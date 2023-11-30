Увидеть чеченскую столицу во всех исторических и современных деталях
Возможно, одного дня в Грозном не хватит, чтобы насладиться его гостеприимством. Но будет достаточно, чтобы ощутить противоречивый дух города. С одной стороны здесь возвышаются современные небоскрёбы и аттракционы. С другой — минареты и древние горы. Мы прогуляемся по центру столицы и взглянем на неё с высоты. Причём дважды: из сердца города и за его пределами.
Описание
Что вас ожидает
- Знакомство со столицей Чечни начнём с православного храма Архангела Михаила в центре города. Затем прогуляемся по утопающему в зелени Цветочному парку в шаговой доступности от храма: вы сможете сделать красочные фотографии и, если захотите, прокатиться с детьми на различных аттракционах.
- Следующая остановка — деловой центр города «Грозный-Сити», построенный в футуристическом стиле. Он состоит из нескольких небоскрёбов, а наша цель — смотровая площадка на высоте 145 м. на крыше 32-этажного здания, откуда вся чеченская столица будет видна как на ладони.
- После обеда и небольшого отдыха в заведении с национальной кухней мы отправимся на прогулку по мосту через реку Сунжа. Зайдём в мечеть «Сердце Чечни», построенную в османском стиле и расписанную мастерами из Турции.
- Посетим Мемориальный комплекс Славы им. Ахмата Кадырова, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, а также первому президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову. Мемориал площадью 5 га является третьим по величине объектом в России, построенным в память о ВОВ.
- Отправимся за город на смотровую площадку «Лестница в небо», откуда вам откроется поистине фантастический панорамный вид на весь Грозный и окрестные посёлки. Я одолжу 8-кратный бинокль, чтобы вы смогли рассмотреть горные пейзажи в деталях.
Организационные детали
- Соблюдайте принятый в республике дресс-код. Не надевайте чрезмерно откровенные наряды, мини-юбки и короткие шорты.
- В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Махачкале или Каспийске, услуги гида, проезд на территорию «Лестницы в небо».
- Если туристы проживают в Каспийске, начало экскурсии будет на полчаса раньше.
Дополнительные расходы
- Смотровая площадка комплекса «Грозный-Сити» — 200 руб. /чел.
- Обед в ресторане.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шамсудин — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 406 туристов
Меня зовут Шамсудин, я родился и вырос в Махачкале. По характеру общительный и спокойный, манера вождения такая же) С радостью покажу вам любимую республику и поделюсь интересными историями.
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