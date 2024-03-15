Выходные в Листвянке

Групповой тур в Листвянке
5
3 отзыва
Уникальная возможность провести незабываемые выходные на Байкале! Индивидуальный активный тур по самым живописным местам священного озера, в рамках которого вы получите максимум эмоций всего за несколько дней.

Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты в период с октября по май для групп от 2 до 10 человек.
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Выходные в Листвянке
Ближайшие даты:
3
янв
15
янв
28
янв
7
фев
22
фев
7
мар
22
мар
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даты

Что вас ожидает:

Дружелюбные сибирские хаски
Дружелюбные сибирские хаски
Промчимся на собачьих упряжках
Покатушки на снегоходах
Покатушки на снегоходах
Нас ждет катание на снегоходах по лесу, либо по льду Байкала!
Необычная поездка на Хивусе
Необычная поездка на Хивусе
Поедем по льду Байкала в бухту Песчаную

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Катание на снегоходах

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянку.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Катание на снегоходах по лесу, либо по льду Байкала (в зависимости от погодных условий).

Размещение в гостинице.

Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 1 км. Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

2 день

Поездка по льду Байкала на хивусе в бухту Песчаную

Посадка на Хивус в Листвянке.

Поездка по льду Байкала в бухту Песчаную.

Экскурсия с остановками и пешими прогулками.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Водным транспортом: примерно 160 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

3 день

Катание на собачьих упряжках. Музей Тальцы

Отправление из гостиницы Листвянки.

Поездка в питомник ездовых собак, знакомство и инструктаж, катание на собачьих упряжках.

Экскурсия в музей под открытым небом Тальцы.

Прибытие в Иркутск.

Питание включено: завтрак, обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 90 км
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

при размещении ХОСТЕЛ:

Количество человек в группе:246810
Стоимость тура за 1 человека:184 400128 400106 80097 600105 300

при размещении ЭКОНОМ:

Количество человек в группе:246810
Стоимость тура за 1 человека:182 900126 900105 40096 200103 800
Стоимость тура за группу:365 800507 600632 400769 6001 038 000

при размещении СТАНДАРТ в обычные даты:

Количество человек в группе:246810
Стоимость тура за 1 человека:187 300131 300109 700100 500108 200
Стоимость тура за группу:374 600525 200658 200804 0001 082 000

при размещении СТАНДАРТ в праздничные даты:

Количество человек в группе:246810
Стоимость тура за 1 человека:190 200134 200112 600103 400111 000
Стоимость тура за группу:380 400536 800675 600827 2001 110 000

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января;
  • 20 февраля – 10 марта.

Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.

Хостел

Размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 2 ночи: ночь 1-2

Эконом

Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 2 ночи: ночь 1-2

Стандарт

Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 1-2

Варианты проживания

Гостиница «Байкальский Кедр»

2 ночи

В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi

Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»

Гостиница «Байкальские сезоны»

2 ночи

Все номера и коттеджи отеля «Байкальские Сезоны» с деревянной мебелью оформлены в индивидуальном стиле и оснащены телевизором с плоским экраном. В ванной комнате установлен душ.

Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»Гостиница «Байкальские сезоны»

Гостиница «Арабеска»

2 ночи

Расположена в пос. Листвянка.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение
  • Питание: день 1: обеддень 2-3: завтрак, обед
  • День 1: обед
  • День 2-3: завтрак, обед
  • Транспортные услуги:день 2: Листвянка – бухта Академическая – Листвянкадень 3: по Листвянкедень 3: Листвянка – Иркутск
  • День 2: Листвянка – бухта Академическая – Листвянка
  • День 3: по Листвянке
  • День 3: Листвянка – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:день 1: катание на снегоходахдень 2: бухта Песчанаядень 3: катание на собачьих упряжкахдень 3: музей под открытым небом Тальцы.
  • День 1: катание на снегоходах
  • День 2: бухта Песчаная
  • День 3: катание на собачьих упряжках
  • День 3: музей под открытым небом Тальцы
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • День 2: прокат коньков
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки;
  • Сменная обувь;
  • Теплая куртка и брюки;
  • Свитер или толстовка;
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • Солнцезащитные очки;
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.


Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
Э
23 фев 2024
Если бы было можно к пяти звёздочкам добавить +, я бы их поставила с десяток. Огромное спасибо Антонине, моему куратору, которая даже после окончания тура, помогала мне с пешеходными маршрутами по Иркутску, всегда интересовалась моими пожеланиями, всегда была на связи и просто отзывчивый и профессиональный человек. Спасибо большое, Антонина.

Тур входит в следующие категории Листвянки

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