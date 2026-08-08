Еще несколько необычных экскурсий в Магасе

5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие виды с Цей-Лоамского перевала
- 🏰 Загадочные старинные башни
- ⛪ Старейший христианский храм России
- 🗺️ История ингушей и их культура
- 🍽️ Вкусные местные блюда
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Ассинское ущелье
- Таргимская котловина
- Крепость Гаги Галаш
- Башенные комплексы Таргим
- Эгикал
- Хамхи
- Вовнушки
- Храм Тхаба-Ерды
- Храм Альби-Ерды
Описание экскурсии
Ассинское ущелье — врата в горную Ингушетию
Вас ждут 17 километров живописного пути вдоль бурной Ассы и высоких скал — именно здесь сказочный богатырь одолел злобного дракона, перед смертью расцарапавшего горы. В самом конце Ассинского ущелья вы увидите древнюю ингушскую крепость Гаги Галаш и узнаете, действительно ли никто не мог пройти незамеченным мимо местных зорких стражников.
Невероятная Таргимская котловина
Вы посетите Таргимскую котловину — сердце горной Ингушетии. Я расскажу, какие племена жили здесь со времен эпохи неолита, и покажу древние башенные комплексы: Таргим, Эгикал, Хамхи и Вовнушки. Кроме того, вы расшифруете изображения на фасаде старейшего христианского храма страны — Тхаба-Ерды — и рассмотрите более поздний, но не менее интересный храм Альби-Ерды. В завершение сделаете привал у подножия Цей-Лоамского горного перевала и отведаете местные блюда в очень живописном месте.
Организационные детали
- Внимание: для посещения пограничной зоны обязательно возьмите с собой паспорт РФ, а для детей до 14 лет — свидетельство о рождении. Иностранные граждане помимо паспорта должны иметь при себе пропуск ФСБ.
- Транспортные расходы включены в стоимость
- По желанию время и программа экскурсии могут быть скорректированы
Дополнительные расходы
- Въезд на территорию природного заповедника «ЭРЗИ» — 200 ₽ за человека. Оплачиваются при въезде на территорию заповедника.
- Питание и напитки в кафе «Легенды гор» по меню
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
31 июля 2026г навсегда останется в нашей памяти. Мы хотим сказать огромное, искреннее спасибо за изумительную экскурсию и ту невероятную атмосферу, которую удалось создать
Я не перестаю рассказывать знакомым и друзьям про наш маршрут и конечно про вас!
Вы искренне
Мы сами с Дагестана и что такое горы знаем не по наслышке и в связи с этим не ожидали ни