1 чел.
По популярности
Групповая
14 часов
Гамсутль и Салтинский водопад: погружение в историю и природу Дагестана
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по аулу-призраку Гамсутль и величественному Салтинскому водопаду в сердце Дагестана
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 000₽ за человека
Групповая
14 часов
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
Начало: По договоренности (Махачкала/Каспийск)
Расписание: В любой день, начало 08:30.
23 июня в 08:30
24 июня в 08:30
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: Исторический Дербент и Экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и уникальность экраноплана Лунь в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Призрачный аул Гамсутль
Начало: По договоренности
Расписание: 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Прогулка над пропастью: горные села Старый Кахиб и Гоор
Начало: Махачкала
Расписание: В любой день с 9.00
1 июля в 08:45
2 июля в 08:45
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
Начало: Махачкалы, ул. Буганова 14
Расписание: по календарю
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИя29 мая 2024У нас была групповая экскурсия в Кахиб и Гоор. Транспорт был комфортный, с удобными креслами и вентиляцией, раздавали воду в
- ММарина29 мая 2024Гид просто шикарный - Сабина, маршрут продуман очень хорошо, очень довольны, подъем не тяжёлый, виды огонь, чтобы на весь гамсутль
- ЮЮлия29 мая 2024Отличная экскурсия. Масса впечатлений. Красивые пейзажи. Отдельное спасибо гиду Екатерине.
- ААнна29 мая 2024Остались только положительные эмоции! Светлана - потрясающий гид, зажигалочка) комфортный автобус, вкусный обед, организация на 5+. Ценник более чем адекватный (по сравнению с другими турфирмами). Если бы ещё брали экскурсии, то точно в Амиров-тур. Вернулись ооочень уставшие, но довольные)
- ШШехонина27 мая 2024Спасибо Магомеду за экскурсию! Прекрасные локации, позитивный, доброжелательный и очень ответственный гид. Шикарные места. Я в восторге!!!
- ДДенис25 мая 2024Все понравилось. Магомеду огромное спасибо!
- ААнастасия23 мая 2024Были в апреле в Кахибе и Гооре. Виды год потрясающие,дух захватывало от этой красоты). Все было супер,спасибо гиду,все очень понравилось)
- ИИрина23 мая 2024Все очень понравилось, красивая природа, виды на горы и каньон, катание на катере.
- ССветлана22 мая 2024Экскурсия замечательная,очень интересная,природа / достопримечательности /вкусный обед, экскурсовод Будум интересно рассказает,дорога проходит не заметно. Кофе с урбичом действительно очень вкусно,есть с чем сравнить,обязательно попробуйте.
- ДДмитрий15 мая 2024Я в восторге от экскурсии. Всё очень понравилось. Красота гор завораживает. Магомеду огромное спасибо за проведённый тур. Море незабываемых эмоций
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На выходные»
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