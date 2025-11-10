Мои заказы

23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и марте

23 февраля на Байкале
Мы включили в эту программу самые популярные ледовые локации Байкала и лучшие зимние развлечения.

Прокатиться на собачьей упряжке и снегоходе, попариться в сибирской баньке и просто отдохнуть от городской суеты – что еще нужно для настоящего зимнего праздника? Тур проводится индивидуально для групп от 2 до 8 человек в период с середины февраля по середину марта.
23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и мартеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и мартеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
23 февраля на Байкале. Индивидуальный тур в феврале и мартеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
16
фев23
фев2
мар9
мар

Программа тура по дням

1 день

Листвянка: знакомство с Сибирью

Приветствуем вас на сибирской земле!

После знакомства с гидом группа двигается в сторону Байкала – в пос. Листвянка, расположенный в 70 км от Иркутска.

А по пути вас ждёт целый набор зимних развлечений!

Первая остановка на нашем пути – музей деревянного зодчества "Тальцы".

На территории архитектурно-этнографического комплекса восстановлено несколько исторических зон, которые приглашают посетителей погрузиться в историю освоения Сибири, познакомиться с бытом и традициями коренных народов и совершить настоящее путешествие в прошлое.

Многие архитектурные объекты музея – это реальные исторические здания, вывезенные из разных уголков Сибири и восстановленные до первоначального вида.

Гордостью музея можно считать башню Илимского острога, возраст которой составляет 3,5 века.

Вас ждёт прогулка по территории "Тальцов" в сопровождении гида, который расскажет вам множество неожиданных исторических фактов.

Вы сможете оценить интерьеры крестьянской избы, приходской школы, дома сибирского воеводы и бурятской юрты.

Внутренняя обстановка музейных объектов подобрана настолько тщательно, что кажется, будто в старинных домах кипит жизнь, а их обитатели вот-вот появятся на пороге.

После экскурсии предлагаем вам отправиться на прогулку по центральной части музея, посетить ярмарку местных мастеров, где можно приобрести изделия из глины, бересты и байкальских камней, а также натуральную косметику из сибирских трав, целебные сборы и таёжные чаи, необычные сладости из мёда, орехов и ягод.

Самые активные смогут оценить традиционные сибирские развлечения: пройтись наперегонки на ходулях и лыжах, посоревноваться в перетягивании каната и покачаться на огромной деревянной качели.

На обед мы остановимся в ресторане на берегу Ангары.

Здесь вы попробуете блюда из сибирской рыбы.

Зарядившись положительными эмоциями и пополнив багаж исторических знаний, мы снова отправляемся в путь.

Ведь нас уже ждут в питомнике ездовых собак, расположенном в живописном сосновом лесу.

Вы познакомитесь с обитателями питомника, сделаете множество умилительных фотографий и отправитесь в головокружительную прогулку на собачьей упряжке.

Вековые сосны, пушистый снег, свежий байкальский воздух и дружелюбные хаски, которые просто не могут усидеть на месте – что ещё нужно для праздничного настроения?

Ближе к вечеру вы прибудете в посёлок Листвянка и заселитесь в гостиницу на берегу Байкала.

Оставшееся время вы можете посвятить изучению ассортимента рыбного рынка, местных сувенирных лавок, разнообразных кафе и ресторанов.

А если останутся силы, можно посетить нерпинарий, где дают представления очаровательные байкальские нерпы, или отправиться на вечернюю экскурсию в Солнечную обсерваторию (за доп. плату).

Питание включено: обед.

Листвянка: знакомство с СибирьюЛиствянка: знакомство с СибирьюЛиствянка: знакомство с СибирьюЛиствянка: знакомство с Сибирью
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Снегоходное путешествие и рыбалка

Сегодняшний день будет посвящён активным развлечениям.

После завтрака вас ждёт трансфер на базу снегоходов, откуда начнётся ваше ледовое путешествие по Байкалу.

После экипировки и инструктажа выезжаем на лед и преодолеваем расстояние в 10 км.

Прибываем на рыбное место, где пробиты майны, через которые на много метров под воду уходят промысловые сети.

По прибытии участников начинается вынимание сетей с помощью специального ворота.

Все желающие смогут поучаствовать в этом процессе.

Собрав улов, мы выдвигаемся в сторону берега, на мелководье.

Здесь все уже готово к подлёдному лову на удочку.

Во льду есть несколько готовых лунок, и вы сможете принять участие в бурении новых.

Инструктор продемонстрирует вам процесс подкормки и познакомит со способами зимней рыбалки на Байкале.

Рядом с местом рыбалки накрывается небольшой стол, за которым вы научитесь местной традиции –"бурханить" на хороший лов.

А ещё вас ждёт гастрономический сет из байкальской рыбы: свежая расколотка и уха из только что добытого улова.

И на десерт – домашняя выпечка и ароматный чай.

После пикника на свежем воздухе седлаем железных коней и возвращаемся в Листвянку.

Отдохнуть после активных развлечений вы сможете в сибирской баньке на берегу Ангары.

Нырнуть в прорубь после жаркой парилки – особый вид удовольствия.

Питание включено: завтрак, обед-пикник.

Снегоходное путешествие и рыбалкаСнегоходное путешествие и рыбалкаСнегоходное путешествие и рыбалкаСнегоходное путешествие и рыбалка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

В царстве байкальских льдин

Сегодняшний день можно назвать самым волнительным и интересным.

Ведь мы отправляемся в экспедицию по байкальскому льду!

Нашим средством передвижения будет красавец-хивус – судно на воздушной подушке, которое без проблем передвигается как по льду, так и по воде.

Держим курс на бухту Песчаную.

Одна из самых живописных бухт Байкала зимой покрывается красивым прозрачным льдом.

Именно здесь можно сделать самые космические фотографии и прокатиться на коньках по самому большому катку в мире.

По пути мы также посетим пос. Большое Голоустное, где можно наблюдать уникальный "пузырьковый" лёд.

От этих завораживающих картин просто невозможно отвести взгляд!

И весь сегодняшний день мы посвятим изучению ледовых чудес, сотворённых Байкалом.

Вечером хивус доставит группу в Листвянку.

Это ваша последняя ночь на Байкале, так что постарайтесь насладиться его магией на полную катушку!

Питание включено: завтрак, обед-пикник.

В царстве байкальских льдинВ царстве байкальских льдинВ царстве байкальских льдинВ царстве байкальских льдин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Фотосафари на джипах

Сегодня вы возвращаетесь в Иркутск.

Но по пути вас ждёт ещё одно увлекательное приключение.

После завтрака мы загружаемся в экспедиционные внедорожники и отправляемся в мини-питомник сибирских животных.

Мы преодолеем расстояние в 20 км по Байкальскому тракту, а затем съедем на лесную грунтовую дорогу.

Она проходит по долине таёжной реки, где можно сделать шикарные панорамные снимки.

По дороге мы сделаем несколько остановок в самых живописных местах.

История местных поселений началась два с половиной века назад.

А новый виток развития эти земли получили с массовым выселением репрессированных в Сибирь.

Одним из популярных видов деятельности среди местных жителей была добыча и обработка древесины.

Интересны способы её заготовки и транспортировки: молевой сплав и наледевые лотки – обо всем этом можно будет узнать из рассказов инструктора.

Финальной точкой нашего таёжного путешествия станет мини-питомник, где вы можно увидеть диких кабанов, очаровательных оленят, грациозных маралов и лохматых сибирских яков.

Некоторых животных можно погладить, покормить специально предназначенной для них пищей и, конечно же, сделать фото на память.

Далее вас ждёт пикник на лесной опушке: уха из омуля, сибирские разносолы, чай на костре.

Немного подкрепившись, продолжаем общение с животными.

Прогулка по питомнику – прекрасная возможность насладиться тишиной и красотой сибирского леса.

По окончании экскурсии мы вернёмся в пос. Листвянка, где вас будет ждать трансфер до Иркутска.

При необходимости мы забронируем для вас гостиницу в городе (не входит в стоимость).

Фотосафари на джипахФотосафари на джипахФотосафари на джипахФотосафари на джипах
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека рассчитывается в зависимости от количества участников индивидуального тура, руб:

2 человека194 000
4 человека156 000
6 человек138 000
8 человек132 000

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь» или аналогичная

3 ночи

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.

Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Гостиница «Крестовая Падь» или аналогичнаяГостиница «Крестовая Падь» или аналогичнаяГостиница «Крестовая Падь» или аналогичнаяГостиница «Крестовая Падь» или аналогичная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Никола» или аналогичная

3 ночи

На берегу реки Ангара, в очень спокойном и красивом месте, располагается современный отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта и лифт. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.

В каждом номере выполнен ремонт в современном стиле, с деталями Сибирского Духа. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор и мини-бар. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец и косметические принадлежности.

Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.

В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.

Гостиница «Никола» или аналогичнаяГостиница «Никола» или аналогичнаяГостиница «Никола» или аналогичнаяГостиница «Никола» или аналогичнаяГостиница «Никола» или аналогичнаяГостиница «Никола» или аналогичнаяГостиница «Никола» или аналогичная
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Байкал» или аналогичный

3 ночи

Отель «Байкал» расположен в посёлке Листвянка.

Для комфортного проживания гостям предоставляют: гладильные принадлежности, выход на лоджию, набор полотенец и постельного белья, шкаф, телефон, сейф, фен, телевизор и Wi-Fi.

Также можно воспользоваться кофемашиной, холодильником и электрочайником. Рядом кафе и магазины.

Отель «Байкал» или аналогичныйОтель «Байкал» или аналогичныйОтель «Байкал» или аналогичныйОтель «Байкал» или аналогичныйОтель «Байкал» или аналогичныйОтель «Байкал» или аналогичный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы на маршруте
  • Размещение в гостинице
  • Питание по программе
  • Аренда снегоходов (посадка по 1 человеку)
  • Аренда хивуса (1 день)
  • Услуги гидов на экскурсиях
  • Услуги инструкторов
  • Аренда экспедиционных внедорожников
  • Экскурсии по программе
  • Катание на собачьих упряжках
  • Баня (3 часа)
  • Рекреационные сборы национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Одноместное размещение (+ 16 000 руб. к стоимости тура)
  • Алкогольная, табачная и сувенирная продукция
  • Дополнительные экскурсии и услуги, не включённые в программу
  • Проживание в Иркутске
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно: паспорт и полис ОМС;
  • обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
  • треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
  • зимние перчатки (желательно с запасной парой);
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
  • наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Листвянки

Похожие туры из Листвянки

Зимний экскурсионный тур по Байкалу
На автобусе
5 дней
2 отзыва
Зимний экскурсионный тур по Байкалу
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 89 000 ₽ за человека
Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
На автобусе
5 дней
2 отзыва
Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
9 фев в 10:00
от 89 000 ₽ за человека
Лето на Байкале
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Лето на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
1 июн в 10:00
4 июн в 10:00
от 63 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Листвянке
Все туры из Листвянки