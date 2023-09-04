В ходе экскурсии гости узнают историю строительства башен, их предназначение, о судьбе людей, строивших их, прикоснутся к древним христианским храмам Ингушетии.
Описание экскурсииВглубь ингушских гор,Через Дарьял, где с грохотом катит свои стремительные воды могучий Терек, туристы попадут вглубь ингушских гор, которые издревле населяет самобытный и свободолюбивый народ. Тяга к свободе и любовь к жизни явили миру уникальные по строению и красоте старинные жилища ингушей-родовые боевые и жилые каменные башни. Вы увидите: средневековые замки-крепости Вовнушки, Таргим, Эрзи, Эгикал;
- древнейшие христианские храмы России Тхаба-ерды, Альби-ерды;
- водопады Фуртоугский, Ляжгинский;
- тронная гора-Цей-лоам. Организационные детали:Территория Горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных туристов и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов в Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Ингушетия за 1 месяц.
по запросу
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джейрахская боевая башня
- Башенный город Эрзи
- Перевал Цей-лом
- Тронная гора
- Башенный город Эгикал
- Древний христианский храм Тхаба-ерды
- Замок-крепость Вовнушки
- Водопады и другие живописные места
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание (обед в кафе 800-900 руб.)
- Экосбор в музее-заповеднике (200 руб. /чел.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Батыру за его безупречную работу со своими клиентами. В этом туре мы узнали много нового о Республике Ингушетия, при чем информация подана так умело, что хотелось услышать и посмотреть как можно больше. Природа Ингушетии поражает и влюбляет в себя с первого взгляда. Мы остались очень довольны этой поездкой.
Вам был полезен этот отзыв?
I
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Батыру за его безупречную работу со своими клиентами. В этом туре мы узнали много нового о Республике Ингушетия, при чем информация подана так умело, что хотелось услышать и посмотреть как можно больше. Природа Ингушетии поражает и влюбляет в себя с первого взгляда. Мы остались очень довольны этой поездкой.
Вам был полезен этот отзыв?
A
Прекрасная экскурсия с настоящим профессионалом своего дела. Батыр знает каждый уголок Ингушетии. Однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
A
Прекрасная экскурсия с настоящим профессионалом своего дела. Батыр знает каждый уголок Ингушетии. Однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасная экскурсия с настоящим профессионалом своего дела. Батыр знает каждый уголок Ингушетии. Однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Очень интересная и познавательная получилась экскурсия. Нереальные виды. Очень рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Магаса
Похожие экскурсии на «В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд»
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековая Ингушетия
Индивидуальная экскурсия по башням и храмам Ингушетии. Узнайте историю края, традиции и обычаи, посетите уникальные архитектурные памятники
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию
Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы
Завтра в 09:00
11 авг в 08:00
от 14 510 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Погрузитесь в атмосферу средневековой Ингушетии! Узнайте историю ингушей, осмотрите старинные башни и храмы, насладитесь видами с Цей-Лоамского перевала
Начало: По договоренности
Завтра в 10:30
11 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Индивидуальная экскурсия по Магасу и Назрани, где вы узнаете об истории, культуре и традициях Ингушетии, посетите уникальные достопримечательности
11 авг в 09:00
12 авг в 10:00
от 8451 ₽ за всё до 3 чел.
15 000 ₽ за экскурсию