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Душевное путешествие в Хунзах из Махачкалы

Открыть красоту, историю и гастрономию одного из самых красивых районов горного Дагестана
В уютном путешествии группой до 7 человек вы отправитесь в знаменитый Хунзахский район — край сказочных теснин, высоких водопадов, бескрайних плато и горных рельефов.

Перед вами развернётся богатое прошлое древнего Аварского ханства и яркая этническая палитра местных народов. Вы отведаете вкусные блюда национальной кухни. А по дороге посетите живописное Ирганайское водохранилище.
4.8
112 отзывов
Душевное путешествие в Хунзах из Махачкалы
Душевное путешествие в Хунзах из Махачкалы
Душевное путешествие в Хунзах из Махачкалы

Описание экскурсии

🏞 Путь из Махачкалы пройдёт через знаменитый Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель России. Горные серпантины станут особой частью приключения, а сопровождать вас будут чудесные пейзажи и истории края.

🏞 Наша первая остановка — Гимринская башня, или башня имама Шамиля, где вы услышите о знаковой фигуре Дагестана.

🏞 Далее отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Вы рассмотрите водоём с разных ракурсов и сделаете яркие снимки бирюзовых вод на фоне массивных чёрных скал.

🏞 И вот мы в Хунзахском районе! Красивейшем уголке Дагестана, где просто не могли не родиться талантливые поэты и писатели. Вы побываете на родине Расула Гамзатова и Фазу Алиевой. Окинете взглядом красоты Хунзахского плато и увидите самый высокий водопад в республике — Тобот. Познакомитесь с историей столицы Аварского ханства и необычной этнографией Хунзаха. А также осмотрите крепость 19 века.

🏞 Кроме того, вы посетите водопад Матлас — и не просто полюбуетесь им снаружи, но и встанете за водными потоками. Зрелище фантастическое!

🏞 И дополнит ваши впечатления ещё одна достопримечательность района — Каменная чаша. В тёплое время года здесь приятно укрыться от жары, но главное, это, конечно, виды теснины. В том, что не зря её называют природным чудом Дагестана, вы убедитесь сами.

🥘 В течение дня мы остановимся на обед в одном из проверенных заведений. Вы отведаете самые вкусные, сытные и полезные блюда национальной кухни. В нашем меню:
Чуду — лепёшка с различными начинками (картофель, творог, тыква, шпинат, листья бурака, крапива и другие).
Абрикосовая каша с урбечом — настоящий кладезь витаминов и блюдо, которое покорило многих гурманов. О полезных свойствах этого волшебного продукта вы узнаете при встрече.
— Ну и как же без ароматного чая на травах! Душистый напиток горного края — непременный атрибут уютного путешествия по Дагестану.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортных минивэнах Honda Elysion, Toyota Ipsum или Toyota Alphard
  • Экскурсию для вас проведу я или гид-водитель из команды
  • Транспорт включён в стоимость экскурсии
  • Обед оплачивается дополнительно
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате для компании до 7 человек, стоимость составит 18 000 руб., детали уточняйте в переписке

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Али Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заира
Заира — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 810 туристов
Всем привет! Я представлю небольшую команду дагестанских гидов, влюблённых в свой край. Наша земля — это «скрижали чудес», которые таятся в горах, реках, водопадах и озёрах. Это богатая древняя история,
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колоритная гастрономия и душевные люди. Мы постараемся оставить у вас самые тёплые воспоминания и впечатления от посещения нашего родного гостеприимного края. И после встречи будем ждать вашего возвращения — ведь Дагестан будет звать вас, оставивших здесь частичку своего сердца.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 112 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
103
4
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2
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Г
Первый раз в Дагестане и это была наша первая экскурсия. Всё прошло отлично. Отдельное спасибо Абдулле, который рассказал нам о Республике, традициях и обычаях. Кратко освещал каждую локацию, а так же подсказывал, где находятся самые впечатляющие виды. Всё сопровождалось шутками и весельем, поэтому скучать было некогда
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В
Экскурсия превзошла все ожидания! Как будто в сказке побывали. До чего же красивые места и виды нам показали. Огромное спасибо организаторам и гиду Абдуле. Все было безопасно, интересно. Мы остались довольны на все 100%!
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Елена
Было захватывающее путешествие с гидом Гасаном! Он прекрасно погрузил нас в атмосферу истории Хунзаха. Его харизма и темперамент "завораживающие"действовал на нас! Представляете: питерские туристы танцевали лезгинку в горах на закате солнца и пили ароматный кофе! Сын сказал, что вкуса кофе не помнит, но это был лучший кофе в его жизни! Спасибо за доставленную радость!
Было захватывающее путешествие с гидом Гасаном! Он прекрасно погрузил нас в атмосферу истории Хунзаха. Его харизма
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Яна
Всё прошло просто замечательно! Спасибо большое Мухаммаду за интереснейшую экскурсию! Обязательно приедем еще🥰
Всё прошло просто замечательно! Спасибо большое Мухаммаду за интереснейшую экскурсию! Обязательно приедем еще🥰
Всё прошло просто замечательно! Спасибо большое Мухаммаду за интереснейшую экскурсию! Обязательно приедем еще🥰
Всё прошло просто замечательно! Спасибо большое Мухаммаду за интереснейшую экскурсию! Обязательно приедем еще🥰
Всё прошло просто замечательно! Спасибо большое Мухаммаду за интереснейшую экскурсию! Обязательно приедем еще🥰
Всё прошло просто замечательно! Спасибо большое Мухаммаду за интереснейшую экскурсию! Обязательно приедем еще🥰
Всё прошло просто замечательно! Спасибо большое Мухаммаду за интереснейшую экскурсию! Обязательно приедем еще🥰
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Н
11.09 ездили на экскурсию с гидом Омаром. Замечательная поездка, места красивейшие, спасибо нашему гиду, отличный парень, много всего интересного рассказал и показал. Единственное, что немного омрачило поездку - это дождь
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и 13 градусов в Хунзахе. Из-за низких облаков не видно было водопады и остальные красоты. Немного подмерзли и промокли ноги.
Маршрут однозначно рекомендую, в хорошую погоду там оооочень красиво.
Отдельную благодарность хочу выразить организатору Заире т. к. изначально должны были ехать 07.09, но я заболела. Попросила перенести экскурсию на 11.09. Без проблем договорились, за что очень благодарна!

11.09 ездили на экскурсию с гидом Омаром. Замечательная поездка, места красивейшие, спасибо нашему гиду, отличный парень,
11.09 ездили на экскурсию с гидом Омаром. Замечательная поездка, места красивейшие, спасибо нашему гиду, отличный парень,
11.09 ездили на экскурсию с гидом Омаром. Замечательная поездка, места красивейшие, спасибо нашему гиду, отличный парень,
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У
Добрый день! 27го сентября были на экскурсии,сопровождал нас гид-водитель Ахмад. Очень душевный,спокойный день нам не омрачил туман. прекрасные виды,шикарные обзоры. Благодарим нашего гида,желаем больше приятных путешественников🙂Заире также огромное спасибо за организацию нашего дня🫶🏻мы знаем теперь к кому обращаться и кого рекомендовать 💯.
Добрый день! 27го сентября были на экскурсии,сопровождал нас гид-водитель Ахмад. Очень душевный,спокойный день нам не омрачил
Добрый день! 27го сентября были на экскурсии,сопровождал нас гид-водитель Ахмад. Очень душевный,спокойный день нам не омрачил
Добрый день! 27го сентября были на экскурсии,сопровождал нас гид-водитель Ахмад. Очень душевный,спокойный день нам не омрачил
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