Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты в период с октября по май для групп от 2 до 10 человек.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Катание на снегоходах
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в поселок Листвянку.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.
Катание на снегоходах по лесу, либо по льду Байкала (в зависимости от погодных условий).
Размещение в гостинице.
Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 1 км. Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Поездка по льду Байкала на хивусе в бухту Песчаную
Посадка на Хивус в Листвянке.
Поездка по льду Байкала в бухту Песчаную.
Экскурсия с остановками и пешими прогулками.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Водным транспортом: примерно 160 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Катание на собачьих упряжках. Музей Тальцы
Отправление из гостиницы Листвянки.
Поездка в питомник ездовых собак, знакомство и инструктаж, катание на собачьих упряжках.
Экскурсия в музей под открытым небом Тальцы.
Прибытие в Иркутск.
Питание включено: завтрак, обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 90 км
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
при размещении ХОСТЕЛ:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|184 400
|128 400
|106 800
|97 600
|105 300
при размещении ЭКОНОМ:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|182 900
|126 900
|105 400
|96 200
|103 800
|Стоимость тура за группу:
|365 800
|507 600
|632 400
|769 600
|1 038 000
при размещении СТАНДАРТ в обычные даты:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|187 300
|131 300
|109 700
|100 500
|108 200
|Стоимость тура за группу:
|374 600
|525 200
|658 200
|804 000
|1 082 000
при размещении СТАНДАРТ в праздничные даты:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|190 200
|134 200
|112 600
|103 400
|111 000
|Стоимость тура за группу:
|380 400
|536 800
|675 600
|827 200
|1 110 000
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января;
- 20 февраля – 10 марта.
Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.
Хостел
Размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 2 ночи: ночь 1-2
Эконом
Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 2 ночи: ночь 1-2
Стандарт
Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 1-2
Варианты проживания
Гостиница «Байкальский Кедр»
В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi
Гостиница «Байкальские сезоны»
Все номера и коттеджи отеля «Байкальские Сезоны» с деревянной мебелью оформлены в индивидуальном стиле и оснащены телевизором с плоским экраном. В ванной комнате установлен душ.
Гостиница «Арабеска»
Расположена в пос. Листвянка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение
- Питание: день 1: обеддень 2-3: завтрак, обед
- День 1: обед
- День 2-3: завтрак, обед
- Транспортные услуги:день 2: Листвянка – бухта Академическая – Листвянкадень 3: по Листвянкедень 3: Листвянка – Иркутск
- День 2: Листвянка – бухта Академическая – Листвянка
- День 3: по Листвянке
- День 3: Листвянка – Иркутск
- Экскурсионные услуги:день 1: катание на снегоходахдень 2: бухта Песчанаядень 3: катание на собачьих упряжкахдень 3: музей под открытым небом Тальцы.
- День 1: катание на снегоходах
- День 2: бухта Песчаная
- День 3: катание на собачьих упряжках
- День 3: музей под открытым небом Тальцы
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- День 2: прокат коньков
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки;
- Сменная обувь;
- Теплая куртка и брюки;
- Свитер или толстовка;
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- Солнцезащитные очки;
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!