Дербент: история и современность

Откройте для себя Дербент — самый южный и один из самых древних городов России.

Исторические корни этого города уходят на 5000 лет в прошлое, несмотря на официальную дату основания в 2000 лет.

Погрузитесь в богатую историю и уникальную атмосферу, которая подарит вам незабываемые впечатления и эмоции.
1 отзыв
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Начнем наше путешествие с визита в старинную крепость Нарын-Кала — символ Дагестана и одну из его главных достопримечательностей. Затем направимся в старый город, чтобы посетить Джума-мечеть, признанную самой древней на территории России и постсоветского пространства. Следующим пунктом станет Церковь Святого Всеспасителя в армянском квартале, воздвигнутая на месте часовни, где в 1850-е годы находился в ссылке армянский ученый Г. М. Сундукян. Завершим экскурсию посещением уникального военного корабля «Лунь», музейного экспоната и визитной карточки Дербента. Эта поездка позволит вам погрузиться в древнюю историю Дербента и познакомиться с его уникальными археологическими и культурными сокровищами.

Ежедневно. Время начала экскурсии согласовывается заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Цитадель Нарын-кала
  • Армянская церковь
  • Набережная Дербента
  • Дербентская Джума
  • Музей «Девичья баня»
  • Старый город «Магалы»
  • Домик Петра I
  • Экраноплан «Лунь»
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу с места вашего проживания
Завершение: По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
18 авг 2025
Побывали в очень интересных локациях. Увидели экраноплан "Лунь", впечатляет, стоит хоть раз посмотреть на это грандиозное сооружение)) Так же посетили крепость Нарын-кала, шикарные панорамы, максимально атмосферно! Заехали в армянскую церковь,
читать дальше

которая в данный момент является музеем, но от этого не менее впечатляет историей и красотой. В завершении прогулялись по набережной, очень уютной и благоустроенной. В целом город чудесный! Остались только положительные впечатления. Сопровождающий гид очень доброжелательный, открытый и позитивный. Отвечал на все вопросы👍 Благодаря ему путешествие было комфортным и интересным.

