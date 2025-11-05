И Ирина Замечательная экскурсия

Е Евгений Были на экскурсии 27 октября 2025 г. Гид Дамир внимательный, с чувством юмора, без напряга. Материал подавал интересно. В Махачкале особых достопримечательностей нет, но несмотря на это, экскурсия получилась более продолжительной, чем было заявлено. Экскурсовода советуем. Мы бывалые путешественники и есть с чем сравнивать.

М Малютина Экскурсия очень понравилась, длилась даже более 3 часов, спасибо Дамиру за знакомство с Махачкалой и основными ее достопримечательностями. Все показал, рассказал подробно, подсказал, где вкусно поесть, где вкусная выпечка и кондитерская

М Мария большая пешеходная экскурсия по Махачкале, обошли все основные достопримечательности центра, гуляли по набережной, парку, зашли на рынок и за сувенирами, в конце, по желанию, можно отправиться на смотровую и в мечеть

Р Резеда читать дальше этому экскурсия непревращается в рутину. Благодаря ему мы прониклись историей города и его создателей. Спасибо за создание дружественной атмосферой это удвоило позитивные эмоции которые мы получили.. Вы прямо попали в наше сердечко. Очень было приятно познакомиться с таким интелегетным, отзывчивым, харизматичным человеком как Вы!!!! Огромное спасибо🤗Рекомендую!!!!! Были на обзорный экскурсии с Дамиром. Ну что сказать….. Прекрасный молодой человек, очень умный, начитанный,, отлично знает историю своего края. Все рассказывает с интересом, с энтуазизмом, цитируя стихи писателей. Благодаря

А Анна Отличная экскурсия больше похоже на прогулку с другом, время пролетело незаметно, очень интересно

И Иванов Прекрасный экскурсовод! Отличное знание города и истории! Время на экскурсии пролетело незаметно! Рекомендую!

И Илья Отличная экскурсия, очень позновательно и интересно,

Дамир прекрасный экскурсовод, чувствуется что человек живет городом и знает каждый уголок

П Пшеничникова Хамечательная экскурсия для знакомства с городом. Гид Дамир вел рассказ с любовью к Махачкале, своим замечательным соотечественникам. Узнали много нового и побывали в таких локациях, о которых мы и не слышали. Благодарим Дамира за чудесную прогулку!

