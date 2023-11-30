Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы

Индивидуальная экскурсия в Махачкале

Увидеть чеченскую столицу во всех исторических и современных деталях

Возможно, одного дня в Грозном не хватит, чтобы насладиться его гостеприимством. Но будет достаточно, чтобы ощутить противоречивый дух города. С одной стороны здесь возвышаются современные небоскрёбы и аттракционы. С другой — минареты и древние горы. Мы прогуляемся по центру столицы и взглянем на неё с высоты. Причём дважды: из сердца города и за его пределами.
Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы
Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы
Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы
Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы
Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы
Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы
Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы
Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы
Сердце Чечни: поездка в Грозный из Махачкалы

Описание

Что вас ожидает

  • Знакомство со столицей Чечни начнём с православного храма Архангела Михаила в центре города. Затем прогуляемся по утопающему в зелени Цветочному парку в шаговой доступности от храма: вы сможете сделать красочные фотографии и, если захотите, прокатиться с детьми на различных аттракционах.
  • Следующая остановка — деловой центр города «Грозный-Сити», построенный в футуристическом стиле. Он состоит из нескольких небоскрёбов, а наша цель — смотровая площадка на высоте 145 м. на крыше 32-этажного здания, откуда вся чеченская столица будет видна как на ладони.
  • После обеда и небольшого отдыха в заведении с национальной кухней мы отправимся на прогулку по мосту через реку Сунжа. Зайдём в мечеть «Сердце Чечни», построенную в османском стиле и расписанную мастерами из Турции.
  • Посетим Мемориальный комплекс Славы им. Ахмата Кадырова, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, а также первому президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову. Мемориал площадью 5 га является третьим по величине объектом в России, построенным в память о ВОВ.
  • Отправимся за город на смотровую площадку «Лестница в небо», откуда вам откроется поистине фантастический панорамный вид на весь Грозный и окрестные посёлки. Я одолжу 8-кратный бинокль, чтобы вы смогли рассмотреть горные пейзажи в деталях.

Организационные детали

  • Соблюдайте принятый в республике дресс-код. Не надевайте чрезмерно откровенные наряды, мини-юбки и короткие шорты.
  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Махачкале или Каспийске, услуги гида, проезд на территорию «Лестницы в небо».
  • Если туристы проживают в Каспийске, начало экскурсии будет на полчаса раньше.

Дополнительные расходы

  • Смотровая площадка комплекса «Грозный-Сити» — 200 руб. /чел.
  • Обед в ресторане.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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