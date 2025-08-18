Откройте для себя Дербент — самый южный и один из самых древних городов России.
Исторические корни этого города уходят на 5000 лет в прошлое, несмотря на официальную дату основания в 2000 лет.
Погрузитесь в богатую историю и уникальную атмосферу, которая подарит вам незабываемые впечатления и эмоции.
Исторические корни этого города уходят на 5000 лет в прошлое, несмотря на официальную дату основания в 2000 лет.
Погрузитесь в богатую историю и уникальную атмосферу, которая подарит вам незабываемые впечатления и эмоции.
Описание экскурсииНачнем наше путешествие с визита в старинную крепость Нарын-Кала — символ Дагестана и одну из его главных достопримечательностей. Затем направимся в старый город, чтобы посетить Джума-мечеть, признанную самой древней на территории России и постсоветского пространства. Следующим пунктом станет Церковь Святого Всеспасителя в армянском квартале, воздвигнутая на месте часовни, где в 1850-е годы находился в ссылке армянский ученый Г. М. Сундукян. Завершим экскурсию посещением уникального военного корабля «Лунь», музейного экспоната и визитной карточки Дербента. Эта поездка позволит вам погрузиться в древнюю историю Дербента и познакомиться с его уникальными археологическими и культурными сокровищами.
Ежедневно. Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитадель Нарын-кала
- Армянская церковь
- Набережная Дербента
- Дербентская Джума
- Музей «Девичья баня»
- Старый город «Магалы»
- Домик Петра I
- Экраноплан «Лунь»
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу с места вашего проживания
Завершение: По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время начала экскурсии согласовывается заранее.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
18 авг 2025
Побывали в очень интересных локациях. Увидели экраноплан "Лунь", впечатляет, стоит хоть раз посмотреть на это грандиозное сооружение)) Так же посетили крепость Нарын-кала, шикарные панорамы, максимально атмосферно! Заехали в армянскую церковь,
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии из Махачкалы
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопутешествие в Дербент
Дружеское путешествие по Дербенту идеально подойдёт для первого знакомства с Дагестаном! Прогуляйтесь по «улице счастливых людей» и узнайте о древних ремёслах
Начало: У суперамаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 08:00
16 окт в 08:00
18 окт в 08:00
4499 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
6 окт в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы в Дербент - на авто
Дербент - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Путешествие по его улочкам и крепостям подарит незабываемые впечатления
Начало: У ТЦ «Миркато»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.