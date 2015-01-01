Еще несколько необычных экскурсий в Магасе

Ассинское ущелье — врата в горную Ингушетию Вас ждут 17 километров живописного пути вдоль бурной Ассы и высоких скал — именно здесь сказочный богатырь одолел злобного дракона, перед смертью расцарапавшего горы ⛰️. В самом конце Ассинского ущелья вы увидите древнюю ингушскую крепость Гаги Галаш и узнаете, действительно ли никто не мог пройти незамеченным мимо местных зорких стражников.
Невероятная Таргимская котловина Вы посетите Таргимскую котловину — сердце горной Ингушетии. Я расскажу, какие племена жили здесь со времен эпохи неолита, и покажу древние башенные комплексы: Таргим, Эгикал, Хамхи и Вовнушки. Кроме того, вы расшифруете изображения на фасаде старейшего христианского храма страны — Тхаба-Ерды — и рассмотрите более поздний, но не менее интересный храм Альби-Ерды. В завершение сделаете привал у подножия Цей-Лоамского горного перевала и отведаете местные блюда в очень живописном месте.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость
По желанию время и программа экскурсии 🧭 могут быть скорректированы
Дополнительные расходы
Въезд на территорию природного заповедника «ЭРЗИ» — 100 рублей за человека. Оплачиваются при въезде на территорию заповедника.
Питание и напитки в кафе «Легенды гор» по меню
Дополнительные услуги
Организация пикника в живописном месте в горах (куриный шашлык 500 гр. на человека, овощная нарезка, ингушская халва, чай из горных трав, конфеты — 2500 рублей за всю группу от 1 до 4 человек)
Стрельба из спортивного лука по мишеням. Аренда лука + 5 стрел — 1000 рублей за один час. При заказе пикника бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Наше агентство с 2015 года организует экскурсии, походы и туры по горной Ингушетии. Мы с удовольствием познакомим вас с самыми удаленными уголками Кавказа и раскроем местные тайны и легенды.