Индивидуальный тур по Чеченской республике из Махачкалы - все включено

Чечня — один из самых архитектурно впечатляющих регионов страны.

Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать три её жемчужины — Грозный, Шали и Аргун, где вас ждут величественные мечети, современные комплексы и живописные парки.
Описание экскурсии

Три Жемчужины Чечни: Грозный, Шали, Аргун Чечня по праву считается одним из самых красивых в архитектурном плане субъектов Российской Федерации. Вместе с нами вы посетите три города — Грозный, Шали и Аргун — увидите много красивых мест и достопримечательностей. Грозный-Сити — комплекс небоскребов в Грозном, расположенный в центре города по проспекту имени Ахмата Кадырова, на берегу реки Сунжа. Цветочный парк располагается в центре Грозного. Его площадь составляет 4,5 га. Название парку дали посаженные на его территории 150 тысяч цветов, которые размещены на 467 металлических конструкциях. В парке действует фонтан, украшенный национальными башнями. Мечеть «Сердце Чечни» — мечеть в центре Грозного, одна из крупнейших и красивейших в России и Европе. Наружные и внутренние стены мечети отделаны мрамором. Расписывали мечеть мастера из Турции. Для написания узоров и аятов (текстов) из Корана мастера использовали напыление из золота высшей пробы. Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда — построенная в XXI веке в центре Шали мечеть. Самая большая мечеть в Европе, вмещает до 30 тысяч человек, а прилегающая территория — до 70 тысяч. Здание имеет купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра. На площади 5 гектаров устроена парковая зона с 12 фонтанами. Мечеть «Аймани Кадыровой» построена в стиле хай-тек в городе Аргун и является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами. Важная информация:
  • Экскурсия проводится индивидуально по принципу «все включено».
  • С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки.
  • Есть возможность увеличить группу до 7 человек.

Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Грозный
  • Грозный-Сити
  • Цветочный парк
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Мечеть «Гордость Мусульман»
  • Мечеть «Аймани Кадыровой»
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Трансфер
  • Обед
  • Билеты в Грозный-Сити
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Махачкала (любая точка по выбору туриста)
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в любой день, удобное для вас время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится индивидуально по принципу «все включено»
  • С города Махачкала мы забираем и привозим людей с любой точки
  • Есть возможность увеличить группу до 7 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Махачкалы

