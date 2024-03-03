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Авторский тур
2 дня 10 часов
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Начало: Только после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дагестан на максималках с Максом
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: См. календарь
30 сен в 10:00
44 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария3 марта 2024Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»Моя поездка в Дагестан была не запланирована. Поэтому хотелось, чтобы некто знающий местность спланировал отдых мне предусмотрев переезды, проживание, питание
- ТТатьяна6 декабря 2023Знакомство с Дагестаном All inclusive - душевный турЭто было просто замечательное путешествие! Забота и поддержка чувствовались ещё до начала тура - готовы были во всем помочь и
- ЗЗульфия23 октября 2023Знакомство с Дагестаном All inclusive - душевный турВсем доброго дня. Брали тур в Дагестан на 5 дней с 16 по 20.10.23. Погода отличная, виды потрясающие. Гиды- Султанмурад и Магомед-
- ЮЮлия4 сентября 2023Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дняНаше 3х дневное путешествие началось сразу с аэропорта. Спасибо гиду Мураду который организовал этот тур и с комфортом возил по всем достопримечательностям Дагестана. Шикарные виды гор, водопадов и очень тёплый приём в гостевых домах никого не оставят равнодушным. Рекомендую.
- ШШурыгина24 августа 2023Дагестанский экспресс - главные места за 3 дняЗамечательная команда, лучший гид Мурад. Увидели всё что было указано в туре и чуть даже больше, лучшее размещение, домашние обеды
- ССветлана11 апреля 2023Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дняДагестан страна суровых скал и ооочень душевных людей. Спасибо за возможность в короткий срок насладиться красотой этого края. Особое спасибо нашему сопровождающему Мураду и за высокий профессионализм, и за терпение, и за чуткость. Нам понравилось
- ННикита8 ноября 2022Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дняПровёл несколько дней в горах в комфортных условиях и с интересным собеседником. Получил представление о регионе из уст его жителя,
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Однодневные из Иркутска»
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