Вглубь ингушских горЧерез Дарьял, где с грохотом катит свои стремительные воды могучий Терек, туристы попадут вглубь ингушских гор ⛰️, которые издревле населяет самобытный и свободолюбивый народ. Тяга к свободе и любовь к жизни явили миру уникальные по строению и красоте старинные жилища ингушей-родовые боевые и жилые каменные башни. Вы увидите:• средневековые замки-крепости Вовнушки, Таргим, Эрзи, Эгикал;
древнейшие христианские храмы России Тхаба-ерды, Альби-ерды;
водопады Фуртоугский, Ляжгинский;
тронная гора-Цей-лоам. Организационные детали:Территория Горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных туристов и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов в Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Ингушетия за 1 месяц.
Что входит
Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
Входные билеты
Питание (обед в кафе 500–600 руб. )
Экосбор в музее-заповеднике (100 руб. /чел. ).
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 по желанию туриста
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.