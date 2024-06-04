Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Увидеть и узнать всё самое важное (на авто и пешком)
Я нескучно расскажу историю становления города, подтверждённую научными фактами. Покажу, где Пётр I заложил первый камень, и проведу на обзорную площадку на горе. Мы поговорим о железной дороге, набережной, мечети, маяке.
Вы узнаете, как капитан дальнего плавания построил дом мечты и лишился его, что значит Тарки-Тау и кто восстанавливал Махачкалу после землетрясения.
Русский, Аварский и Кумыкского театр. Я расскажу, кто проектировал Русский театр, почему он стал доминантным центром архитектуры Махачкалы и как организация залов поспособствовала лучшему контакту зрителей с актёрами.
Родопский бульвар. Вы узнаете, как бульвар получил своё название, при чём здесь дружба Дагестана и Болгарии и кто восстанавливал город после разрушительного землетрясения 1970 года.
Маяк, построенный в 60-е годы 20 века. Его возвели между двумя башнями внутри Петровской крепости, он обеспечивал видимость на 18 миль.
Площадь имени Ленина, несколько раз менявшая своё название. Я расскажу, как раньше называлась площадь, какой собор тут строили и почему его возведение затянулось.
Городской сад. Вы услышите, кто из предпринимателей выкупил эту заболоченную территорию и создал на ней сад для своих сотрудников.
А ещё вы увидите бюсты поэтов и знаменитый дом-корабль с романтической историей, подниметесь на обзорную площадку на горе Тарки-Тау, прогуляетесь по набережной и узнаете ещё много интересного о столице Дагестана.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Kia Carnival
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 22 туристов
Кандидат исторических наук, в 2010 году защитил диссертацию на тему «Основание, становление и развитие города Порт-Петровска Дагестанской области». Защищался в Институте туризма и сервиса в Москве. Знаю о Махачкале со времён её основания из научных источников и рассказов горожан. Живу в городе уже более 20 лет.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
4 июня 2024
4 июня были на экскурсии с гидом Тимуром! Все очень понравилось, узнали много нового для себя. Настоящий профессионал. Учитывал все наши пожелания и развернуто отвечал на все наши вопросы. Зороший маршрут, комфортабельная машина и замечательный гид. Рекомендуем!
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Ольга
2 июня 2024
Спасибо за интересную и содержательную экскурсию Тимуру. Отлично погуляли и ездили на его машине между локациями, что очень удобно с детьми, им столько трудно протопать. Отвечал на все вопросы, показал много интересных локаций. Рекомендую Тимура всем гостям Махачкалы!
Катя
30 мая 2024
Поездка с Тимуром прошла как лёгкая и дружеская прогулка в компании интереснейшего собеседника.
Что понравилось.
1. Комфорт автомобиля. Это минивен и я бы сказала, что мы путешествовали в доме на колесах. За читать дальше
окном горные хребты. За рулем -увереный штурман с рассказами о религии Дагестана, национальных особенностях, взаимоотношениях людей. 2. Увлекательная подача информации. Казалось что едешь и слушаешь своего друга, с которым вы встретились просто попить кофе. 3. Юмор. В нужный момент Тимур шутил и с улыбкой отвечал на любопытные вопросы)
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Елена
25 мая 2024
Это была наша первая экскурсия в день прилёта в Махачкалу. Тимур очень быстро ответил на нашу заявку,в течении часа мы уже встретились и началась экскурсия по Махачкале. Нам все очень понравилось,Тимур настоящий профессионал и мы однозначно всем рекомендуем его услуги.
Сергей
17 мая 2024
Большое спасибо Тимуру за очень качественную экскурсию. Он открыл Город с необычной стороны. Неожиданно было узнать столько интересностей. Будем советовать своим друзьям. Туристы из Санкт-Петербурга. Галина и Сергей
Ольга
15 мая 2024
Вчера были на экскурсии по Махачкале. Все понравилось, благодаря рассказу Тимура узнали много интересных фактов. Особенно понравилось на смотровой площадке, дом корабль)))
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