На обзорной прогулке вы услышите главное об истории возникновения и развития Махачкалы. Осмотрите архитектурные памятники и знаковые скульптуры, пройдёте по колоритным улицам и уютным паркам. Узнаете об особенностях местной культуры, жизни и быта. Насладитесь видом на Каспийское море и сможете сделать яркие снимки на фоне символов города.

за 1 человека или 1340 руб. за человека, если вас больше

от 2 000 ₽ за 1 человека или 1340 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На экскурсии я покажу исторические здания, архитектурные достопримечательности и самые важные места города, который позволят вам лучше понять историю и культурную специфику Махачкалы.

В нашей программе:

памятник человеку, в честь которого назван город

дом-корабль

первая и самая популярная улица 19-20 веков с её старинными зданиями

набережная

памятник человеку, спасшему дагестанцев от депортации

памятник Скорби

памятники первым народным поэтам

Центральная площадь

два городских парка

Организационные детали

Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы одежда соответствовала дресс-коду, принятому в Дагестане: недопустимы открытые живот, плечи и руки, короткие юбки (выше колена) для женщин и шорты для мужчин. Эти правила касаются и детей старше 12 лет.