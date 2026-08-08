Еще несколько необычных экскурсий в Магасе

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Тайны и мифы средневековой Ингушетии

Погрузитесь в атмосферу средневековой Ингушетии! Узнайте историю ингушей, осмотрите старинные башни и храмы, насладитесь видами с Цей-Лоамского перевала
Приглашаем в захватывающее путешествие по настоящей Ингушетии! Вы рассмотрите загадочные старинные башни, насладитесь потрясающими видами с высоты Цей-Лоамского горного перевала и увидите старейший христианский храм России. А я расскажу историю
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ингушей - великолепных воинов и строителей. Вас ждут 17 километров живописного пути вдоль бурной Ассы и высоких скал. В самом конце Ассинского ущелья вы увидите древнюю ингушскую крепость Гаги Галаш. Вы посетите Таргимскую котловину - сердце горной Ингушетии.

Я расскажу, какие племена жили здесь со времен эпохи неолита, и покажу древние башенные комплексы: Таргим, Эгикал, Хамхи и Вовнушки.

В завершение сделаете привал у подножия Цей-Лоамского горного перевала и отведаете местные блюда в очень живописном месте

5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие виды с Цей-Лоамского перевала
  • 🏰 Загадочные старинные башни
  • ⛪ Старейший христианский храм России
  • 🗺️ История ингушей и их культура
  • 🍽️ Вкусные местные блюда

Лучшее время для посещения

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апр
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июн
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авг
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Лучшее время для посещения - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует своим великолепием. Май, сентябрь и октябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия возможна, но холодная погода и снег могут ограничить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
Тайны и мифы средневековой Ингушетии

Что можно увидеть

  • Ассинское ущелье
  • Таргимская котловина
  • Крепость Гаги Галаш
  • Башенные комплексы Таргим
  • Эгикал
  • Хамхи
  • Вовнушки
  • Храм Тхаба-Ерды
  • Храм Альби-Ерды

Описание экскурсии

Ассинское ущелье — врата в горную Ингушетию

Вас ждут 17 километров живописного пути вдоль бурной Ассы и высоких скал — именно здесь сказочный богатырь одолел злобного дракона, перед смертью расцарапавшего горы. В самом конце Ассинского ущелья вы увидите древнюю ингушскую крепость Гаги Галаш и узнаете, действительно ли никто не мог пройти незамеченным мимо местных зорких стражников.

Невероятная Таргимская котловина

Вы посетите Таргимскую котловину — сердце горной Ингушетии. Я расскажу, какие племена жили здесь со времен эпохи неолита, и покажу древние башенные комплексы: Таргим, Эгикал, Хамхи и Вовнушки. Кроме того, вы расшифруете изображения на фасаде старейшего христианского храма страны — Тхаба-Ерды — и рассмотрите более поздний, но не менее интересный храм Альби-Ерды. В завершение сделаете привал у подножия Цей-Лоамского горного перевала и отведаете местные блюда в очень живописном месте.

Организационные детали

  • Внимание: для посещения пограничной зоны обязательно возьмите с собой паспорт РФ, а для детей до 14 лет — свидетельство о рождении. Иностранные граждане помимо паспорта должны иметь при себе пропуск ФСБ.
  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • По желанию время и программа экскурсии могут быть скорректированы

Дополнительные расходы

  • Въезд на территорию природного заповедника «ЭРЗИ» — 200 ₽ за человека. Оплачиваются при въезде на территорию заповедника.
  • Питание и напитки в кафе «Легенды гор» по меню

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад
Мурад — Организатор в Магасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1643 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наше агентство с 2015 года организует экскурсии, походы и туры по горной Ингушетии. Мы с удовольствием познакомим вас с самыми удаленными уголками Кавказа и раскроем местные тайны и легенды.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
А
Хранитель тайн древней Иннушетии: благодарность гиду Ибрагиму

31 июля 2026г навсегда останется в нашей памяти. Мы хотим сказать огромное, искреннее спасибо за изумительную экскурсию и ту невероятную атмосферу, которую удалось создать
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на протяжении всего маршрута.
Особая, самая огромная благодарность нашему гиду Ибрагиму. Это не просто экскурсовод, блестяще знающий факты и даты. Это настоящий мастер своего дела, тонкий рассказчик и человек с безграничной любовью к родной земле.
Ибрагим совершил настоящее чудо: он буквально оживил камни и заставил заговорить молчавшую веками историю. Он раскрыл нам тайны древней Иннушетии, показав ее не как набор сухих строчек из учебников, а как живой, дышащий мир. Благодаря ему мы смогли услышать шепот старинных башен, почувствовать суровый дух гор и понять сложный, но удивительно мудрый кодекс чести этого народа. На наших глазах сухие исторические справки превращались в живые судьбы людей, а легенды обретали плоть и кровь.
Каждая остановка открывалась с совершенно новой стороны. За привычными пейзажами вдруг проступали древние дороги, места забытых сражений и сакральные точки силы. Ибрагим провел нас по лабиринтам времени, объясняя сложнейшие переплетения судеб простым и увлекательным языком. Его рассказы о традициях гостеприимства, о значении фамильных святилищ и о том, как тесно здесь переплетаются мифы и реальность, слушались на одном дыхании. В каждом его слове чувствовалось глубокое уважение к предкам и желание передать это чувство нам, гостям.

Это была одна из тех редких экскурсий после которых уезжаешь другим человеком — наполненным новыми знаниями, глубокими эмоциями и желанием узнать еще больше. Путешествие оставило невероятно теплое послевкусие. Спасибо вам за высочайший профессионализм, душевное тепло, открытость и готовность ответить на любой, даже самый каверзный вопрос. Вы подарили нам нечто большее, чем просто прогулку по красивым местам — вы поделились частичкой души древнего края. Надеемся обязательно вернуться!

Хранитель тайн древней Иннушетии: благодарность гиду Ибрагиму
Хранитель тайн древней Иннушетии: благодарность гиду Ибрагиму
Хранитель тайн древней Иннушетии: благодарность гиду Ибрагиму
Хранитель тайн древней Иннушетии: благодарность гиду Ибрагиму
Хранитель тайн древней Иннушетии: благодарность гиду Ибрагиму
Хранитель тайн древней Иннушетии: благодарность гиду Ибрагиму
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Виолетта
За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история, невероятные виды и самые вкусные пироги! Ингушетия украла мое сердечко ❤️ Но отдельно хочется
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выделить Мурада. Настолько внимательно я историю ещё никогда не слушала)) Расскажет вам всю историю Ингушетии ''от и до'', разные гипотезы по поводу некоторых фактов и самые интересные легенды гор. Очень светлый и добрый человек, которого хочется слушать весь день. Спасибо Вам большое за то, что познакомили и влюбили в Ингушетию. Мы обязательно вернёмся!! ❤️❤️❤️

За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история,
За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история,
За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история,
За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история,
За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история,
За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история,
За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история,
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Татьяна
Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!
Я не перестаю рассказывать знакомым и друзьям про наш маршрут и конечно про вас!
Вы искренне
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и от всего сердца дарите нам свой знания и эмоции, любите свою работу и людей!
Я была более чем в 30 городах наше страны, почти везде были экскурсии! Но вы лучший. Такого погружения в историю разных веков в сочетании с нереальными видами и вкусной едой не было ни разу. Я искренне желаю вам всего самого доброго, а туристам рекомендую не тратить время в поиске подходящего тура, а обращаться сразу к вам! Еще раз благодарю!

Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!
Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!
Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!
Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!
Мурад, спасибо огромное за экскурсию! Мы в полном восторге и под впечатлением уже не первый день!
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Е
Добрый день. Хочу выразить огромную благодарность гиду Мавли. Экскурсия была потрясающая!
Мы сами с Дагестана и что такое горы знаем не по наслышке и в связи с этим не ожидали ни
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чего сверхъестественного. Но то, что мы услышали, то что мы увидели поразило нас! По пути встречались отзывчивые, добрые люди. Этот край был закрыт и не изведан для нас, но с помощью данной экскурсии, мы смогли открыть перед собой новые горизонты.

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Г
Однозначно рекомендуем, впечатления - восторг 😍 Ингушетия стала для нас открытием! Великолепные виды: горы, реки и, конечно, башни. Был дождик, поэтому Мурад оперативно перестроил маршрут 👍 Очень интересно, подробно, а
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главное - с огромной любовью рассказал про историю и современность Ингушетии, обычаи и традиции, последние события, ответил на наши вопросы. Не влюбиться в этот удивительный край с таким проводников невозможно 💔

Однозначно рекомендуем, впечатления - восторг 😍 Ингушетия стала для нас открытием! Великолепные виды: горы, реки и,
Однозначно рекомендуем, впечатления - восторг 😍 Ингушетия стала для нас открытием! Великолепные виды: горы, реки и,
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А
Отличная была поездка, Ибрагим - прекрасный рассказчик и знаток Ингушетии! Съездили по кругу Магас - Осетия - Джейрахское ущелье - Эгикал - Вовнушки - Ассинское ущелье - Магас, это немного больше чем по программе, точно как я хотел! Спасибо!
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