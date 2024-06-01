1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
11 июня в 09:00
13 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Горную Ингушетию
Очароваться краем архитектурных чудес, народных преданий и великой природы
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Средневековая Ингушетия
Удивиться, сколько древних памятников хранит небольшой горный край, узнать о его традициях и обычаях
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 17:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мифы и тайны горной Ингушетии
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы с 09.00 до 17.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
Начало: По договоренности
Расписание: по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Влюбиться в Грозный за один день
Начало: Магас, по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Горная Ингушетия: путешествие в край башен и храмов
Начало: По договорённости
Расписание: Пн-вс с 07:00-22:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса1 июня 2024Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой. Будем рекомендовать данную экскурсию своим знакомым. Благодарим за прекрасно проведённое время.
- ССергей20 мая 2024Тур очень понравился! Очень красивый и интересный маршрут. Батыр - отличный гид и очень комфортно все организовал и помог нам
- ЕЕлена7 мая 2024Замечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современности родного края. Гибкость и готовность помочь на протяжении всего маршрута. Всем очень рекомендую выбрать гидом Абдуллаха, уверена останетесь довольны.
- ННаталья29 апреля 2024Добрый день! Если Вам нужен высококвалифицированный, эрудированный профессионал, интеллектуал, который знает всё об Ингушетии, и может ещё все грамотно преподнести,
- РРуслана31 марта 2024Самая лучшая экскурсия!
- ИИрина27 марта 2024"5 марта мы посетили Магас и Назрань с Батыром. Он рассказал нам об истории народа Ингушетии, очень трагичной и драматичной.
- ЕЕкатерина18 января 2024Батыр потрясающий гид и рассказчик. Слушать можно часами, очень интересно. А какие места красивые. Супер! Лучше увидеть своими глазами, никакие фото не передадут красоту тех мест.
- ЕЕкатерина17 января 2024У меня был гид Ибрагим. Прекрасный человек и рассказчик. Чечня и ранее у меня была в плане самостоятельной поездки, а
- ММайя11 января 2024Много и часто путешествуя мы не ожидали ничего особенного от поездки в Ингушетию. Но экскурсия с Батыром превзошла все наши
- ЕЕвгения2 октября 2023Замечательная поездка по горной Ингушетии. Поразило большое количество башен. Магомет - отличный гид и веселый человек!
Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Индивидуальные»
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Сейчас в Магасе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 6 670 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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