В уютном путешествии группой до 7 человек вы отправитесь в знаменитый Хунзахский район — край сказочных теснин, высоких водопадов, бескрайних плато и горных рельефов. Перед вами развернётся богатое прошлое древнего Аварского ханства и яркая этническая палитра местных народов. Вы отведаете вкусные блюда национальной кухни. А по дороге посетите живописное Ирганайское водохранилище.

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Описание экскурсии

🏞 Путь из Махачкалы пройдёт через знаменитый Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель России. Горные серпантины станут особой частью приключения, а сопровождать вас будут чудесные пейзажи и истории края.

🏞 Наша первая остановка — Гимринская башня, или башня имама Шамиля, где вы услышите о знаковой фигуре Дагестана.

🏞 Далее отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Вы рассмотрите водоём с разных ракурсов и сделаете яркие снимки бирюзовых вод на фоне массивных чёрных скал.

🏞 И вот мы в Хунзахском районе! Красивейшем уголке Дагестана, где просто не могли не родиться талантливые поэты и писатели. Вы побываете на родине Расула Гамзатова и Фазу Алиевой. Окинете взглядом красоты Хунзахского плато и увидите самый высокий водопад в республике — Тобот. Познакомитесь с историей столицы Аварского ханства и необычной этнографией Хунзаха. А также осмотрите крепость 19 века.

🏞 Кроме того, вы посетите водопад Матлас — и не просто полюбуетесь им снаружи, но и встанете за водными потоками. Зрелище фантастическое!

🏞 И дополнит ваши впечатления ещё одна достопримечательность района — Каменная чаша. В тёплое время года здесь приятно укрыться от жары, но главное, это, конечно, виды теснины. В том, что не зря её называют природным чудом Дагестана, вы убедитесь сами.

🥘 В течение дня мы остановимся на обед в одном из проверенных заведений. Вы отведаете самые вкусные, сытные и полезные блюда национальной кухни. В нашем меню:

— Чуду — лепёшка с различными начинками (картофель, творог, тыква, шпинат, листья бурака, крапива и другие).

— Абрикосовая каша с урбечом — настоящий кладезь витаминов и блюдо, которое покорило многих гурманов. О полезных свойствах этого волшебного продукта вы узнаете при встрече.

— Ну и как же без ароматного чая на травах! Душистый напиток горного края — непременный атрибут уютного путешествия по Дагестану.

Организационные детали