Чечня из Махачкалы: Исторический и культурный тур

Окунитесь в мир мусульманской культуры: экскурсия в Чечню из Махачкалы

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Незабываемое путешествие в Чечню, оживленную и красочную землю, где современность сливается с богатым культурным наследием. Наше приключение начинается с встречи в Махачкале.

Погрузитесь в эту уникальную культурную и историческую сокровищницу Чечни, насладитесь ее красотой и гостеприимством.
Чечня из Махачкалы: Исторический и культурный тур
Чечня из Махачкалы: Исторический и культурный тур
Чечня из Махачкалы: Исторический и культурный тур
Чечня из Махачкалы: Исторический и культурный тур
Чечня из Махачкалы: Исторический и культурный тур
Чечня из Махачкалы: Исторический и культурный тур
Ближайшие даты:
21
мая
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мая
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Величественная Чечня: История и культура.
  • Первая точка нашего маршрута — Мечеть Аймани. Величественная и впечатляющая, она приглашает нас окунуться в мир мусульманской культуры, ощутить мощь и духовность этого священного места. Затем мы направимся к самой большой мечети в Европе — Мечети Шали. Ее величественная архитектура и внутренняя красота завораживают. Мы окунемся в атмосферу веры и познаем ее значение для местного населения.
  • Следующая точка нашего путешествия — Сердце Чечни. Это символ гордости и силы этой земли. Мы узнаем о его истории и значимости для местных жителей, а также насладимся великолепными видами, которые открываются с этой высоты. Прогулка по Чечне представит нам возможность окунуться в ее улицы, оживленные рынки и насладиться национальной кухней. Мы погрузимся в ее аутентичную атмосферу, встретим гостеприимных местных жителей и ощутим пульс этой живой земли.
  • Наше путешествие завершится в Грозном-сити, современном символе прогресса и развития Чечни. В этом центре современной архитектуры и деловой активности мы увидим новую сторону Чеченской Республики, воплощенную в великолепных зданиях и современной инфраструктуре.

Важная информация:

Дресс-код соблюдаем. Чечня как и Дагестан — мусульманская республика. Женщинам не надевать слишком короткую, прозрачную одежду, лосины и т. д. Мужчинам не надевать майки и короткие шорты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Авиаперелет или ж/д
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дресс-код соблюдаем. Чечня как и Дагестан — мусульманская республика. Женщинам не надевать слишком короткую
  • Прозрачную одежду
  • Лосины и т. д. Мужчинам не надевать майки и короткие шорты
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На весь день
Чечня
Выездные

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