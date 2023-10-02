1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день
Начало: По договоренности
«Питание и напитки в кафе «Легенды гор» по меню»
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мифы и тайны горной Ингушетии
Начало: По согласованию
«Но он полон легенд и мифов, природных красот и изумительных пейзажей»
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы с 09.00 до 17.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
Начало: По договоренности
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 100₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения2 октября 2023Замечательная поездка по горной Ингушетии. Поразило большое количество башен. Магомет - отличный гид и веселый человек!
- ИИрина4 сентября 2023Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Батыру за его безупречную работу со своими клиентами. В этом туре мы узнали много
- ВВиолетта27 октября 2022За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история, невероятные виды и самые
- ЮЮрий17 августа 2022Было очень познавательно и интересно!
- ТТатьяна5 августа 2022Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день! Я не перестаю рассказывать знакомым
- ААнтон30 июля 2022Прекрасная экскурсия с настоящим профессионалом своего дела. Батыр знает каждый уголок Ингушетии. Однозначно рекомендую.
- ККлок18 июля 2022Очень интересная и познавательная получилась экскурсия. Нереальные виды. Очень рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Магасу в июне 2024
Сейчас в Магасе в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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