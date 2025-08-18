Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя Дербент — самый южный и один из самых древних городов России.



Исторические корни этого города уходят на 5000 лет в прошлое, несмотря на официальную дату основания в 2000 лет.



Погрузитесь в богатую историю и уникальную атмосферу, которая подарит вам незабываемые впечатления и эмоции. 5 1 отзыв

Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле Когда Ежедневно. Время начала экскурсии согласовывается заранее. 10 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Начнем наше путешествие с визита в старинную крепость Нарын-Кала — символ Дагестана и одну из его главных достопримечательностей. Затем направимся в старый город, чтобы посетить Джума-мечеть, признанную самой древней на территории России и постсоветского пространства. Следующим пунктом станет Церковь Святого Всеспасителя в армянском квартале, воздвигнутая на месте часовни, где в 1850-е годы находился в ссылке армянский ученый Г. М. Сундукян. Завершим экскурсию посещением уникального военного корабля «Лунь», музейного экспоната и визитной карточки Дербента. Эта поездка позволит вам погрузиться в древнюю историю Дербента и познакомиться с его уникальными археологическими и культурными сокровищами.

Ежедневно. Время начала экскурсии согласовывается заранее. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Цитадель Нарын-кала

Армянская церковь

Набережная Дербента

Дербентская Джума

Музей «Девичья баня»

Старый город «Магалы»

Домик Петра I

Экраноплан «Лунь» Что включено Транспорт

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Обед Где начинаем и завершаем? Начало: Заберу с места вашего проживания Завершение: По договоренности с туристом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно. Время начала экскурсии согласовывается заранее. Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.