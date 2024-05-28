На обзорной прогулке вы услышите главное об истории возникновения и развития Махачкалы.
Осмотрите архитектурные памятники и знаковые скульптуры, пройдёте по колоритным улицам и уютным паркам. Узнаете об особенностях местной культуры, жизни и быта. Насладитесь видом на Каспийское море и сможете сделать яркие снимки на фоне символов города.
Осмотрите архитектурные памятники и знаковые скульптуры, пройдёте по колоритным улицам и уютным паркам. Узнаете об особенностях местной культуры, жизни и быта. Насладитесь видом на Каспийское море и сможете сделать яркие снимки на фоне символов города.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии я покажу исторические здания, архитектурные достопримечательности и самые важные места города, который позволят вам лучше понять историю и культурную специфику Махачкалы.
В нашей программе:
- памятник человеку, в честь которого назван город
- дом-корабль
- первая и самая популярная улица 19-20 веков с её старинными зданиями
- набережная
- памятник человеку, спасшему дагестанцев от депортации
- памятник Скорби
- памятники первым народным поэтам
- Центральная площадь
- два городских парка
Организационные детали
Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы одежда соответствовала дресс-коду, принятому в Дагестане: недопустимы открытые живот, плечи и руки, короткие юбки (выше колена) для женщин и шорты для мужчин. Эти правила касаются и детей старше 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 340 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Осман — ваш гид в Махачкале
Провёл экскурсии для 1175 туристов
Здравствуйте уважаемые гости нашего горного края. Меня зовут Осман. В моей команде — Абдурахман, Саид и Амир, все мы являемся коренными жителями нашей республике и не понаслышке знаем обо всехЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
28 мая 2024
Было очень интересно и познавательно. Гид просто замечательный
С
Светлана
11 мая 2024
Экскурсия была всего час, пешком 3 квартала за 2 тысячи это даже не московские расценки!!! Лучше бы на машине покатали 1,5 часа по городу и то было бы информативнее. Рекомендовать не буду. Не понравилось от слова "совсем"!!!
Осман
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Мне очень жаль, что для вас формат моей экскурсии не подошёл, хотя все условия экскурсии описаны и вы знали о
Мне очень жаль, что для вас формат моей экскурсии не подошёл, хотя все условия экскурсии описаны и вы знали о
М
Михаил
3 мая 2024
Спасибо большое Осману за интересный тур по Махачкале. Все понравилось, всем рекомендую!
С
Светлана
13 апр 2024
Экскурсия понравилась. Очень интересная и познавательная информация. Женя подробно отвечал на наши вопросы
Наталия
4 апр 2024
Отличная экскурсия
А
Альмира
27 мар 2024
Осман, отличный гид, любящий свой край. Мы впервые приехали в Дагестан. Погода была дождливой, но Осман позаботился и даже взял зонт. Интересная прогулка, которая пролетела незаметно. Мы узнали главные места
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