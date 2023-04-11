Душевное путешествие в Хунзах - в мини-группе

Открыть красоту, историю и гастрономию одного из самых красивых районов горного Дагестана

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В уютном путешествии группой до 7 человек вы отправитесь в знаменитый Хунзахский район — край сказочных теснин, высоких водопадов, бескрайних плато и горных рельефов.

Перед вами развернётся богатое прошлое древнего Аварского ханства и яркая этническая палитра местных народов. Вы отведаете вкусные и полезные блюда национальной кухни. А по дороге посетите живописное Ирганайское водохранилище.
Душевное путешествие в Хунзах - в мини-группе
Душевное путешествие в Хунзах - в мини-группе
Душевное путешествие в Хунзах - в мини-группе
Душевное путешествие в Хунзах - в мини-группе
Душевное путешествие в Хунзах - в мини-группе
Душевное путешествие в Хунзах - в мини-группе
Душевное путешествие в Хунзах - в мини-группе
Душевное путешествие в Хунзах - в мини-группе
Душевное путешествие в Хунзах - в мини-группе
Душевное путешествие в Хунзах - в мини-группе
Ближайшие даты:
12
апр
13
апр
14
апр
15
апр
16
апр
17
апр
18
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏞 Путь из Махачкалы пройдёт через знаменитый Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель России. Горные серпантины станут особой частью приключения, а сопровождать вас будут чудесные пейзажи и истории края.

🏞 Наша первая остановка — Гимринская башня, или башня имама Шамиля, где вы услышите о знаковой фигуре Дагестана.

🏞 Далее отправимся к Ирганайскому водохранилищу. Вы рассмотрите водоём с разных ракурсов и сделаете яркие снимки бирюзовых вод на фоне массивных чёрных скал.

🏞 И вот мы в Хунзахском районе! Красивейшем уголке Дагестана, где просто не могли не родиться талантливые поэты и писатели. Вы побываете на родине Расула Гамзатова и Фазу Алиевой. Окинете взглядом красоты Хунзахского плато и увидите самый высокий водопад в республике — Тобот. Познакомитесь с историей столицы Аварского ханства и необычной этнографией Хунзаха. А также осмотрите крепость 19 века.

🏞 Кроме того, в путешествии вы посетите водопад Матлас — и не просто полюбуетесь им снаружи, но и встанете за водными потоками. Зрелище фантастическое!

🏞 И дополнит ваши впечатления ещё одна достопримечательность района — Каменная чаша. В тёплое время года здесь приятно укрыться от жары, но главное, это, конечно, виды теснины. В том, что не зря её называют природным чудом Дагестана, вы убедитесь сами.

🥘 В течение дня мы остановимся на обед в одном из проверенных заведений. Вы отведаете самые вкусные, сытные и полезные блюда национальной кухни. В нашем меню:
— Чуду — мучное изделие с различными начинками (картофель, творог, тыква, шпинат, листья бурака, крапива и другие).
— Абрикосовая каша с урбечем — настоящая кладезь витаминов и блюдо, которое покорило многих гурманов. О полезных свойствах этого волшебного продукта вы узнаете при встрече.
— Ну и как же без ароматного чая на травах! Душистый напиток горного края — непременный атрибут уютного путешествия по Дагестану.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортных минивэнах Honda Elysion, Toyota Ipsum или Toyota Alphard
  • Транспорт и вкусный национальный обед включены в стоимость
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате для компании до 7 человек, стоимость составит 18 000 руб., детали уточняйте в переписке

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Али Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Групповые
На машине
Можно с детьми
Выездные
На весь день
По Дагестану
Водопад Тобот
Популярные места
Природа и пейзажи
Хунзах
Гимринский тоннель
Матлас
Каменная чаша
Ирганайское водохранилище
Дом-музей Расула Гамзатова
Музеи
Гастрономические
Водные развлечения
На микроавтобусе

Похожие туры из Махачкалы

Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Аракани, Хунзах, Матлас: едем в Горный Дагестан и в гости к моему дяде
Посетить места из популярного маршрута и заехать в нетуристическое село, которое вас удивит
в вашем отеле в Махачкале
Завтра
12 апр
14 апр
15 апр
1500013 500 за всё до 4 чел.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и SUP-прогулка
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
10 часов
25 отзывов
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и SUP-прогулка
Счастье не за горами - оно в горах
в Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
Завтра
12 апр
13 апр
14 апр
1950015 600 за всё до 6 чел.
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Открыть древнюю историю Аварского ханства и влюбиться в величественные пейзажи края
12 апр
13 апр
16 апр
17 апр
12 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ