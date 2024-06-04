Я нескучно расскажу историю становления города, подтверждённую научными фактами. Покажу, где Пётр I заложил первый камень, и проведу на обзорную площадку на горе. Мы поговорим о железной дороге, набережной, мечети, маяке. Вы узнаете, как капитан дальнего плавания построил дом мечты и лишился его, что значит Тарки-Тау и кто восстанавливал Махачкалу после землетрясения.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Русский, Аварский и Кумыкского театр. Я расскажу, кто проектировал Русский театр, почему он стал доминантным центром архитектуры Махачкалы и как организация залов поспособствовала лучшему контакту зрителей с актёрами.

Родопский бульвар. Вы узнаете, как бульвар получил своё название, при чём здесь дружба Дагестана и Болгарии и кто восстанавливал город после разрушительного землетрясения 1970 года.

Маяк, построенный в 60-е годы 20 века. Его возвели между двумя башнями внутри Петровской крепости, он обеспечивал видимость на 18 миль.

Площадь имени Ленина, несколько раз менявшая своё название. Я расскажу, как раньше называлась площадь, какой собор тут строили и почему его возведение затянулось.

Городской сад. Вы услышите, кто из предпринимателей выкупил эту заболоченную территорию и создал на ней сад для своих сотрудников.

А ещё вы увидите бюсты поэтов и знаменитый дом-корабль с романтической историей, подниметесь на обзорную площадку на горе Тарки-Тау, прогуляетесь по набережной и узнаете ещё много интересного о столице Дагестана.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival