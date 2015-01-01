Еще несколько необычных экскурсий в Магасе

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Из Магаса в горную Ингушетию

Таргимская котловина, Ассинское ущелье, башенные комплексы и горные храмы за один день

Мурад
Мурад – экскурсионное агентство из Магаса
Приглашаю в захватывающее путешествие по настоящей Ингушетии! Вы рассмотрите загадочные старинные башни, насладитесь потрясающими видами с высоты Цей-Лоамского горного перевала и увидите старейший христианский храм России.

А я расскажу историю 📖 ингушей — великолепных воинов и строителей.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 75006 750 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Из Магаса в горную Ингушетию
Из Магаса в горную Ингушетию

Что вас ожидает

Ассинское ущелье — врата в горную Ингушетию
Вас ждут 17 километров живописного пути вдоль бурной Ассы и высоких скал — именно здесь сказочный богатырь одолел злобного дракона, перед смертью расцарапавшего горы ⛰️. В самом конце Ассинского ущелья вы увидите древнюю ингушскую крепость Гаги Галаш и узнаете, действительно ли никто не мог пройти незамеченным мимо местных зорких стражников.

Невероятная Таргимская котловина
Вы посетите Таргимскую котловину — сердце горной Ингушетии. Я расскажу, какие племена жили здесь со времен эпохи неолита, и покажу древние башенные комплексы: Таргим, Эгикал, Хамхи и Вовнушки. Кроме того, вы расшифруете изображения на фасаде старейшего христианского храма страны — Тхаба-Ерды — и рассмотрите более поздний, но не менее интересный храм Альби-Ерды. В завершение сделаете привал у подножия Цей-Лоамского горного перевала и отведаете местные блюда в очень живописном месте.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • По желанию время и программа экскурсии 🧭 могут быть скорректированы

Дополнительные расходы

  • Въезд на территорию природного заповедника «ЭРЗИ» — 100 рублей за человека. Оплачиваются при въезде на территорию заповедника.
  • Питание и напитки в кафе «Легенды гор» по меню

Дополнительные услуги

  • Организация пикника в живописном месте в горах (куриный шашлык 500 гр. на человека, овощная нарезка, ингушская халва, чай из горных трав, конфеты — 2500 рублей за всю группу от 1 до 4 человек)
  • Стрельба из спортивного лука по мишеням. Аренда лука + 5 стрел — 1000 рублей за один час. При заказе пикника бесплатно.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Из Магаса в горную Ингушетию
Из Магаса в горную Ингушетию
Из Магаса в горную Ингушетию
Из Магаса в горную Ингушетию
Из Магаса в горную Ингушетию
Из Магаса в горную Ингушетию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мурад
Мурад
Добрый день, дорогие путешественники! Наше агентство с 2015 года организует экскурсии, походы и туры по горной Ингушетии. Мы с удовольствием познакомим вас с самыми удаленными уголками Кавказа и раскроем местные тайны и легенды.
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