Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад

Экскурсия по Каспийску: Мастер-класс по лезгинке и вкуснейший национальный обед

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Путешествие по знаковым местам Дагестана.

Вы спуститесь к Гимринской башне, пройдете под Салтинским водопадом, полюбуетесь Ирганайским водохранилищем, а еще попробуете вкуснейший национальный обед и научитесь лезгинке! Тур проводится на комфортабельных минивэнах и микроавтобусах.
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
Ближайшие даты:
6
сен
9
сен
10
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13
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16
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даты

Что вас ожидает:

  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибское ГЭС
  • Гуниб
  • Салтинский водопад
  • Гамсутль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По Царской дороге к красотам Дагестана Наш путь пройдет через Царскую дорогу, где проезжал Император Александр II после окончания Кавказской войны.
Мы проедем через самый длинный тоннель на территории РФ, а затем спустимся к Гимринской башне, где откроются виды красивых пейзажей. Увидим всю красоту Ирганайского водохранилища и отправимся на Салтинский водопад — мы сможем пройтись прямо под ним и прикоснуться к журчащему потоку!
После нас ждет вкусный национальный обед в одном из аулов и мастер класс по танцу лезгинка от гида. В конце экскурсии мы обязательно поднимемся к заброшенному аулу Гамсутль. Организационные детали • В зависимости от размера группы экскурсия пройдёт на минивэне или микроавтобусе.
Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

по календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транфер
  • Водитель
  • Обед
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкалы, ул. Буганова 14
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: по календарю
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Важная информация
  • В зависимости от размера группы экскурсия пройдёт на минивэне или микроавтобусе. Транспорт, обед включён в стоимость.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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