Экскурсии выходного дня в Махачкале

Найдено 13 экскурсий в категории «На выходные» в Махачкале, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
843 отзыва
Гамсутль и Салтинский водопад: погружение в историю и природу Дагестана
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по аулу-призраку Гамсутль и величественному Салтинскому водопаду в сердце Дагестана
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 000 за человека
Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
268 отзывов
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
3 500 за человека
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
Начало: По договоренности (Махачкала/Каспийск)
Расписание: В любой день, начало 08:30.
23 июня в 08:30
24 июня в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, полное впечатлений и красивых видов
Начало: По договоренности
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Исторический Дербент и Экраноплан Лунь
Индивидуальная
11 часов
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Исторический Дербент и Экраноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и уникальность экраноплана Лунь в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Три в одном: загадочный Гамсутль, аул Гуниб и Салтинская пещера на джипе
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1700015 300 за всё до 5 чел.
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Путешествие в аул-призрак Гамсутль и к подземному водопаду
Погрузитесь в атмосферу забытого времени, посетив селение Гамсутль и величественный подземный водопад
Начало: Любое по договоренности с туристом
Расписание: Любой день по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 25 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Индивидуальная
11 часов
17 отзывов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду - Индивидуальный тур
Откройте тайны подземного водопада и исторический Гуниб в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время с 7 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 12 500 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Красоты Дагестана, водопады и высоты: горная долина Хунзахское плато
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Призрачный аул Гамсутль
Начало: По договоренности
Расписание: 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Прогулка над пропастью: горные села Старый Кахиб и Гоор
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Прогулка над пропастью: горные села Старый Кахиб и Гоор
Начало: Махачкала
Расписание: В любой день с 9.00
1 июля в 08:45
2 июля в 08:45
14 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
🚶 Пешая
Групповая
12 часов
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
Начало: Махачкалы, ул. Буганова 14
Расписание: по календарю
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ия
    29 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    У нас была групповая экскурсия в Кахиб и Гоор. Транспорт был комфортный, с удобными креслами и вентиляцией, раздавали воду в
    читать дальше

    бутылках. Гид Сабина интересно рассказывала про все места, где мы побывали, развлекала нас историями в дороге. За счёт периодических остановок дорога туда прошла легко, было достаточно времени на исследование и фотографии. Обед был вкусный и обильный. А вид с Гоора просто потрясный, захватывает дух. В целом нам все понравилось, было здорово.

  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Гид просто шикарный - Сабина, маршрут продуман очень хорошо, очень довольны, подъем не тяжёлый, виды огонь, чтобы на весь гамсутль
    читать дальше

    надо пройтись правее на самый вверх, также есть инстаграммные двери, лучше сразу туда идти, дом последнего жителя не очень интересно, еда,где кормят вообще пушка, ОБЯЗАТЕЛЬНО берите кофе на остановках, особенно советую Айс кофе убенч и раф убенч

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Отличная экскурсия. Масса впечатлений. Красивые пейзажи. Отдельное спасибо гиду Екатерине.
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
    Остались только положительные эмоции! Светлана - потрясающий гид, зажигалочка) комфортный автобус, вкусный обед, организация на 5+. Ценник более чем адекватный (по сравнению с другими турфирмами). Если бы ещё брали экскурсии, то точно в Амиров-тур. Вернулись ооочень уставшие, но довольные)
  • Ш
    Шехонина
    27 мая 2024
    Призрачный аул Гамсутль
    Спасибо Магомеду за экскурсию! Прекрасные локации, позитивный, доброжелательный и очень ответственный гид. Шикарные места. Я в восторге!!!
  • Д
    Денис
    25 мая 2024
    Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум на машине
    Все понравилось. Магомеду огромное спасибо!
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    Были в апреле в Кахибе и Гооре. Виды год потрясающие,дух захватывало от этой красоты). Все было супер,спасибо гиду,все очень понравилось)
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум на машине
    Все очень понравилось, красивая природа, виды на горы и каньон, катание на катере.
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
    Экскурсия замечательная,очень интересная,природа / достопримечательности /вкусный обед, экскурсовод Будум интересно рассказает,дорога проходит не заметно. Кофе с урбичом действительно очень вкусно,есть с чем сравнить,обязательно попробуйте.
  • Д
    Дмитрий
    15 мая 2024
    Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум на машине
    Я в восторге от экскурсии. Всё очень понравилось. Красота гор завораживает. Магомеду огромное спасибо за проведённый тур. Море незабываемых эмоций
    читать дальше

    за один день. Нам показали удивительные локации познакомили с историей Дагестана и поразили удивительной местной кухней. У нас на всё было достаточно времени, нас нигде не торопили, мы двигались в комфортном темпе на всех локациях, при этом успели увидеть все, что было запланировано. Масса впечатлений о Дагестане, благодаря этой экскурсии! Одназначно буду советовать всем друзьям, кто собирается посетить республику. Я в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
  2. Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
  3. Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
  4. Знакомство с Дагестаном: Сулакский каньон и бархан Сары-кум на машине
  5. Исторический Дербент и Экраноплан Лунь
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "На выходные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 3 000 до 25 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1243 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Махачкале на 2024 год на выходные, 1243 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам