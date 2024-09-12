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Хадижа - настоящий профессионал своего дела и патриот малой родины! Несмотря на наше опоздание более чем на час, экскурсия была проведена от начала до конца. Длительность-более трёх часов, течение которых ты не замечаешь в потоке интересного рассказа мастера своего дела. Нам были рассказаны факты об истории города и региона, о географических особенностях, о языке и литературе. Все сведения были услышаны и усвоены! И это несмотря на задержку нашего рейса более чем на 2 часа, наше голодное и уставшее состояние прямиком из аэропорта в охапку с багажом. Благодаря Хадиже знакомство с Махачкалой прошло на ура!