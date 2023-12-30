1 день

Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище

Рекомендуемое время прилета — до 12:00.

Наше путешествие мы начинаем с потрясающих мест, и открывает его поездка в легендарный Сулакский каньон. Он является не только самым глубочайшим каньоном в Европе, но и одной из главных природных достопримечательностей Дагестана.

По дороге на Сулакский каньон нас ждет золотой памятник Дагестана — бархан Сарыкум. Побываем в мини-пустыне, сделаем прекрасные фотографии, побегаем по песку, получим заряд энергии от здешней обстановки.

Обед мы организовали на одной из лучших форелевых ферм. Вы сможете попробовать самую свежую, полезную и натуральную рыбу.

Это место получает с каждым днём всё больше и больше положительных отзывов, мы тоже постараемся насладиться трапезой и получим восхитительные эмоции.

Далее поедем до самой верхней точки каньона в пгт. Дубки. Со смотровой площадки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой каньона.

И напоследок заедем к Чиркейскому водохранилищу, где сделаем сказочные фото с красивым видом. Прокатимся с ветерком на катере по ущельям водохранилища и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото!

После всех приключений и культурных наслаждений мы едем на размещение в отель на берегу Каспийского моря, рядом с центральной набережной на одной из основных улиц г. Дербента.

Свободный вечер.