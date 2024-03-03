Однодневные из Иркутска – туры в Махачкале

Найдено 3 тура в категории «Однодневные из Иркутска» в Махачкале, цены от 25 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Авторский тур
2 дня 10 часов
16 отзывов
Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
Начало: Только после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 500 за человека
Дагестан на максималках с Максом
Авторский тур
5 дней
Дагестан на максималках с Максом
Начало: Аэропорт Махачкалы
Расписание: См. календарь
30 сен в 10:00
44 000 за человека
Швейцария по-дагестански: едем в горы
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Швейцария по-дагестански: едем в горы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    3 марта 2024
    Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
    Моя поездка в Дагестан была не запланирована. Поэтому хотелось, чтобы некто знающий местность спланировал отдых мне предусмотрев переезды, проживание, питание
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    и, конечно, самые лучшие локации. Чтобы это было адекватно по цене и желательно уложиться в несколько праздничных дней. И, считаю, мне реально повезло, увидев в сети контакт организатора джип-туров по Дагестану- Мухтара! Я как опытны турист с многолетним стажем. И, мне реально не к чему придраться! Тур спланирован идеально! За несколько дней я увидела наверное, the best локации! Питалась в ресторанчиках очень вкусными местными и не только блюдами в огромных порциях, 3 раза в день. Кухня - от Бога! Ночевала в достойных гостевых домах, ни в чем не нуждаясь. Каталась в комфортных джипах, останавливаясь там, где считала необходимым сделать фото. А сами достопримечательности, их так много и все такие особенные, впечатлительные, что теперь можно полгода смело выклалывать новые фото, смакуя каждую локацию с удивительно-интересной историей. При том, что сами горы поражают своим величием! Хотелось бы отметить еще раз нашего гида в горах Мухтара. Очень впечатлили его осведомленные рассказы с множеством деталей на каждой локации. Столько ущелий, водопадов, каньонов, ГЭС, теснин, исторических аулов, даже экстрим на лодках! Множество историй о традициях, обычаях разных наций Дагестана. Знание местностей изнутри. Нам было очень интересно, познавательно, что-то в новинку! В целом, огромная благодаоность Мухтару!!

  • Т
    Татьяна
    6 декабря 2023
    Знакомство с Дагестаном All inclusive - душевный тур
    Это было просто замечательное путешествие! Забота и поддержка чувствовались ещё до начала тура - готовы были во всем помочь и
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    посоветовать: где остановится, как добраться, куда пойти вечером. Я ехала в тур одна и немного переживала, но очень зря. Компания у нас собралась потрясающая! А наш гид Магомед - я просто восхищена! Человек с прекрасным чувством юмора, у нас было полное погружение в культуру и красоту Дагестана, и все это так легко, живо, интересно и красочно) Никаких скучных экскурсий, только увлекательные живые истории. При этом Магомед настолько хорошо понимает туристов, что наши желания он угадывал казалось ещё до того, как мы успевали о них подумать)) Моя поездка была спонтанной, но все прошло настолько классно, что я просто в восторге! Очень красиво, при этом в конце ноября совсем немного туристов. Мы были на экскурсии в Дербенте, видели Лунь, а потом жили в горах в Гунибе (безумно красивое место) и каждый день ездили в разные места, любовались горами, водопадами, горными аулами, рассветами и закатами, пробовали вино, срывали с дерева хурму, а вечером даже могли посидеть с гитарой)) А ещё нам очень вкусно и очень-очень-очень много кормили! Мы удивлялись кавказскому гостеприимству. Я бы хотела ещё приехать в Дагестан, тур получился действительно душевный и очень веселый!

  • З
    Зульфия
    23 октября 2023
    Знакомство с Дагестаном All inclusive - душевный тур
    Всем доброго дня. Брали тур в Дагестан на 5 дней с 16 по 20.10.23. Погода отличная, виды потрясающие. Гиды- Султанмурад и Магомед-
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    чудесные люди, знающие и любящие свою республику, супер водители. Путешествовали в комфортабельных автомобилях, жили в Гунибе. Местная кухня выше всяких похвал, а Мадина встречала нас как родных. Всем от души рекомендую. Ребятам всех процветания, много туристов и всех благ!

  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2023
    Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
    Наше 3х дневное путешествие началось сразу с аэропорта. Спасибо гиду Мураду который организовал этот тур и с комфортом возил по всем достопримечательностям Дагестана. Шикарные виды гор, водопадов и очень тёплый приём в гостевых домах никого не оставят равнодушным. Рекомендую.
  • Ш
    Шурыгина
    24 августа 2023
    Дагестанский экспресс - главные места за 3 дня
    Замечательная команда, лучший гид Мурад. Увидели всё что было указано в туре и чуть даже больше, лучшее размещение, домашние обеды
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    и ужины, мастер класс Лезгинки, всё просто великолепно, советую всем не пожалеете, не откладывайте своё приключение увидеть красоты Дагестана с "ASSA TRAVEL" Команда бомбическая лучшие гиды, всё для людей. Огромное спасибо "ASSA TRAVEL" И отдельное спасибо Полине организатору, а также нашему гиду Мураду вы в моём ❤ вместе с Дагестаном.

  • С
    Светлана
    11 апреля 2023
    Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
    Дагестан страна суровых скал и ооочень душевных людей. Спасибо за возможность в короткий срок насладиться красотой этого края. Особое спасибо нашему сопровождающему Мураду и за высокий профессионализм, и за терпение, и за чуткость. Нам понравилось
  • Н
    Никита
    8 ноября 2022
    Путешествие по сказочным местам Дагестана на 3 дня
    Провёл несколько дней в горах в комфортных условиях и с интересным собеседником. Получил представление о регионе из уст его жителя,
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    узнал что-то новое для себя о истории тех мест, которые удалось посетить, да и о Кавказе в целом. В гостевых домах радушно встречали и щедро угощали. Мини путешествием доволен)

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Однодневные из Иркутска»

Самые популярные туры этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в горах Дагестана: полная перезагрузка «все включено»
  2. Дагестан на максималках с Максом
  3. Швейцария по-дагестански: едем в горы
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Село Гуниб
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Водопад Тобот
  8. Карадахская теснина
  9. Хунзах
  10. Каменная чаша
Сколько стоит тур в Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Однодневные из Иркутска" можно забронировать 3 тура от 25 500 до 44 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Махачкале на 2024 год по теме «Однодневные из Иркутска», 16 ⭐ отзывов, цены от 25500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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