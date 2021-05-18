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Полезная информация о Магнитогорске

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Местное время в Магнитогорске
23:3534
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаМагнитогорск
По-английскиMagnitogorsk
Население города413 351 чел.
АэропортМагнитогорск MQF
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота361 м. от уровня моря

Где находится Магнитогорск на карте

Магнитогорск фото города
Магнитогорск

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