядом кафе и магазины.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы на маршруте
- Размещение в гостинице
- Питание по программе
- Аренда снегоходов (посадка по 1 человеку)
- Аренда хивуса (1 день)
- Услуги гидов на экскурсиях
- Услуги инструкторов
- Аренда экспедиционных внедорожников
- Экскурсии по программе
- Катание на собачьих упряжках
- Баня (3 часа)
- Рекреационные сборы национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Одноместное размещение (+ 16 000 руб. к стоимости тура)
- Алкогольная, табачная и сувенирная продукция
- Дополнительные экскурсии и услуги, не включённые в программу
- Проживание в Иркутске
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.