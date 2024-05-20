Гора Цей-Лоам – экскурсии в Магасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Цей-Лоам» в Магасе, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
68 отзывов
Путешествие в Горную Ингушетию
Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 400 за всё до 4 чел.
Средневековая Ингушетия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Средневековая Ингушетия
Удивиться, сколько древних памятников хранит небольшой горный край, узнать о его традициях и обычаях
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 900 за всё до 4 чел.
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Тур очень понравился! Очень красивый и интересный маршрут. Батыр - отличный гид и очень комфортно все организовал и помог нам
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    по всем вопросам. Мы особо отметили, что Батыр находит баланс между своими энциклопедическими знаниями об Ингушетии, ее жителях и истории с одной стороны и возможностью для гостей подумать о своем. Он ненавязчиво рассказывает об основных моментах и достопримечательностях и отвечает на вопросы, которые гостей интересуют. Получается не стандартный тур с заученным текстом, а диалог.

  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Средневековая Ингушетия
    Замечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современности родного края. Гибкость и готовность помочь на протяжении всего маршрута. Всем очень рекомендую выбрать гидом Абдуллаха, уверена останетесь довольны.
  • Е
    Екатерина
    18 января 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Батыр потрясающий гид и рассказчик. Слушать можно часами, очень интересно. А какие места красивые. Супер! Лучше увидеть своими глазами, никакие фото не передадут красоту тех мест.
  • М
    Майя
    11 января 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Много и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия с Батыром превзошла все наши
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    ожидания! Батыр потрясающий рассказчик, человек, по настоящему увлеченный своим делом и искренне любящий свою родину, эрудированный, прекрасно знающий и постоянно изучающий историю родного края, владеющий грамотной и красивой речью, умеющий понятно, просто и ненавязчиво говорить о сложных вещах! Очень грамотно выстроен маршрут, великолепно выбраны локации для посещения, ненавязчиво и неторопливо Батыр управляет временем, чтобы можно было не торопиться, но в тоже время все успеть! Прекрасно и аккуратно водит автомобиль. Ювелирная и уникальная работа гида чувствуется в каждой мелочи! Благодаря Батыру мы влюбились с страну башен и легенд - Ингушетию! Кстати, Батыр является и автором книги под этим названием. Если кто то сомневается ехать в Ингушетию или нет, то однозначно ехать! И однозначно с Батыром! От всего сердца благодарим Батыра за эмоции и желаем счастья, здоровья и успехов во всех делах и начинаниях!

    Много и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия сМного и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия сМного и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия сМного и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия сМного и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия сМного и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия сМного и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия сМного и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия с
  • В
    Виолетта
    27 октября 2022
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история, невероятные виды и самые
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    вкусные пироги! Ингушетия украла мое сердечко ❤️ Но отдельно хочется выделить Мурада. Настолько внимательно я историю ещё никогда не слушала)) Расскажет вам всю историю Ингушетии ''от и до'', разные гипотезы по поводу некоторых фактов и самые интересные легенды гор. Очень светлый и добрый человек, которого хочется слушать весь день. Спасибо Вам большое за то, что познакомили и влюбили в Ингушетию. Мы обязательно вернёмся!! ❤️❤️❤️

    За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая историяЗа эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история
  • Ю
    Юрий
    17 августа 2022
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    Было очень познавательно и интересно!
  • Т
    Татьяна
    5 августа 2022
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день! Я не перестаю рассказывать знакомым
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    и друзьям про наш маршрут и конечно про вас! Вы искренне и от всего сердца дарите нам свой знания и эмоции, любите свою работу и людей! Я была более чем в 30 городах наше страны, почти везде были экскурсии! Но вы лучший. Такого погружения в историю разных веков в сочетании с нереальными видами и вкусной едой не было ни разу. Я искренне желаю вам всего самого доброго, а туристам рекомендую не тратить время в поиске подходящего тура, а обращаться сразу к вам! Еще раз благодарю!

    Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Гора Цей-Лоам»

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Сколько стоит экскурсия по Магасу в июне 2024
Сейчас в Магасе в категории "Гора Цей-Лоам" можно забронировать 3 экскурсии от 9 900 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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