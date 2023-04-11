Открыть красоту, историю и гастрономию одного из самых красивых районов горного Дагестана
Перед вами развернётся богатое прошлое древнего Аварского ханства и яркая этническая палитра местных народов. Вы отведаете вкусные и полезные блюда национальной кухни. А по дороге посетите живописное Ирганайское водохранилище.
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Описание
Что вас ожидает
🏞 Путь из Махачкалы пройдёт через знаменитый Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель России. Горные серпантины станут особой частью приключения, а сопровождать вас будут чудесные пейзажи и истории края.
🏞 Наша первая остановка — Гимринская башня, или башня имама Шамиля, где вы услышите о знаковой фигуре Дагестана.
🏞 Далее отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Вы рассмотрите водоём с разных ракурсов и сделаете яркие снимки бирюзовых вод на фоне массивных чёрных скал.
🏞 И вот мы в Хунзахском районе! Красивейшем уголке Дагестана, где просто не могли не родиться талантливые поэты и писатели. Вы побываете на родине Расула Гамзатова и Фазу Алиевой. Окинете взглядом красоты Хунзахского плато и увидите самый высокий водопад в республике — Тобот. Познакомитесь с историей столицы Аварского ханства и необычной этнографией Хунзаха. А также осмотрите крепость 19 века.
🏞 Кроме того, в путешествии вы посетите водопад Матлас — и не просто полюбуетесь им снаружи, но и встанете за водными потоками. Зрелище фантастическое!
🏞 И дополнит ваши впечатления ещё одна достопримечательность района — Каменная чаша. В тёплое время года здесь приятно укрыться от жары, но главное, это, конечно, виды теснины. В том, что не зря её называют природным чудом Дагестана, вы убедитесь сами.
🥘 В течение дня мы остановимся на обед в одном из проверенных заведений. Вы отведаете самые вкусные, сытные и полезные блюда национальной кухни. В нашем меню:
— Чуду — мучное изделие с различными начинками (картофель, творог, тыква, шпинат, листья бурака, крапива и другие).
— Абрикосовая каша с урбечем — настоящая кладезь витаминов и блюдо, которое покорило многих гурманов. О полезных свойствах этого волшебного продукта вы узнаете при встрече.
— Ну и как же без ароматного чая на травах! Душистый напиток горного края — непременный атрибут уютного путешествия по Дагестану.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортных минивэнах Honda Elysion, Toyota Ipsum или Toyota Alphard
- Транспорт и вкусный национальный обед включены в стоимость
- Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате для компании до 7 человек, стоимость составит 18 000 руб., детали уточняйте в переписке
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Али Гаджи Акушинского
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.