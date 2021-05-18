Полезная информация о Магнитогорске
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Местное время в Магнитогорске
23:3534
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Магнитогорск
|По-английски
|Magnitogorsk
|Население города
|413 351 чел.
|Аэропорт
|Магнитогорск MQF
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|361 м. от уровня моря
Где находится Магнитогорск на карте
Магнитогорск
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