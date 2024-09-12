2 часа
Групповая
до 15 чел.
Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
Начало: ПР.Р. Гамзатова 38 (у памятника Р. Гамзатову)
23 сен в 17:00
30 сен в 16:00
2 000₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Неожиданная Махачкала
Начало: Проспект Гамзатова 43
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Начало: Площадь им. Ленина, Махачкала
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана12 сентября 2024Спасибо большое за чудесную и познавательную экскурсию по Махачкале. Удивительный город. Кайрав отвечал на все наши многочисленные, иногда глупые вопросы, был
- ЛЛариса3 сентября 2024Сегодня 03.09 у нас была пешая экскурсия по Махачкале. Заказ 3244705" Неожиданная Махачкала", которую провёл с юмором, задором и знанием дела очень неравнодушный и неформальный экскурсовод Кайрав Кагерманов. Было очень приятно и увлекательно!😊Рекомендуем обращаться к нему. Лариса
- ААлександр20 августа 2024Спасибо за индивидуальную экскурсию и рекомендации, все хорошо:)
- ММария25 июня 2024Интересная экскурсия с прекрасным гидом Хадижей. Чувствуется, что гид всем сердцем любит свой край и очень гостеприимно относится к гостям. Ресторан, который порекомендовала Хадижа оказался самым вкусным за всю поездку:) Спасибо!
- ММария24 июня 202420.06.2024. Махачкала вчера, сегодня, завтра. Были на экскурсии с Хадижей, город очень удивил своей историей и красотой, а экскурсовод своими
- ВВладимир24 июня 2024Прекрасная экскурсия для знакомства со столицей Дагестана. Идеально для первого дня путешествия. Информативно, насыщенно, с юмором и обилием примеров! Гид
- ООльга3 октября 2023Махачкала: история от провинциального городка до столицы республикиКавсарат - вежливая, добрая и позитивная девушка, приятно находиться в ее компании, что очень важно. Безусловно, поражает глубина ее знаний:
- ААлексей20 сентября 2023Отличная познавательная экскурсия. Узнали много нового про Дагестан и Махачкалу.
- ИИрина9 августа 2023Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки городаПрошли по городу, узнали много интересных местных традиций. Посетили Джума мечеть, получили массу интересной информации от нашего гида и от
- ММушина6 июня 2023Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки городаЗамечательный экскурсовод. Интересная получилась прогулка по городу. Рекомендую.
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