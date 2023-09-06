Экскурсия по Каспийску: Мастер-класс по лезгинке и вкуснейший национальный обед
Путешествие по знаковым местам Дагестана.
Вы спуститесь к Гимринской башне, пройдете под Салтинским водопадом, полюбуетесь Ирганайским водохранилищем, а еще попробуете вкуснейший национальный обед и научитесь лезгинке! Тур проводится на комфортабельных минивэнах и микроавтобусах.
Вы спуститесь к Гимринской башне, пройдете под Салтинским водопадом, полюбуетесь Ирганайским водохранилищем, а еще попробуете вкуснейший национальный обед и научитесь лезгинке! Тур проводится на комфортабельных минивэнах и микроавтобусах.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибское ГЭС
- Гуниб
- Салтинский водопад
- Гамсутль
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По Царской дороге к красотам Дагестана Наш путь пройдет через Царскую дорогу, где проезжал Император Александр II после окончания Кавказской войны.
Мы проедем через самый длинный тоннель на территории РФ, а затем спустимся к Гимринской башне, где откроются виды красивых пейзажей. Увидим всю красоту Ирганайского водохранилища и отправимся на Салтинский водопад — мы сможем пройтись прямо под ним и прикоснуться к журчащему потоку!
После нас ждет вкусный национальный обед в одном из аулов и мастер класс по танцу лезгинка от гида. В конце экскурсии мы обязательно поднимемся к заброшенному аулу Гамсутль. Организационные детали • В зависимости от размера группы экскурсия пройдёт на минивэне или микроавтобусе.
Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
по календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транфер
- Водитель
- Обед
- Что не входит
- Еда и напитки
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкалы, ул. Буганова 14Завершение: Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: по календарюЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
- Важная информация
- В зависимости от размера группы экскурсия пройдёт на минивэне или микроавтобусе. Транспорт, обед включён в стоимость.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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