По Царской дороге к красотам Дагестана Наш путь пройдет через Царскую дорогу, где проезжал Император Александр II после окончания Кавказской войны.

Мы проедем через самый длинный тоннель на территории РФ, а затем спустимся к Гимринской башне, где откроются виды красивых пейзажей. Увидим всю красоту Ирганайского водохранилища и отправимся на Салтинский водопад — мы сможем пройтись прямо под ним и прикоснуться к журчащему потоку!

После нас ждет вкусный национальный обед в одном из аулов и мастер класс по танцу лезгинка от гида. В конце экскурсии мы обязательно поднимемся к заброшенному аулу Гамсутль. Организационные детали • В зависимости от размера группы экскурсия пройдёт на минивэне или микроавтобусе.

Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.