Возможно, одного дня в Грозном не хватит, чтобы насладиться его гостеприимством. Но будет достаточно, чтобы ощутить противоречивый дух города. С одной стороны здесь возвышаются современные небоскрёбы и аттракционы. С другой — минареты и древние горы. Мы прогуляемся по центру столицы и взглянем на неё с высоты. Причём дважды: из сердца города и за его пределами.