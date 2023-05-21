Окунитесь в мир мусульманской культуры: экскурсия в Чечню из Махачкалы
Незабываемое путешествие в Чечню, оживленную и красочную землю, где современность сливается с богатым культурным наследием. Наше приключение начинается с встречи в Махачкале.
Погрузитесь в эту уникальную культурную и историческую сокровищницу Чечни, насладитесь ее красотой и гостеприимством.
Погрузитесь в эту уникальную культурную и историческую сокровищницу Чечни, насладитесь ее красотой и гостеприимством.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Величественная Чечня: История и культура.
- Первая точка нашего маршрута — Мечеть Аймани. Величественная и впечатляющая, она приглашает нас окунуться в мир мусульманской культуры, ощутить мощь и духовность этого священного места. Затем мы направимся к самой большой мечети в Европе — Мечети Шали. Ее величественная архитектура и внутренняя красота завораживают. Мы окунемся в атмосферу веры и познаем ее значение для местного населения.
- Следующая точка нашего путешествия — Сердце Чечни. Это символ гордости и силы этой земли. Мы узнаем о его истории и значимости для местных жителей, а также насладимся великолепными видами, которые открываются с этой высоты. Прогулка по Чечне представит нам возможность окунуться в ее улицы, оживленные рынки и насладиться национальной кухней. Мы погрузимся в ее аутентичную атмосферу, встретим гостеприимных местных жителей и ощутим пульс этой живой земли.
- Наше путешествие завершится в Грозном-сити, современном символе прогресса и развития Чечни. В этом центре современной архитектуры и деловой активности мы увидим новую сторону Чеченской Республики, воплощенную в великолепных зданиях и современной инфраструктуре.
Важная информация:Дресс-код соблюдаем. Чечня как и Дагестан — мусульманская республика. Женщинам не надевать слишком короткую, прозрачную одежду, лосины и т. д. Мужчинам не надевать майки и короткие шорты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Авиаперелет или ж/д
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дресс-код соблюдаем. Чечня как и Дагестан — мусульманская республика. Женщинам не надевать слишком короткую
- Прозрачную одежду
- Лосины и т. д. Мужчинам не надевать майки и короткие шорты
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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