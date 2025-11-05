Эта экскурсия — идеальный способ познакомиться с Махачкалой, если вы впервые в городе или хотите увидеть его с нового ракурса.
За три часа вы не только увидите главные достопримечательности, но и почувствуете характер города, его тепло и гостеприимство. Я, ваш гид, сделаю все, чтобы прогулка была легкой, интересной и запоминающейся!
Описание экскурсииПриглашаю вас на увлекательную экскурсию, которая откроет для вас Махачкалу с новой, яркой и неожиданной стороны! Если вам кажется, что этот город чужой и загадочный, я помогу вам увидеть его глазами местных жителей, почувствовать его душу и влюбиться в его уникальную атмосферу. Что вас ждет на экскурсии?
- Модные локации для рилсов и фото. Мы посетим самые фотогеничные места Махачкалы, где снимают свои трендовые видео популярные блогеры. Приготовьте камеры — ваши снимки точно соберут множество лайков!:
- Таинственный дом-корабль. Заглянем в одно из самых необычных зданий города, которое хранит свои секреты и истории. Узнаете, почему его называют "кораблем" и какие тайны скрывают его стены.
- Антикварная лавка. Погрузимся в атмосферу прошлого, где каждый предмет расскажет свою историю. Это место, где время словно остановилось, а каждый экспонат — это маленькая частичка Махачкалы.
- Прогулка по старому городу. Мы побродим по уютным улочкам, пропитанным историей, где каждый уголок дышит традициями и культурой. Вы увидите, как старинная архитектура сочетается с современным ритмом жизни.
- Маяк Махачкалы. Один из символов города, который гордо возвышается над побережьем Каспия. Узнаете, какие истории и легенды связаны с этим местом.
- Жизнь и разговоры горожан. Я расскажу, чем живут местные жители, о чем говорят на рынках, в кафе и на улицах, чтобы вы почувствовали настоящий пульс Махачкалы.
- История без скуки. Вы узнаете ключевые моменты из истории города — ровно столько, чтобы вдохновиться, но не устать от дат и фактов.
- Городские легенды. Погрузитесь в мистическую сторону Махачкалы! Я поделюсь самыми захватывающими легендами, которые передаются из поколения в поколение.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Улица Буйнаского (пешеходная)
- Привокзальная площадь и водонапорная башня (утром)
- Старый город
- Парк Сулеймана Стальского
- Дом-корабль
- Культурный центр «Темп»
- Набережная городского пляжа
- Кумыкский театр
- Аварский театр
- Модные кофейни
- Любительский музей ностальгии
- Рынок №2 (утренняя экскурсия)
- + Джума-мечеть
- + Смотровая на город
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Такси до смотровой и мечети
Где начинаем и завершаем?
Начало: Русский театр им. Горького, площадка перед зданием (утром) / Джума-мечеть (днем)
Завершение: Проспект Расула Гамзатова, 16
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
5 ноя 2025
Замечательная экскурсия
Е
Евгений
4 ноя 2025
Были на экскурсии 27 октября 2025 г. Гид Дамир внимательный, с чувством юмора, без напряга. Материал подавал интересно. В Махачкале особых достопримечательностей нет, но несмотря на это, экскурсия получилась более продолжительной, чем было заявлено. Экскурсовода советуем. Мы бывалые путешественники и есть с чем сравнивать.
М
Малютина
4 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, длилась даже более 3 часов, спасибо Дамиру за знакомство с Махачкалой и основными ее достопримечательностями. Все показал, рассказал подробно, подсказал, где вкусно поесть, где вкусная выпечка и кондитерская
М
Мария
2 ноя 2025
большая пешеходная экскурсия по Махачкале, обошли все основные достопримечательности центра, гуляли по набережной, парку, зашли на рынок и за сувенирами, в конце, по желанию, можно отправиться на смотровую и в мечеть
Р
Резеда
31 окт 2025
Были на обзорный экскурсии с Дамиром. Ну что сказать….. Прекрасный молодой человек, очень умный, начитанный,, отлично знает историю своего края. Все рассказывает с интересом, с энтуазизмом, цитируя стихи писателей. Благодаря
С
Светлана
29 окт 2025
А
Анна
29 окт 2025
Отличная экскурсия больше похоже на прогулку с другом, время пролетело незаметно, очень интересно
И
Иванов
25 окт 2025
Прекрасный экскурсовод! Отличное знание города и истории! Время на экскурсии пролетело незаметно! Рекомендую!
И
Илья
23 окт 2025
Отличная экскурсия, очень позновательно и интересно,
Дамир прекрасный экскурсовод, чувствуется что человек живет городом и знает каждый уголок
h
hi+79127
20 окт 2025
Т
Татьяна
19 окт 2025
L
Liliaast
18 окт 2025
П
Пшеничникова
17 окт 2025
Хамечательная экскурсия для знакомства с городом. Гид Дамир вел рассказ с любовью к Махачкале, своим замечательным соотечественникам. Узнали много нового и побывали в таких локациях, о которых мы и не слышали. Благодарим Дамира за чудесную прогулку!
Е
Евгения
5 окт 2025
Л
Людмила
5 окт 2025
Входит в следующие категории Махачкалы
