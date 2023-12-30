Добрый Новый год в Дагестане
Побываем в настоящей дагестанской пустыне, прокатимся с ветерком на катере, познакомимся с местными жителями и прочувствуем особое кавказское гостеприимство. А еще при желании вы сможете отметить новогоднюю ночь в ресторане с яркой шоу-программой.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище
Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Наше путешествие мы начинаем с потрясающих мест, и открывает его поездка в легендарный Сулакский каньон. Он является не только самым глубочайшим каньоном в Европе, но и одной из главных природных достопримечательностей Дагестана.
По дороге на Сулакский каньон нас ждет золотой памятник Дагестана — бархан Сарыкум. Побываем в мини-пустыне, сделаем прекрасные фотографии, побегаем по песку, получим заряд энергии от здешней обстановки.
Обед мы организовали на одной из лучших форелевых ферм. Вы сможете попробовать самую свежую, полезную и натуральную рыбу.
Это место получает с каждым днём всё больше и больше положительных отзывов, мы тоже постараемся насладиться трапезой и получим восхитительные эмоции.
Далее поедем до самой верхней точки каньона в пгт. Дубки. Со смотровой площадки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой каньона.
И напоследок заедем к Чиркейскому водохранилищу, где сделаем сказочные фото с красивым видом. Прокатимся с ветерком на катере по ущельям водохранилища и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото!
После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение в отель на берегу Каспийского моря, рядом с центральной набережной на одной из основных улиц г. Дербента.
Свободный вечер.
Новогодний Дербент, крепость Нарын-Кала и иммерсивная трапеза в этнодоме
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу «Новогодний Дербент».
Сегодня мы познакомимся с главной дагестанской крепостью — Нарын-Кала, с её загадками, мощными стенами, потайными местами и панорамными видами на город.
С крепости спустимся на улочки Старого города, заглянем в необычную Джума-мечеть.
Вы увидите традиционные для Востока подземные бани (Девичьи бани), место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).
Посетим Дербентский рынок.
Прогуляемся по модерновому авеню вдоль крепостной стены.
Пройдем по улице «Счастливых людей» и загадаем желание.
Завершим путешествие самой вкусной едой в Дагестане на иммерсивной трапезе в этнодоме.
Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана.
Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов! Также для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду.
За чаепитием поделимся самыми красивыми событиями уходящего 2023 года и загадаем желания!
Свободное время. Подготовка к встрече Нового года 2024.
За дополнительную плату вы можете заказать праздничный ужин в ресторане: новогодняя ночь в ресторане «Хаял» с 22:00 до 4:00. Шоу-программа:
- диджей;
- Дед Мороз и Снегурочка;
- салют в 00:00;
- участие артистов Дагестанской эстрады;
- конкурсы;
- подарки;
- розыгрыши;
- танцоры;
- шоу от повара;
- самоварный чай;
- прямой эфир;
- дискотека 80.
Стоимость — от 1500 руб.
Экраноплан «Лунь», Хучни, мастер-классы
Завтрак.
Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!
Мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем экокухню Кавказа.
По дороге мы остановимся для фото на фоне легендарного «каспийского монстра» — «Лунь», самого большого в мире ракетоносца-экраноплана. Отличное пополнение нашего курортного альбома!
Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.
Осмотр Хучнинской крепости «Семи братьев и одной сестры».
Крепость окружена многочисленными легендами.
Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.
Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду.
Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Трансфер обратно в отель, свободное время.
Водопад Тобот, озеро Мочох, Каменная чаша
Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана, на высоту 2000 метров над уровнем моря — в Хунзах! Родину воинов и поэтов.
Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот.
Водопад украшает собой Хунзахское плато.
Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный!
Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки.
Здесь же располагается и смотровая площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид!
Мы посетим село Мочох.
Там увидим живописное горное озеро на высоте больше полутора тысяч метров над уровнем моря. И каждую зиму горное озеро на окраине села превращается в каток.
Отведаем вкусный домашний обед с красивыми видами на озеро.
Релакс на озере Мочох (зимние покатушки на ватрушках, катание на коньках, катание на лошадях, зимнее чаепитие из самовара).
Дышим свежим горным воздухом, набираемся сил, отдыхаем, фотографируемся, чувствуем себя свободными от городской суеты!
Посетим с вами экстрим-парк Матлас и прогуляемся под Ханскими водопадами. Также посетим вместе с вами красивейшее место с названием Каменная чаша.
Вечером — отъезд в Дербент. Свободный вечер.
Махачкала, Джума-мечеть, интерактивный музей «Россия - моя история»
Завтрак в гостинице. Сбор группы с вещами. Переезд в Махачкалу.
Познакомимся с Махачкалой — столицей Республики Дагестан, южным форпостом России.
Махачкала — столица молодая. Городу нет и двухсот лет, однако истории тут хранится столько, что хватит на много-много городов.
Посетим смотровую площадку в Тарки-Тау, откуда открывается прекрасный вид и весь город предстает как на ладони.
Посетим Джума-мечеть.
Пообедаем в национальном кафе с блюдами национальной кухни.
Посетим современный интерактивный музей «Россия — моя история».
Прогуляемся по набережной под звук прибоя.
Посетим знаменитый рынок в Махачкале.
Купим подарки себе и родным.
После — отправляемся в аэропорт и домой, влюбленные в Дагестан и с огромным желанием вернуться, отдыхать, исследовать и узнавать его больше и больше!
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Бриз».
Отель «Бриз» на берегу Каспийского моря, расположенный рядом с центральной набережной города Дербента — одного из любимых прогулочных мест гостей этого города.
Варианты проживания
Бриз
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в гостинице (4 ночи, г. Дербент)
- Питание, указанное в программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (ужины, примерно 600 руб. /чел.)
- Праздничный ужин — 4000 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ), 1/1
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для поездок в горы (можно спортивные костюмы, джинсы, штаны, платья, юбки, футболки, кофты), но не короткая, не обтягивающая;
- удобная обувь (не подходят каблуки, городская обувь, которую вам жалко испачкать/поцарапать), идеальны будут кроссовки/кеды/спортивные сандалии;
- паспорт;
- зарядное устройство;
- личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое;
- головной убор;
- советуем взять с собой дождевик, так как погода в горах очень переменчива;
- обязательно при себе имейте больше наличных средств, так как в сёлах нет приема банковских карт, развлечения оплачиваются только наличкой.
- Где и когда начинается и заканчивается тур?
Начало тура в аэропорту Махачкалу до 12:00.
Для тех, кто приехал заранее, точка сбора будет в Махачкале на южной автостанции.
- Куда и кому отдавать остаток за тур?
Остаток отдаете гиду на месте, в первый день тура.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору