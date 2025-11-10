1 день

Листвянка: знакомство с Сибирью

Приветствуем вас на сибирской земле!

После знакомства с гидом группа двигается в сторону Байкала – в пос. Листвянка, расположенный в 70 км от Иркутска.

А по пути вас ждёт целый набор зимних развлечений!

Первая остановка на нашем пути – музей деревянного зодчества "Тальцы".

На территории архитектурно-этнографического комплекса восстановлено несколько исторических зон, которые приглашают посетителей погрузиться в историю освоения Сибири, познакомиться с бытом и традициями коренных народов и совершить настоящее путешествие в прошлое.

Многие архитектурные объекты музея – это реальные исторические здания, вывезенные из разных уголков Сибири и восстановленные до первоначального вида.

Гордостью музея можно считать башню Илимского острога, возраст которой составляет 3,5 века.

Вас ждёт прогулка по территории "Тальцов" в сопровождении гида, который расскажет вам множество неожиданных исторических фактов.

Вы сможете оценить интерьеры крестьянской избы, приходской школы, дома сибирского воеводы и бурятской юрты.

Внутренняя обстановка музейных объектов подобрана настолько тщательно, что кажется, будто в старинных домах кипит жизнь, а их обитатели вот-вот появятся на пороге.

После экскурсии предлагаем вам отправиться на прогулку по центральной части музея, посетить ярмарку местных мастеров, где можно приобрести изделия из глины, бересты и байкальских камней, а также натуральную косметику из сибирских трав, целебные сборы и таёжные чаи, необычные сладости из мёда, орехов и ягод.

Самые активные смогут оценить традиционные сибирские развлечения: пройтись наперегонки на ходулях и лыжах, посоревноваться в перетягивании каната и покачаться на огромной деревянной качели.

На обед мы остановимся в ресторане на берегу Ангары.

Здесь вы попробуете блюда из сибирской рыбы.

Зарядившись положительными эмоциями и пополнив багаж исторических знаний, мы снова отправляемся в путь.

Ведь нас уже ждут в питомнике ездовых собак, расположенном в живописном сосновом лесу.

Вы познакомитесь с обитателями питомника, сделаете множество умилительных фотографий и отправитесь в головокружительную прогулку на собачьей упряжке.

Вековые сосны, пушистый снег, свежий байкальский воздух и дружелюбные хаски, которые просто не могут усидеть на месте – что ещё нужно для праздничного настроения?

Ближе к вечеру вы прибудете в посёлок Листвянка и заселитесь в гостиницу на берегу Байкала.

Оставшееся время вы можете посвятить изучению ассортимента рыбного рынка, местных сувенирных лавок, разнообразных кафе и ресторанов.

А если останутся силы, можно посетить нерпинарий, где дают представления очаровательные байкальские нерпы, или отправиться на вечернюю экскурсию в Солнечную обсерваторию (за доп. плату).

Питание включено: обед.

