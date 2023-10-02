Откройте для себя мифы и легенды Магаса с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Магасе, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день
Начало: По договоренности
«Питание и напитки в кафе «Легенды гор» по меню»
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.
Мифы и тайны горной Ингушетии
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Мифы и тайны горной Ингушетии
Начало: По согласованию
«Но он полон легенд и мифов, природных красот и изумительных пейзажей»
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы с 09.00 до 17.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
Начало: По договоренности
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    2 октября 2023
    Мифы и тайны горной Ингушетии
    Замечательная поездка по горной Ингушетии. Поразило большое количество башен. Магомет - отличный гид и веселый человек!
  • И
    Ирина
    4 сентября 2023
    В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
    Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Батыру за его безупречную работу со своими клиентами. В этом туре мы узнали много
    читать дальше

    нового о Республике Ингушетия, при чем информация подана так умело, что хотелось услышать и посмотреть как можно больше. Природа Ингушетии поражает и влюбляет в себя с первого взгляда. Мы остались очень довольны этой поездкой.

  • В
    Виолетта
    27 октября 2022
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история, невероятные виды и самые
    читать дальше

    вкусные пироги! Ингушетия украла мое сердечко ❤️ Но отдельно хочется выделить Мурада. Настолько внимательно я историю ещё никогда не слушала)) Расскажет вам всю историю Ингушетии ''от и до'', разные гипотезы по поводу некоторых фактов и самые интересные легенды гор. Очень светлый и добрый человек, которого хочется слушать весь день. Спасибо Вам большое за то, что познакомили и влюбили в Ингушетию. Мы обязательно вернёмся!! ❤️❤️❤️

    За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история
  • Ю
    Юрий
    17 августа 2022
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    Было очень познавательно и интересно!
  • Т
    Татьяна
    5 августа 2022
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день! Я не перестаю рассказывать знакомым
    читать дальше

    и друзьям про наш маршрут и конечно про вас! Вы искренне и от всего сердца дарите нам свой знания и эмоции, любите свою работу и людей! Я была более чем в 30 городах наше страны, почти везде были экскурсии! Но вы лучший. Такого погружения в историю разных веков в сочетании с нереальными видами и вкусной едой не было ни разу. Я искренне желаю вам всего самого доброго, а туристам рекомендую не тратить время в поиске подходящего тура, а обращаться сразу к вам! Еще раз благодарю!

    Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!
  • А
    Антон
    30 июля 2022
    В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
    Прекрасная экскурсия с настоящим профессионалом своего дела. Батыр знает каждый уголок Ингушетии. Однозначно рекомендую.
  • К
    Клок
    18 июля 2022
    В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
    Очень интересная и познавательная получилась экскурсия. Нереальные виды. Очень рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Магасе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны и мифы средневековой Ингушетии
  2. Мифы и тайны горной Ингушетии
  3. В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
Какие места ещё посмотреть в Магасе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Гора Цей-Лоам
  3. Эгикал
  4. Вовнушки
  5. Храм Тхаба-Ерды
  6. Город Эрзи
Сколько стоит экскурсия по Магасу в июне 2024
Сейчас в Магасе в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Магаса в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году
ХорошоТам