Вглубь ингушских горЧерез Дарьял, где с грохотом катит свои стремительные воды могучий Терек, туристы попадут вглубь ингушских гор ⛰️, которые издревле населяет самобытный и свободолюбивый народ. Тяга к свободе и любовь к жизни явили миру уникальные по строению и красоте старинные жилища ингушей-родовые боевые и жилые каменные башни. Вы увидите:• средневековые замки-крепости Вовнушки, Таргим, Эрзи, Эгикал;

древнейшие христианские храмы России Тхаба-ерды, Альби-ерды;

водопады Фуртоугский, Ляжгинский;

тронная гора-Цей-лоам. Организационные детали:Территория Горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных туристов и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов в Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Ингушетия за 1 месяц.