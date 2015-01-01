Еще несколько необычных экскурсий в Магасе

Что вас ожидает

Ассинское ущелье — врата в горную Ингушетию

Вас ждут 17 километров живописного пути вдоль бурной Ассы и высоких скал — именно здесь сказочный богатырь одолел злобного дракона, перед смертью расцарапавшего горы ⛰️. В самом конце Ассинского ущелья вы увидите древнюю ингушскую крепость Гаги Галаш и узнаете, действительно ли никто не мог пройти незамеченным мимо местных зорких стражников.

Невероятная Таргимская котловина

Вы посетите Таргимскую котловину — сердце горной Ингушетии. Я расскажу, какие племена жили здесь со времен эпохи неолита, и покажу древние башенные комплексы: Таргим, Эгикал, Хамхи и Вовнушки. Кроме того, вы расшифруете изображения на фасаде старейшего христианского храма страны — Тхаба-Ерды — и рассмотрите более поздний, но не менее интересный храм Альби-Ерды. В завершение сделаете привал у подножия Цей-Лоамского горного перевала и отведаете местные блюда в очень живописном месте.

Организационные детали

Транспортные расходы включены в стоимость

По желанию время и программа экскурсии 🧭 могут быть скорректированы

Дополнительные расходы

Въезд на территорию природного заповедника «ЭРЗИ» — 100 рублей за человека. Оплачиваются при въезде на территорию заповедника.

Питание и напитки в кафе «Легенды гор» по меню

Дополнительные услуги