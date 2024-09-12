Дом-корабль – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-корабль» в Махачкале, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
Пешая
10 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
Начало: ПР.Р. Гамзатова 38 (у памятника Р. Гамзатову)
23 сен в 17:00
30 сен в 16:00
2 000 за человека
Неожиданная Махачкала
Пешая
37 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Неожиданная Махачкала
Начало: Проспект Гамзатова 43
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Пешая
31 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Махачкала вчера, сегодня, завтра
Начало: Площадь им. Ленина, Махачкала
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    12 сентября 2024
    Неожиданная Махачкала
    Спасибо большое за чудесную и познавательную экскурсию по Махачкале. Удивительный город. Кайрав отвечал на все наши многочисленные, иногда глупые вопросы, был
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    очень терпелив, сориентировал нас на местности, мы прошли по основным достопримечательностям центра, без спешки, все было очень интересно, тактично и с юмором. Очень рекомендую эту экскурсию в сопровождении такого замечательного человека). Еще раз спасибо большое за гостеприимство)

  • Л
    Лариса
    3 сентября 2024
    Неожиданная Махачкала
    Сегодня 03.09 у нас была пешая экскурсия по Махачкале. Заказ 3244705" Неожиданная Махачкала", которую провёл с юмором, задором и знанием дела очень неравнодушный и неформальный экскурсовод Кайрав Кагерманов. Было очень приятно и увлекательно!😊Рекомендуем обращаться к нему. Лариса
  • А
    Александр
    20 августа 2024
    Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
    Спасибо за индивидуальную экскурсию и рекомендации, все хорошо:)
  • М
    Мария
    25 июня 2024
    Махачкала вчера, сегодня, завтра
    Интересная экскурсия с прекрасным гидом Хадижей. Чувствуется, что гид всем сердцем любит свой край и очень гостеприимно относится к гостям. Ресторан, который порекомендовала Хадижа оказался самым вкусным за всю поездку:) Спасибо!
  • М
    Мария
    24 июня 2024
    Махачкала вчера, сегодня, завтра
    20.06.2024. Махачкала вчера, сегодня, завтра. Были на экскурсии с Хадижей, город очень удивил своей историей и красотой, а экскурсовод своими
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    знаниями об истории Махачкалы и Дагестана. Почти три часа пролетели незаметно, а мы все не могли наговорится и случали необыкновенные истории прекрасного места. Спасибо. Наши наилучшие рекомендации.

  • В
    Владимир
    24 июня 2024
    Махачкала вчера, сегодня, завтра
    Прекрасная экскурсия для знакомства со столицей Дагестана. Идеально для первого дня путешествия. Информативно, насыщенно, с юмором и обилием примеров! Гид
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    Хадижа - настоящий профессионал своего дела и патриот малой родины! Несмотря на наше опоздание более чем на час, экскурсия была проведена от начала до конца. Длительность-более трёх часов, течение которых ты не замечаешь в потоке интересного рассказа мастера своего дела. Нам были рассказаны факты об истории города и региона, о географических особенностях, о языке и литературе. Все сведения были услышаны и усвоены! И это несмотря на задержку нашего рейса более чем на 2 часа, наше голодное и уставшее состояние прямиком из аэропорта в охапку с багажом. Благодаря Хадиже знакомство с Махачкалой прошло на ура!

  • О
    Ольга
    3 октября 2023
    Махачкала: история от провинциального городка до столицы республики
    Кавсарат - вежливая, добрая и позитивная девушка, приятно находиться в ее компании, что очень важно. Безусловно, поражает глубина ее знаний:
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    столько интересных фактов, исторических заметок, уникальных сведений - видно, что человек любит свою родину и свое дело. Огромная благодарность за хорошее настроение, за великолепную познавательную экскурсию, за то, что город раскрылся для нас по-новому, и мы обязательно увезем с собой теплые воспоминания о нем!

  • А
    Алексей
    20 сентября 2023
    Махачкала: прогулка по местам истории и силы города
    Отличная познавательная экскурсия. Узнали много нового про Дагестан и Махачкалу.
  • И
    Ирина
    9 августа 2023
    Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки города
    Прошли по городу, узнали много интересных местных традиций. Посетили Джума мечеть, получили массу интересной информации от нашего гида и от
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    служителя мечети. На рынке был санитарный день и, к сожалению, внутрь мы не попали, но Гид Ксения сумела найти выход и довести до нас информацию. Очень интересная локация - старый город и дом-корабль! Ксения также посоветовала отличное кафе с местной кухней

  • М
    Мушина
    6 июня 2023
    Все краски Махачкалы: главные достопримечательности и тайные уголки города
    Замечательный экскурсовод. Интересная получилась прогулка по городу. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Дом-корабль»

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  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Каменная чаша
  9. Гамсутль
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в сентябре 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Дом-корабль" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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